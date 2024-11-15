Восстановление дома после ракетного удара: в Киеве разгорелся скандал

В Киеве уже год не могут починить дом.

В Днепровском районе Киева во двор многоэтажки упала баллистическая ракета. Прошел год, а у жителей до сих пор нет ни газа, ни ремонта.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

13 декабря 2023 года во двор многоэтажки упал обломок баллистической ракеты. Во дворе образовался обрыв, яму с тех пор засыпало, окна благотворители застеклили. А так - газа нет, лифты не работают, крыша течет и плавает подвал. Восстановление дома, по словам людей, оценили в 11 миллионов гривен. Ремонту подлежит только полдома.

Коммуникации в подвале в ремонт не входят. 3 и 4 подъезды по документам тоже не пострадали. Но и там сидят без газа и без лифта, с трещащими по всем стенам. Жителям сказали, что они никакие соглашения подписывать не могут, то должны заключить договоры с управляющей компанией, которая бы представляла их интересы.

Дом после ракетного удара

Управляющий – это районная управляющая компания и там уверяют, что жильцы ошибаются – от них ничего не зависит. Заказчиком работ выступает другое коммунальное предприятие "Житлоінвестбуд", там письменно сообщили, что они восстанавливают поврежденные в столице дома. И это на левом берегу они доремонтируют до конца года. В строительных вагончиках возле дома слышен шум.

Галина говорит, что они вымыли квартиру, но спят с открытыми окнами. Ибо воняет горелым. Греет электропростынь и сообщения в телефоне, что поступили деньги на восстановление квартиры.

Галина говорит, что хотелось бы, чтобы включили газ. Почему его до сих пор в доме нет — у разных структур разные объяснения.

Последствия ударов

"Киевгаз" сообщил, что с февраля они готовы все подключить, но компания по обслуживанию не дала всех выводов экспертизы. В компании по обслуживанию уверяют, что уже с полгода, как можно подключать газ, но это жители медлят.

А жители удивлены, потому что уже не раз обращались ко всем. И пока ТСН снимала этот сюжет: городские структуры наконец-то между собой сконтактировались и готовы подключать газ. И запустить, где можно лифт, и даже вторым слоем покрасить стены.

Конец МСЭК! Скандал из-за отопления в Киеве! ТСН новости 19:00 15 ноября

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