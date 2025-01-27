Воспоминания о Холокосте: как нацисты под музыку массово убивали евреев, а россияне совершают похожие преступления в Украине

В мире 27 января чтят память жертв Холокоста. Нацисты массово убивали евреев, а сейчас их методы используют русские во время войны в Украине.

27 января в мире чтят память погибших во время Холокоста. Третий Рейх и его союзники уничтожали всех, кого считали "неполноценными" – евреев, славян, ромов, темнокожих, людей с инвалидностью и болезнями психики.

Украина – одна из самых пострадавших от Холокоста территорий. Самое известное место массовых расстрелов евреев – урочище Бабий Яр. Мероприятия по оказанию памяти жертв холокоста продолжаются с утра.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Чествование жертв Холокоста

Накануне вместе с представителями еврейской общины президент Украины зажег лампадки у мемориального знака "Менора". И подчеркнул, что сейчас российская агрессия снова вернула на украинскую землю ужасы, которых Европа не видела с тех времен. Сегодня Зеленский уже прибыл в Польшу, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения печально известного концлагеря "Аушвиц".

Политик примет участие в торжествах, а также будет иметь двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Аушвиц" – был одним из крупнейших концентрационных лагерей в польском городе Освенцим. За время существования этого концлагеря в нем погибли более двух миллионов человек. А по подсчетам историков - жертвами массового уничтожения евреев стали более 6 миллионов.

Воспоминания украинки, которая была в "Аушвике"

В этом году Анастасии Васильевне исполняется 100 лет. На этом видео ей 98. В оккупированную немцами Польшу ее вывезли на принудительные работы. Таких как Анастасия немцы называли «остарбайтерами» - то есть работники с востока. Сначала ей удалось сбежать. Вместе с двумя подругами пересекла Польшу пешком. Возле Жешува их задержали и отправили в концлагерь «Аушвиц». Так же работать, но в гораздо худших условиях. Женщинам поручили копать глубокий ров.

"И так, как придет в голову, жизнь надоела, почему мучается, бросятся на проволоку и быстро умер. И люди бросались на проволоку. Ну, это немцам не выгодно было. И они решили выкопать канаву широкую, залить водой, чтобы не было доступа к электрическому току", – вспоминает она.

Анастасия Васильевна

Вспоминает, что пока работали, они видела как в лагерь прибывали товарные поезда буквально загруженные евреями. Их выводили на плац. Выстраивали в колонну по пять и по центральной улице, через весь лагерь, вели к газовым камерам и крематориям.

"И вот они идут вместе со своими мамами и бабушками, и знаешь, что оно идет в крематорий. Вот это же крикнуть, не идите, так смирно, спокойно идут. Ну не видят, еще и музыка играет, и сопровождают под музыку. Шопен играл", – говорит женщина.

Уничтожение людей было поставлено на конвейер. До семи тысяч мужчин и женщин в сутки. Детей не считали. Нацисты загоняли людей в газовые камеры и пускали яд. Все было рассчитано с немецкой педантичностью: пять килограммов пестицида "Циклон Б" убивали семьсот человек за десять минут. Далее "зондеркоманда" - так называли заключенных, которые работали со смертниками, переносили тела в соседнее помещение – там был оборудован крематорий.

Человеческий пепел не выбрасывали. Нацисты нашли и ему применение и использовали как удобрение, на полях рядом с лагерями смерти.

Преследования и массовые убийства евреев

Преследования евреев в Германии начались с приходом Адольфа Гитлера к власти. Постепенно их лишали избирательных прав, прав на работу и наконец на жизнь. Начиная с 1941 года нацисты на государственном уровне собирались окончательно решить "еврейский вопрос". Расстрельные команды не справлялись, поэтому гитлеровцы организовали лагеря смерти. Целенаправленное уничтожение еврейской нации получило название Холокост. Анатолий Подольский говорит, что количество жертв репрессий посчитали сами нацисты еще в 1945 году.

"В результате преследований и убийств цифра 6 миллионов. Адольф Эйхман, капитан СС, штурманфюрер, в рапорте Гимлеру в апреле 1945 года написал, что "еврейский вопрос" окончательно решен", – говорит он.

Гитлер и его соратники

Как спасали евреев

Жертв могло бы быть больше, если бы евреев не спасали. После войны государство Израиль ввело звание "праведник народов мира". Им отмечали людей, которые во время оккупации укрывали от смерти евреев. В Украине таких героев было найдено около трех тысяч. Позже, уже в Украине появилось звание "праведник Украины" и "праведник Бабьего Яра". Частью из них занимается Юлия Голденберг.

"Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира. Четвертое. Это при том, что на территории бывшего Советского Союза этот процесс освещения и нахождения этих правдолюбов начался в конце самого союза. Когда уже никого не осталось", – говорит она.

Архивные кадры

Надежда Васильевна Лазнюк – праведница Украины, а ее родители были "праведниками народов мира". Сначала ее семью раскулачили коммунисты, потом они пережили Голодомор, а ее мать арестовали. Когда госпоже Надежде исполнилось восемь, село оккупировали немцы. Вскоре кафиры начали вылавливать и расстреливать евреев. Тогда же родители спрятали у себя семью местного кузнеца Фройма Чмелика: жену Рахиль, сестру Розу и детей. Сам Фрейм от защиты отказался. Где прятался и чем занимался – неизвестно, но он регулярно заносил своим женщинам еду и одежду.

Надежда Лазнюк

Два с половиной года оккупации они прятались у родителей Надежды. Роза даже ребенка родить сумела. А еще к главе семьи начали наведываться советские партизаны. Визиты ничего хорошего не предвещали, ведь те только мародерили.

Фройм за взятку приобрел у румынских офицеров себе и своей семье документы. После оккупации он пошел воевать в Красную армию и погиб в Польше. Позже спасенные Чмелики переехали в Израиль. Сейчас до сих пор жив только Миша – мальчик, родившийся под землей.

Как россияне используют геноцидные методы нацистов

Геноцидные практики нацистов в наше время подхватили решисты. Нагнетание ненависти к украинцам в течение десятилетий на российском ТВ привели к реальным попыткам "окончательно решить украинский вопрос". Уже в первые месяцы полномасштабного вторжения мир увидел расстрелы в Буче, массовые убийства и пытки в Изюме, уничтожение целых городов и мобильные крематории в оккупированном Мариуполе.

Владислав Рубленко до широкомасштабного вторжения работал в Мариуполе учителем истории. Он проходил фильтрацию у россиян и был признан опасным. Какое-то время его держали в СИЗО. Говорит, что выйти целым ему помогли мемуары переживших Холокост.

За считанные дни до капитуляции Германии Адольф Гитлер принял яд и пустил себе пулю в висок. Некоторые из его соратников поступили так же. Позже состоялся трибунал в Нюрнберге. Победители осудили нацистскую идеологию и сочли ее преступной. В настоящее время в Гааге, где базируется Международный уголовный суд, уже собирают показания российских военных преступлений и работает совместная следственная группа. То есть надежда, что российские убийцы завершат свои жизни так же как их нацистские предшественники.

Жуткие свидетельства узников лагерей смерти! Украинцы пытались спасать евреев

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МУТОРОШНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЗНЕЙ ЛАГЕРЕВ СМЕРТИ! УКРАИНЦЫ ПЫТАЛИСЬ СПАСАЛИ ЕВРЕЕВ

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