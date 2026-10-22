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Восстановили ли полноценную работу Starlink в Украине: Зеленский ответил
Полноценную работу Starlink в Украине до сих пор не восстановили, а Киев ждет новой информации от США.
США пока не восстановили полноценную работу спутниковой связи Starlink в Украине. Однако профильные специалисты и дипломаты продолжают работу над этим вопросом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для ТСН перед встречей с премьер-министром Финляндии, передает корреспондент Елена Чернякова.
Восстановление работы Starlink и переговоры с США
Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона постоянно контактирует с партнерами из США и ждет точную информацию о сроках восстановления связи.
«До 400 (км/ч) не восстановили еще, занимаемся. Жду ответа от госсекретаря Марко Рубио. Он сказал 48 плюс часов и он вернется с информацией. Завтра дипломаты свяжутся», — сообщил Владимир Зеленский.
Что касается российских атак, президент отметил, что изменений нет, но подчеркнул важность переговоров и поддержки США. По его словам, возможность диалога и готовность России к переговорам является плюсом, поэтому Украина поддерживает трехсторонние контакты.
«Американская позиция должна усиливать нас, как бы ни было сложно», — отметил Владимир Зеленский.
Проблемы со Starlink в Украине — последние новости
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, оборудование Starlink и Starshield на фронте перестает работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.
Ранее глава государства отметил, что эти ограничения были введены по указанию правительства США, а компания SpaceX только выполнила решение технически. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.
Несмотря на это, в Конгрессе США призвали немедленно начать расследование относительно решения основателя SpaceX Илона Маска ограничить скорость спутниковой связи Starlink для украинских военных.
Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов на более чем $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.