Восьмой "Рамштайн", победа Украины на поле боя и членство в НАТО: интервью с послом США при НАТО Джулиан Смит

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что уже в ближайшем будущем Украина может получить еще больше тяжелого вооружения. "Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно предоставить Украине необходимое для победы оружие", – добавил генсек НАТО.

Франция первой из стран-членов НАТО поставляет нам легкие танки AMX-10 RC. США и Германия дают БМП Bradley и Marder. Великобритания готова предоставить нам 14 танков Challenger 2. В Вашингтоне объясняют, что вроде бы и не прочь предоставить Украине свои танки Abrams. Но есть проблемы с логистикой, их обслуживанием, ремонтом и большим расходом топлива при эксплуатации.

Куда лучше для Украины немецкие танки Leopard 2. Тем не менее, Олаф Шольц до сих пор не может принять это решение. Его правительство даже блокирует передачу этих танков по третьим странам. По информации Spiegel, эта позиция Шольца привела к расколу в рядах его собственной партии. И неудивительно. Выступая на съезде СДПГ, канцлер защищал свою позицию так: на пробежке его якобы остановил поляк и поблагодарил за то, что Шольц не разрешил Польше передать Украине танки.

Чего нам ждать от очередного "Рамштайна"? Объявят ли там о предоставлении Украине танков? Что США и НАТО знают о втором большом наступлении россиян? А также о саммите НАТО в Вильнюсе, сможет ли Украина получить там ПДЧ?

Обо всем этом ТСН.ua расспросил во время интервью у посла США при НАТО Джулиан Смит.

– Хочу начать наше интервью с подхода Запада к Украине. Только с начала этого года произошел, по-моему, большой прорыв в подходе Запада по военной помощи Украине. Франция первой из стран-членов НАТО поставляет Украине "легкие" танки. США и Германия предоставляют Украине БМП Bradley и Marder. Значит ли это, что Запад уверен, что Украина должна окончательно победить Россию на поле боя? Или, возможно, у Запада есть данные разведки о том, что Россия готовит второе большое наступление?

- Вы правы, в начале этого года было сделано несколько очень серьезных объявлений по поддержке Украины со стороны других стран. Это три страны: Франция, Германия и моя страна – США, поддерживающие Украину с первого дня. Но объявления, которые мы увидели недавно, действительно указывают на то, что сейчас мы переходим в другую категорию, когда эти страны шагнули вперед, предоставив эти "легкие" танки или машины пехоты. И для меня это свидетельствует о том, что поддержка Украины остается такой же сильной, какой она была 24 февраля прошлого года. Союзники по НАТО единственные в своей решимости продолжать поддерживать Украину. И мы хотим, чтобы Украина побеждала в поле боя. Это имеет эволюцию, о которой мы говорили с украинскими командирами и украинским правительством по поводу их потребностей. Мы четко и громко слышали от наших украинских партнеров, что они искали возможности таких типов. И я в восторге, что мы видим сообщения о том, что они будут как можно быстрее переданы украинским силам.

– О втором возможном большом наступлении России. С вашей точки зрения, готовится ли Россия ко второму большому наступлению на Киев? Или на западноукраинские области? К примеру, на Волынскую? Сосредоточятся ли они исключительно на Донбассе и юге, чтобы окончательно отрезать Украину от Черного моря?

– Наш фокус – это уверенность, что ВСУ могут продолжать добиваться успехов на поле боя. И это значит, что где бы россияне ни решили вступить (в боевые действия – ред.), мы очень сосредоточены на том, что делает Украина и как Украина может защитить свою территорию и суверенитет. Мы были так поражены сноровкой ВСУ, мужеством, которое они продемонстрировали, а также инновационностью. Это силы, которые овладели десятками разных типов средств (оружия – ред.). Они могут овладевать этими средствами в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку.

– Мы ждем встречи в формате "Рамштайн" 20 января. Чего ждать?

– Эти встречи – очень важные ключевые этапы. Это процесс, возглавляемый США, наш министр обороны Ллойд Остин. Что он делает – это ежемесячно убеждает более 50 стран за столом… Это не только союзники по НАТО. Это страны со всего мира, которые привержены поддержке Украины через помощь безопасности. Они приходят в комнату и слышат непосредственно от украинских командиров, часто министра обороны, которые имеют текущие потребности. Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана. Опять же это то, что мы делаем ежемесячно. Следующая восьмая такая встреча, как вы отметили, состоится 20 января. И мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине.

– Вы только что вспомнили о больших объявлениях о новых видах военной помощи Украине. Можно ли рассчитывать наконец на поставку Украине истребителей, ракет большой дальности и танков?

– Опять же, что мы делаем на этих встречах – это слушаем в режиме реального времени, что украинские командиры говорят нам о том, что им нужно. Мы слышали просьбу, например, о танках. И, как вы знаете, мы уже услышали несколько положительных ободряющих слов от наших друзей в Великобритании и Польше об их заинтересованности в выполнении этой конкретной потребности. Но я не хочу забегать вперед перед самой встречей. Поэтому мы дождемся, пока соберется контактная группа по обороне Украины, и посмотрим, что они смогут объявить на этом этапе.

– Мы уже слышали некоторые объяснения по немецким танкам и возможности их поставок Украине. А как насчет американских танков Abrams? Мы знаем, что есть трудности с логистикой и ремонтом.

