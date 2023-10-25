Восстановление из пепла: как на Харьковщине строят заново село, полностью разрушенное армией Путина

В селе нет ни одного уцелевшего дома и все заминировано.

Российские оккупанты разрушили село Каменка в Харьковской области. Сейчас его жители совместно с волонтерами заново отстраивают свои дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

На въезде в Каменку висит баннер - "Помогите отстроить село". Здесь ни одного уцелевшего дома, вокруг мины, боеприпасы, оборванные провода и сплошные руины. Впрочем, на крышах - украинские флаги, а из дворов раздаются звуки инструментов

В дом Людмилы Корнийчей россияне попали по меньшей мере дважды. В доме обвалился потолок, разрушены две стены. Впрочем люди не отчаялись, а взялись разбирать руины.

Каменка в Харьковской области

"В начале лета мы начали демонтаж. Была одна группа строителей, потом мы немного разобрали, пригласили родственников на разборку кирпича", — говорит жительница села Людмила Корнийча.

Сейчас дом пока без крыши, однако супруги мечтают, как заново обустроят свое жилье. Построить "с нуля" стены семье помогли волонтеры и благотворители.

Другой жительнице села Каменка – Светлане тоже помогают строители. Женщина успела уехать из села, когда сюда не вошли россияне. В начале марта в ее дом попали с вертолета. И вернувшись – она не узнала своего дома

"Сколько снарядов, гранаты и растяжки были", — говорит Светлана Рябенко.

Село Каменка

Все железки которым, россияне заминировали дом и двор, женщина понесла к воротам, чтобы забрали саперы. Сама же пока живет в соседском доме, который стоял пустым.

"Здесь люди все очень хотят работать. Очень хотят вернуться. Сейчас мы взяли в качестве пилотного проекта 5 домов на восстановление. Два уже ждут крыши. И три мы будем пытаться закрыть все же в этом году", — говорит директор БФ "Единство и сила" Наталья Сергиенко.

Разрушенная деревня Каменка

До войны в этом селе жили около полутора тысяч человек. В настоящее время вернулись менее сотни. Они понемногу заделывают крыши, подпирают заборы ящиками из-под снарядов. Самое сложное, что в Каменке нет света, газа и связи. Когда восстановят все коммуникации – неизвестно, работы продвигаются медленно, ведь отступая россияне заминировали село крайне плотно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 10:00 за 25 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине.

Читайте также: