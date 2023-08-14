Воспитывал дочерей и строил планы: в части на Днепропетровщине нашли военного с простреленной головой

В Павлограде Днепропетровской области 7 августа во время несения службы на посту нашли мертвым 33-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Максима Косонога. У мужчины была прострелена голова из автомата. В полиции рассматривают дело как самоубийство, но жена погибшего не верит, что он добровольно ушел из жизни.

Алена Косоног рассказала сайту ТСН.ua, что они с Максимом воспитывали 8-летнюю и 3-летнюю дочерей и планировали еще одного ребенка. За день до трагедии супруги выбирали новый автомобиль.

Воспитывал двух дочерей и строил планы

"Мой муж военнослужащий воинской части №3024, который пошел туда служить по контракту. Он раньше был в АТО, с 2014 года – полтора года. 7 августа в два часа дня мне позвонила психолог Жанна и сообщила, что мой муж совершил самоубийство. Я почти сразу туда поехала, но мне его не показывали. Сказали, что там работают следователи. Мне сообщили, что он выстрелил себе в лоб из автомата”, – рассказала женщина.

В тот же день следователь брала показания у жены погибшего военного. По ее словам, правоохранители спрашивали об их отношениях в семье — были ли ссоры и скандалы в последнее время.

“Скандалов у нас не было. В воскресенье, 6 августа, вечером, мы с ним выбирали новый автомобиль. Мы хотели свой продать, новый купить. На прошлой неделе мы с ним разговаривали, планировали еще одного ребенка. У нас двое детей. От моего первого брака – Виктория, ей 8 лет. 11 июля был суд по ее усыновлению им. Также у нас есть младшая дочь Мария, ей 3 года. В браке мы четыре года. За это время приобрели квартиру, кредитов больших у нас не было”, – говорит Алена Косоног.

Максим Косоног с дочерьми/Фото предоставила жена Алена

Готовился идти на фронт

Женщина рассказывает, что в день трагедии в воинской части должны были объявить списки тех, кто переходит в другую роту. Она должна была поехать на полигон, а потом – на фронт. По словам Алены Косоног, муж был готов к этому, собирал необходимые вещи и успокаивал семью, что все будет хорошо.

"Мы его к этому немного собирали, готовились, знали. В понедельник (в день смерти – ред.) с ним разговаривали о том, что ему нужно докупить – аптечку военную, шлем. И решали вопрос, как ему это привезти, сможет ли он приехать домой сам. Он говорил: “Ты знаешь, что со мной все будет хорошо, я вернусь. Я в 2014 году вернулся, со мной все хорошо, а сейчас тем более. У меня есть семья, у меня есть дети. Не волнуйся, все будет хорошо”, – рассказывает жена военного.

Последний разговор с мужем

В последний раз она говорила с мужем менее чем за час до его смерти. Женщина вспоминает, что Максим позвонил ей в 11:19, когда они с детьми гуляли в парке.

“Он позвонил и говорит: “На улице уже очень жарко, когда вы домой?”. Я сказала, что пообещала детям, что мы после больницы, когда сдадим все анализы, пойдем гулять. Ответила, что сейчас погуляем и будем уезжать домой. Он говорит: "Будешь дома — позвони". Мы приехали, в 12:25 я звонила по телефону, он трубку уже не брал. В 11:30 я отправила сообщение, что заказала ему шлем и аптечку. Он их уже не просматривал”, – рассказывает Алена Косоног.

Женщина указывает на странную деталь: после разговора с мужем он отправил ей сообщение с номером телефона командира роты и фамилией парня, с которым стоял на посту. По ее словам, раньше он никогда не рассказывал, с кем находится. Узнать что это и зачем жена военного не успела.

Максим Косоног с дочерьми/Фото предоставила жена Алена

Женщина жалуется на расхождение в показаниях

Алена Косоног утверждает, что информация от правоохранителей и военных об обстоятельствах трагедии с ее мужем отличается.

“Мне сообщили, что на посту он стоял сам. Очень большое расхождение их показаний о том, как они его нашли. Сначала мне психолог сказала, что он не вышел вовремя со своего поста, не доложил о ситуации, и туда выдвинулась оперативная группа. А другие сказали, что услышали выстрел и выдвинулась группа", – рассказывает Алена Косоног.

По словам женщины, судя по фотографиям, которые она видела у следователя, и по его характерным ранам на теле мужа видно, что вход от пули у него находится на затылке, а выход спереди.

“Адвокат его (тело мужа – ред.) видел до вскрытия, и он вышел сказал, что он не мог так себе сделать, такие повреждения. Это был выстрел в затылок. Когда уже сделали вскрытие, мне отдали его вещи. Я заметила, что его цепочка с крестиком была немного надорвана, сам карабин”, – говорит Алена Косоног.

Кроме того, женщина утверждает, что на фото из окопа, в котором нашли ее мужа, не было видно крови. Сам окоп, по ее словам, в тот же день завалили и построили новый.

"Еще меня очень удивило в морге, что у него были очень вырезаны ногти под самое мясо, очень прямо. Я не понимаю зачем… Он за своими руками следил, он всегда был аккуратный", – говорит жена погибшего.

Алена Косоног добавляет ТСН.ua, что ей очень важно, чтобы о трагедии с ее мужем узнали как можно больше людей, чтобы расследование дела было честным и справедливым.

В полиции открыли уголовное производство

По факту смерти военнослужащего в воинской части №3024 в Национальной полиции открыли производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство". Обстоятельства и подробности смерти военного будут выяснять следствие.

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