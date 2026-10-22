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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Восстановили ли полноценную работу Starlink в Украине: Зеленский ответил

Полноценную работу Starlink в Украине до сих пор не восстановили, а Киев ждет новой информации от США.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

США пока не восстановили полноценную работу спутниковой связи Starlink в Украине. Однако профильные специалисты и дипломаты продолжают работу над этим вопросом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для ТСН перед встречей с премьер-министром Финляндии, передает корреспондент Елена Чернякова.

Восстановление работы Starlink и переговоры с США

Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона постоянно контактирует с партнерами из США и ждет точную информацию о сроках восстановления связи.

«До 400 (км/ч) не восстановили еще, занимаемся. Жду ответа от госсекретаря Марко Рубио. Он сказал 48 плюс часов и он вернется с информацией. Завтра дипломаты свяжутся», — сообщил Владимир Зеленский.

Что касается российских атак, президент отметил, что изменений нет, но подчеркнул важность переговоров и поддержки США. По его словам, возможность диалога и готовность России к переговорам является плюсом, поэтому Украина поддерживает трехсторонние контакты.

«Американская позиция должна усиливать нас, как бы ни было сложно», — отметил Владимир Зеленский.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, оборудование Starlink и Starshield на фронте перестает работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Ранее глава государства отметил, что эти ограничения были введены по указанию правительства США, а компания SpaceX только выполнила решение технически. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.

Несмотря на это, в Конгрессе США призвали немедленно начать расследование относительно решения основателя SpaceX Илона Маска ограничить скорость спутниковой связи Starlink для украинских военных.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов на более чем $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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