Восстановление Гостиного двора: министр культуры рассказал, когда начнется реставрация и что будет на его месте

Восстановление Гостиного двора: министр культуры рассказал, когда начнется реставрация и что будет на его месте

По словам министра, "приспешники Януковича хотели сделать из памятника архитектуры Межигорье в центре столицы".

Гостиный двор – один из самых известных заброшенных памятников архитектуры, драматическая история вокруг которого не дает покоя украинцам уже десять лет.

Какова же кульминация и когда мы наконец-то увидим отремонтированное здание, рассказал в эфире " Сніданку з 1+1" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

На каком этапе сейчас находятся работы

Так, по словам главы Минкульта, на восстановление здания нужно 1-2 года, противоаварийные работы планируют начать уже в декабре этого года.

"Сейчас мы завершаем работы над проектно-сметной документацией, соответственно будет экспертиза. И я надеюсь, что уже в декабре, точно в декабре мы приступим к немедленным противоаварийным работам. Они будут включать в себя: уборку территории, которая здесь на протяжении многих лет засорена, инъекции специальные для сохранения стен, временная крыша для того, чтобы можно было сохранить здание, забор новый, и в это же время будет продолжаться работа над концептом того, что должно быть во время реставрации в Гостином дворе. Уже началась работа со специалистами – архитекторами, историками", — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что после концепта будет общественное обсуждение с привлечением киевлян, "поскольку это место должно стать магнитом для всего города и гостей столицы". А уже в следующем году, по словам министра, должна начаться сама реставрация.

Что будет на месте Гостиного двора

Как сообщил Александр Ткаченко, все кураторы проекта единогласно поддержали идею создания в Гостином дворе современного художественного пространства.

"В будущем здесь должно быть мультифункциональное художественное пространство, какое именно, в каком виде — это вопрос", — подчеркнул глава МКИП.

Что известно о столичном Гостином дворе

Гостиный двор в Киеве – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично возведенный в 1809-1813 годах по проекту архитектора Луиджи Руска. Перестроен в 1828-1833 годах по проекту Андрея Меленского и в конце XIX века. Снесен и отстроен заново по раннему проекту Руска архитектором Валентиной Шевченко в 1983-1990 годах. В 2013 году была начата масштабная реконструкция по проекту Андрея Миргородского.

В 2011 году Гостиный двор был исключен из списка, находящихся под охраной государства памятников архитектуры Украины. 26 апреля 2012 депутаты Киевсовета предоставили разрешение на разработку проекта для реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Поэтому в Гостином дворе прошли акции протеста.

В июне 2014 Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания. В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и вернул государству здание Гостиного двора.

21 января 2019 Фонд госимущества Украины зарегистрирован владельцем здания Гостиного двора площадью 12752 кв. м. на Контрактовой площади, 4

В феврале 2021 года мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой передать Гостиный двор общине столицы для создания в нем музея. С аналогичной просьбой к премьер-министру Шмыгалю обратился и министр культуры Александр Ткаченко. В марте департамент охраны культурного наследия КГГА подал иск в Окружной административный суд Киева в Фонд госимущества по охранному договору на здание Гостиного двора.