Восстановление храма: как выглядит столичный костел Святого Николая через 150 дней после разрушительного пожара

В здании уже завершили противоаварийные работы, на которые благотворители собрали более 21 миллиона гривен.
В понедельник, 31 января, прошло ровно 150 дней со дня пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Вечером 3 сентября 2021 года здесь произошло короткое замыкание в органе. Восстанавливать здание храма согласились благотворители, которые собрали средства на проведение первоочередных противоаварийных работ.
О том, когда завершится реставрация здания и вернется ли в это помещение Национальный дом органной музыки, говорится в сюжете ТСН.19:30.
После разрушительного пожара в костеле Святого Николая убирали повреждения от огня и воды, делали настил на полу, закрывали окна, проводили электричество и отмывали сажу.
Как рассказал инженер технического надзора Андрей Бондаренко, из-за того, что орган, являвшийся очагом возгорания, содержал сплавы разных металлов, после пожара остались следы на стенах, которые пришлось убирать вручную, с помощью нейтрализующего раствора.
На противоаварийные работы собрали более 21 миллиона гривен. Эти средства предоставили благотворители – 21 украинский бизнесмен. Реставрационные работы в костеле будут профинансированы из госбюджета.
По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, внешние работы планируют начать в марте и завершить до конца года. "Внутренние работы — более щепетильная история, нужно исследовать документы... Это займет больше года", — отметил чиновник.
Официальная версия причины пожара — возгорание электропроводки в корпусе органа. Огонь его полностью уничтожил.
С 1 июня костел будет принадлежать религиозной общине. Ранее его делили между собой музыканты Дома органной музыки, которые имели здесь помещение для концертов, и приход Святого Николая - для проведения богослужений.
Для выступавших здесь артистов сейчас ищут новое помещение. Рассматривают в частности кинотеатр "Киев". По этому поводу продолжаются переговоры с КГГА.
"Мы ждали этого момента очень долго — 30 лет — чтобы в этом нашем храме, который забрала и присвоила советская власть, наконец-то свершилась историческая справедливость и совершались богослужения", — подчеркнул настоятель прихода Святого Николая отец Павел Вышковский.
На счету благотворительного фонда осталось неиспользованных восемь миллионов. На что именно потратят эти средства – пока неизвестно.
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