– Я считаю, что это было очень позитивное развитие событий, когда США объявили о предоставлении одного из самых больших пакетов помощи в начале этого года. Это было очень положительное событие – $3,75 млрд на помощь безопасности. Я считаю, что наиболее весомым вкладом в этом пакете было решение США послать БМП Bradley. Я знаю, что украинцы смогут их хорошо использовать в поле боя. И сейчас это остается в центре внимания. Как всегда, мы ищем дополнительные возможности. Увидим, что еще будет в будущем. Мы также всегда хотим учитывать вопросы технического обслуживания и способности украинских сил удерживать и обслуживать оборудование, которое им направляется. Но опять же мы посмотрим на эту предстоящую встречу и увидим, какие дополнительные решения могут быть объявлены в то время.

– Хорошо. Когда мы говорим об итогах этой войны в целом, как вы думаете, может ли эта война закончиться победой Украины в 2023 году? От чего же это зависит? И опять же, в целом, какие конфигурации окончания этой войны вы видите, включая Донбасс и Крым?

– Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили. Опять же их прогресс на поле боя за последний год был необыкновенным. Мы были поражены их сноровкой. И поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и в конце концов победят на поле боя.

– Несколько дней назад мы видели прекрасную статью Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Washington Post. Они отметили, что время не на стороне Украины, а Путин приготовился к продолжительной войне. Вы разделяете их мнение?

– Мне удалось работать с ними. Министр обороны Гейтс один из лучших экспертов по обороне в США. Я очень уважаю как его, так и бывшую госсекретаря Кондолиза Райс. Я скажу, что сегодняшняя поддержка, которая нуждается, в режиме реального времени. И мы будем продолжать это делать. Я не вижу никаких доказательств того, что между трансатлантическими партнерами растет нетерпение. Я не вижу никаких доказательств, что трансатлантические партнеры собираются смотреть в другую сторону. В то же время, что я вижу — это постоянная преданность Украине гарантировать, что мы сможем как можно быстрее закончить эту войну.

– Когда мы говорим о саммите НАТО, который в этом году состоится в Вильнюсе (Литва), украинцы очень рассчитывают на получение там, например, ПДЧ. Это реальный сценарий?

- Я думаю, вы слышали, как Йенс Столтенберг, генеральный секретарь, здесь, в НАТО, говорил об этом. И я знаю, что вы слышали, как мой президент говорил об этом. Мы остаемся преданными Бухаресту (Бухарестскому саммиту НАТО в 2008 году – ред.), где было решение в 2008 году, когда Альянс сказал не "Украина и Грузия ли присоединятся к НАТО, а "когда". Двери НАТО остаются открытыми. Президент Байден четко высказался по этому поводу. Мы также четко заявили, и это касается непосредственно россиян, что у России нет права голоса и права вето в этом процессе. Расширение НАТО всегда является вопросом между самими союзниками НАТО и странами-аспирантами. Мы продолжим продвигать этот месседж. Но я думаю, вы также слышали, как мой президент и генеральный секретарь сказали, что мы хотим прямо сейчас убедиться, что Украина получила всю практическую поддержку, которая ей сейчас нужна, чтобы победить на поле боя. И это наш приоритет номер один.

– Итак, можно ли говорить о том, что мы продолжим обсуждать эту тему после победы Украины?

– Да, я не вижу, чтобы дебаты об Украине и НАТО действительно двигались в каком-то направлении. Но, в конце концов, это то же направление, которое заключается в том, что союзники поддерживают присоединение Украины к Альянсу. И мы, несомненно, будем продолжать искать пути укрепления уже сильного партнерства Украины с НАТО, продвигаясь вперед.

- Я должен задать этот вопрос – российская ядерная сила. Является ли это реальной угрозой для нашего будущего членства в НАТО? Является ли это препятствием для членства Украины в НАТО?

– Опять же, я думаю, мы все, союзники по НАТО четко высказались, генеральный секретарь четко высказался – это не то, что Россия может использовать. Россия не имеет права голоса по этому вопросу. Точка. Но относительно ее бряцания ядерным оружием, имею в виду, вы также слышали наши комментарии по этому поводу. Мы очень этим взволнованы. Мы считаем это тревожным. Мы ответили на это в России. Мы также сказали о беспрецедентных или катастрофических последствиях, с которыми столкнется Россия, если она обратится к своему ядерному арсеналу. Поэтому это то, что мы продолжим мониторить. Мы воспринимаем это очень серьезно. Но я думаю, вы также слышали, как чиновники в США заявили, что сейчас мы не видим признаков того, что они планируют применить ядерное оружие.

– И мой последний вопрос. Видите ли вы сейчас угрозу России начать прямую настоящую войну с НАТО? Например, украинская разведка располагает информацией, что Россия могла разместить ядерное оружие в Беларуси, граничащее со странами-членами НАТО. Большую обеспокоенность вызывает и российский военный корабль, вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами в Норвежском море.

– США были очень четкие. Мы будем гарантировать, что мы сможем защитить каждый дюйм территории НАТО. Вы помните, что за несколько дней до 24 февраля прошлого года и через несколько дней после этого НАТО предприняла ряд шагов по укреплению восточного фланга, чтобы убедиться, что безопасность союзников Альянса на восточном фланге решена, и они имеют все необходимое для обеспечение их безопасности. Сейчас у нас около 40 тыс. военнослужащих НАТО под командованием в этом конкретном районе. С 24 февраля прошлого года США прибавили еще 20 тыс. американских военных. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за соседями, наблюдаем за действиями России, в частности, в отношении Беларуси. И мы будем продолжать здесь в НАТО обеспечивать защиту восточного фланга НАТО с точки зрения сдерживания и обороны.