Восстановление Киевщины: глава ОВА объяснил, на какую помощь могут рассчитывать владельцы разрушенного жилья

В Киевской области после российского вторжения разрушены около 26 тысяч объектов, а именно: полностью разрушены частные дома – около 4700, многоэтажные дома – 161.

Власти Киевской области пока подсчитывают убытки, но, по предварительным данным, это точно десятки миллиардов долларов.

Без жилья осталось около 15 тысяч жителей Киевской области.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, могут ли люди рассчитывать на помощь на приобретение нового жилья или получить его за счет государства.

Есть программа "Прихисток" для тех, у кого жилье полностью разрушено. Есть законопроект 7198 о возмещении, где будет определен механизм, что люди смогут получить. Насколько я вижу, в том варианте, в котором есть проект закона, речь идет о денежной компенсации или восстановлении. Также у нас есть модульные городки, которые установлены за счет польского правительства. Сейчас их уже 10, на прошлой неделе открыли в Ирпене. В каждом городке может проживать 352 человека. То есть мы можем разместить сейчас 3520 человек, а разрушено где-то 5 тысяч частных домов. Еще 161 многоэтажка — это где-то 3-4 тысячи жителей. Наша оценка, что без жилья осталось около 15 тысяч человек", — отметил глава КОВА.

Кулеба также рассказал, что в области есть специфика – очень много дач, и с этим связаны определенные трудности.

"Например, россияне в Мощуне подумали, что это Вышгород, почему – потому, что по плану в селе 500 домов, а по факту 7 тысяч. Это все садовые общества. И теперь нужно решать проблемы, которые еще были накоплены до войны. Это и откуда, и как к ним было подведено электроснабжение. Нам говорят, отстройте нам электроподстанцию. А у нас на балансе нет. Конечно, мы никого не оставим. Но одновременно мы начнем решать вопросы, которые накапливались годами. Начнем легализовать то, что когда-то где-то было сделано не так, как надо. Мы не ищем виновных, а делаем все, чтобы помочь получить документы и отстроиться", — отметил он.

Кроме того, Алексей Кулеба сообщил, готова ли Киевщина к отопительному сезону.

"У нас 64 объекта, имеющих отношение к отоплению, это котельные – они пострадали во время боевых действий. Наибольшие разрушения были в Бородянке. Проблемы есть в Дымере, Василькове. Мы все до 15 октября заменим и переведем их с газовых на твердотопливные Мы должны пройти отопительный сезон, если не будет фактора войны. Если будет, мы тоже готовимся. Мы закупаем генераторы, теплопункты", — рассказал глава Киевской ОВА.

Кроме того, Кулеба сообщил, ожидаются ли веерные отключения из-за нехватки угля.

"На сегодняшний день я таких рисков не вижу. Но, если они (российские оккупанты — ред.) будут бить по ТЭС, то конечно, что проблема может возникнуть", — подытожил он.

Напомним, ранее Алексей Кулеба заявил, что Киевщина постоянно находится под угрозой, потому что наш сосед – союзник страны-террористки.

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