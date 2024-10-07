Воспитательница била ребенка железным прутом и кулаками и называла "скотынякой": скандал на Львовщине (видео)

Из-за огласки стало известно, что спецзаведение не впервые славится жуткими историями и неподобающим поведением с детьми, все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Громкий инцидент во Львовской области! Воспитательница спецучреждения била ребенка железным прутом и кулаками по голове! Соответствующее видео быстро разлетелось по Сети и всколыхнуло всю Украину. Более того, из-за огласку стало известно, что это заведение уже не впервые славится жуткими историями и неподобающим поведением с детьми.

Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Громкий инцидент во Львовской области!

Во Львовской области воспитательница учебно-реабилитационного центра для детей оскорбляла одного из несовершеннолетних. Работница заведения избивала ребенка железным прутом и обзывала "скотынякой".

Во Львовской области в спецзаведении воспитательница издевалась над детьми

Реакция сети

На видеозаписи, сделанной другими воспитанниками учебного заведения, видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом. Когда несовершеннолетняя упала на диван, женщина продолжила ее бить уже кулаками, в том числе по голове. Когда ребенку удалось вырваться из рук женщины, агрессивно дернула ее за одежду и назвала "скотынякой". В то же время, во время инцидента присутствовали другие дети, которые учатся в заведении. Видео распространил ряд телеграмм-каналов.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать:

"Как бы ни было она в два раза сильнее ребенка, не умеет справляться с эмоциями, идите работать на уборке. Я бы ей так надавала, если бы она мне так сестру била, бедный ребенок и родители"

"Педагог себе не должен такого позволять. И не важно, что было раньше. Поднимать руку на ребенка нельзя, в любом случае".

"Таким людям не место в специальном заведении для детей... Там дети и так несчастны, потому что без родителей..."

Что известно об этом спецучреждении?

В конце сентября это заведение уже попадало в скандал. Ситуация вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области получила огласку после заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. После мониторингового визита он заявил, что дети-питомцы НРЦ регулярно страдают от насилия – физического, сексуального и психологического.

"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения Львовской области. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры – психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей", "СОС Детские Городки" и Офис детей и молодежи "ДойМО", – отметил омбудсмен.

В сообщении омбудсмена говорится, что заведение размещает самые уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Уполномоченный по правам человека зафиксировал показания детей о том, что директор учреждения осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

"Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным – "у них диагноз, они неадекватны", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", – говорит он

Кроме того, Лубинец рассказал, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижение.

"Мы вызвали представителей Национальной полиции Украины и органы прокуратуры на место и заставили в нашем присутствии начать документировать факты нарушения. По результатам реагирования – открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица". Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности", – отметил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец сообщил, что инициировал совещание на высоком уровне с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик.

"Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и лучших интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях. Первоочередно должен сработать принцип неотвратимости наказания лиц, причинивших вред и нарушивших права детей, на защиту-и которых должно стоять государство. И моя главная цель – обеспечить безопасность детей и их веру в справедливость. Это все должно происходить с уважением к ребенку и воплощение принципов правосудия, дружественного к ребенку. Каждый ребенок должен быть услышан! А все, кто совершает насилие над детьми, должны быть наказаны", – подчеркнул он.

На время проведения проверки руководителя учебно-реабилитационного учреждения отстранили от исполнения обязанностей, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В течение последних шести месяцев дети и взрослые в их интересах обращались в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако уполномоченные лица не реагировали на заявления. В то же время директор заведения "хвастался безнаказанностью и нужными связями".

Что говорят в полиции?

Позже в полиции Львовщины утверждали, что никаких обращений за указанный период якобы не получали, отвергнув обвинения в бездействии. Там заявили, что последнее обращение по заведению получили в 2023 году, когда представитель общественной организации жаловался на незаконные действия руководства центра.

"27 сентября в полицию обратилась представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка с заявлением о том, что работники одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области совершают насилие в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников заведения. В указанный центр немедленно выехали следователи, ювенальные полицейские других служб полиции Львовщины. Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до семи лет. действительности – ведь других обращений о противоправных действиях, совершенных в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию Львовщины не поступало. Между тем, в 2023 году была проведена проверка по обращению представителя общественной организации по поводу незаконных действий руководства заведения. В ходе проверки была создана комиссия с участием представителей департамента образования и науки ЛОГА и других представителей, но описанные в обращении факты своего подтверждения не нашли", – говорят в полиции.

Расследование о насильственных действиях в отношении воспитанников заведения на основе сообщения омбудсмена продолжается – оно "будет на контроле руководства полиции Львовской области".

7 октября, после того, как в соцсетях активно начали распространять видео с насильственными действиями воспитательницы заведения, Дмитрий Лубинец в своем телеграмме сделал еще одно заявление.

"В соцсетях начало распространяться видео с кадрами жестоко обращения в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Отмечу: эта ситуация находится на моем контроле. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты лучших., хочу обратить внимание, что для того, чтобы уберечь детей их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей. Поскольку нельзя жестоко и неправильно обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав!" – резюмировал омбудсмен.

Напомним, во Львовской области разгорелся скандал, связанный с обвинениями воспитанников интерната в адрес директора по издевательствам и сексуальному насилию. Воспитанники неоднократно жаловались на инциденты, но директор эти обвинения отрицает.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ БИЛА РЕБЕНКА ПРУТОМ И КУЛАКАМИ И НАЗЫВАЛА "СКОТЫНЯКОЙ": скандал на Львовщине!

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