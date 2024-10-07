Воспитательница била ребенка железным прутом и кулаками и называла "скотынякой": скандал на Львовщине (видео)

Из-за огласки стало известно, что спецзаведение не впервые славится жуткими историями и неподобающим поведением с детьми, все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.
Громкий инцидент во Львовской области! Воспитательница спецучреждения била ребенка железным прутом и кулаками по голове! Соответствующее видео быстро разлетелось по Сети и всколыхнуло всю Украину. Более того, из-за огласку стало известно, что это заведение уже не впервые славится жуткими историями и неподобающим поведением с детьми.
Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.
Громкий инцидент во Львовской области!
Во Львовской области воспитательница учебно-реабилитационного центра для детей оскорбляла одного из несовершеннолетних. Работница заведения избивала ребенка железным прутом и обзывала "скотынякой".
Реакция сети
На видеозаписи, сделанной другими воспитанниками учебного заведения, видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом. Когда несовершеннолетняя упала на диван, женщина продолжила ее бить уже кулаками, в том числе по голове. Когда ребенку удалось вырваться из рук женщины, агрессивно дернула ее за одежду и назвала "скотынякой". В то же время, во время инцидента присутствовали другие дети, которые учатся в заведении. Видео распространил ряд телеграмм-каналов.
Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать:
- "Как бы ни было она в два раза сильнее ребенка, не умеет справляться с эмоциями, идите работать на уборке. Я бы ей так надавала, если бы она мне так сестру била, бедный ребенок и родители"
- "Педагог себе не должен такого позволять. И не важно, что было раньше. Поднимать руку на ребенка нельзя, в любом случае".
- "Таким людям не место в специальном заведении для детей... Там дети и так несчастны, потому что без родителей..."
Что известно об этом спецучреждении?
В конце сентября это заведение уже попадало в скандал. Ситуация вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области получила огласку после заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. После мониторингового визита он заявил, что дети-питомцы НРЦ регулярно страдают от насилия – физического, сексуального и психологического.
"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения Львовской области. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры – психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей", "СОС Детские Городки" и Офис детей и молодежи "ДойМО", – отметил омбудсмен.
В сообщении омбудсмена говорится, что заведение размещает самые уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Уполномоченный по правам человека зафиксировал показания детей о том, что директор учреждения осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.
"Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным – "у них диагноз, они неадекватны", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", – говорит он
Кроме того, Лубинец рассказал, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижение.
"Мы вызвали представителей Национальной полиции Украины и органы прокуратуры на место и заставили в нашем присутствии начать документировать факты нарушения. По результатам реагирования – открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица". Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности", – отметил омбудсмен.
Дмитрий Лубинец сообщил, что инициировал совещание на высоком уровне с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик.
"Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и лучших интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях. Первоочередно должен сработать принцип неотвратимости наказания лиц, причинивших вред и нарушивших права детей, на защиту-и которых должно стоять государство. И моя главная цель – обеспечить безопасность детей и их веру в справедливость. Это все должно происходить с уважением к ребенку и воплощение принципов правосудия, дружественного к ребенку. Каждый ребенок должен быть услышан! А все, кто совершает насилие над детьми, должны быть наказаны", – подчеркнул он.
На время проведения проверки руководителя учебно-реабилитационного учреждения отстранили от исполнения обязанностей, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В течение последних шести месяцев дети и взрослые в их интересах обращались в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако уполномоченные лица не реагировали на заявления. В то же время директор заведения "хвастался безнаказанностью и нужными связями".
Что говорят в полиции?
Позже в полиции Львовщины утверждали, что никаких обращений за указанный период якобы не получали, отвергнув обвинения в бездействии. Там заявили, что последнее обращение по заведению получили в 2023 году, когда представитель общественной организации жаловался на незаконные действия руководства центра.
"27 сентября в полицию обратилась представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка с заявлением о том, что работники одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области совершают насилие в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников заведения. В указанный центр немедленно выехали следователи, ювенальные полицейские других служб полиции Львовщины. Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до семи лет. действительности – ведь других обращений о противоправных действиях, совершенных в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию Львовщины не поступало. Между тем, в 2023 году была проведена проверка по обращению представителя общественной организации по поводу незаконных действий руководства заведения. В ходе проверки была создана комиссия с участием представителей департамента образования и науки ЛОГА и других представителей, но описанные в обращении факты своего подтверждения не нашли", – говорят в полиции.
Расследование о насильственных действиях в отношении воспитанников заведения на основе сообщения омбудсмена продолжается – оно "будет на контроле руководства полиции Львовской области".
7 октября, после того, как в соцсетях активно начали распространять видео с насильственными действиями воспитательницы заведения, Дмитрий Лубинец в своем телеграмме сделал еще одно заявление.
"В соцсетях начало распространяться видео с кадрами жестоко обращения в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Отмечу: эта ситуация находится на моем контроле. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты лучших., хочу обратить внимание, что для того, чтобы уберечь детей их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей. Поскольку нельзя жестоко и неправильно обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав!" – резюмировал омбудсмен.
Напомним, во Львовской области разгорелся скандал, связанный с обвинениями воспитанников интерната в адрес директора по издевательствам и сексуальному насилию. Воспитанники неоднократно жаловались на инциденты, но директор эти обвинения отрицает.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ БИЛА РЕБЕНКА ПРУТОМ И КУЛАКАМИ И НАЗЫВАЛА "СКОТЫНЯКОЙ": скандал на Львовщине!
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