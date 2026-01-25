Польша готовится возобновить полеты в Украине: эксперт объяснил, реально ли это во время войны

ЛОТ / © lot.com

Реклама

В Украине снова заговорили о возможном возобновлении полетов гражданской авиации. Национальная авиакомпания Польши LOT Polish Airlines заявила о готовности возобновить регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Там отмечают, что это произойдет сразу после того, как воздушное пространство будет признано безопасным для гражданской авиации. В компании отмечают: в случае установления устойчивого мира и получения соответствующих разрешений рейсы в Киев и Львов могут быть запущены в течение примерно шести недель.

ТСН.uaпоинтересовался у эксперта, почему именно сейчас звучат такие заявления и насколько реально, что воздушное пространство над Украиной будет открыто.

Реклама

«Пока это лишь протокол о намерениях — не больше и не меньше. Польская авиакомпания сделала это заявление, чтобы засвидетельствовать, что у нее нет никаких противопоказаний, но заниматься возобновлением полетов, пока идет война, никто не будет», — рассказал ТСН.ua авиационный эксперт Валерий Романенко.

В компании заявляют, что могут возобновить полеты через полтора месяца.

«В Международном аэропорту „Борисполь“ говорили, что на восстановление работы аэропорта им нужен месяц или 40 дней, и они готовы работать. Думаю, что авиакомпании тоже озвучивают такой промежуток времени, как и главный аэропорт страны», — отмечает эксперт.

Валерий Романенко добавляет, что на самом деле главное для авиакомпаний, чтобы возобновить полеты — это заключить новые договоры.

Реклама

«А их заключение требует много времени на переговоры. Все авиаперевозчики хотят самое выгодное время и наименьшие цены, как это всегда бывает в коммерции. Каждая авиакомпания хочет вытребовать для себя лучшие условия, особенно если они заходят первые. Поэтому да, это фактически становление в виртуальную очередь. Потому что пока идет война, все, что говорят о возобновлении полетов — это информационный шум», — отмечает Валерий Романенко.

Напомним, международные авиакомпании прогнозируют резкий рост пассажиропотока в Украину