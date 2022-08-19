Восстановление Киевщины после вторжения: председатель ОВА рассказал, какие страны и учреждения помогают больше всего

Киевщина приходит в себя после вторжения россиян, которые с первых дней нанесли по региону мощный удар.

Власти Киевской области пока подсчитывают убытки, но, по предварительным данным, это точно десятки миллиардов долларов.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua рассказал, какие страны и учреждения помогают больше всего в восстановлении региона.

"3 апреля в Бучу приехал президент Украины, 8 апреля – глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Это заслуга Зеленского, что она приехала к нам. То, что они увидели в Буче, изменило их мнение и укрепило в понимании, что здесь произошло. Они начали рассказывать миру, что увидели своими глазами, важно понять, что мы не разделяем города по приоритетам, но у уважаемых гостей есть час, и мы должны показать это горе, которое принесли русские оккупанты на нашу землю. Я чувствую, что они понимают и какие эмоции у них это вызывает. Это делается для всей страны. Оружие, помощь – это все мы получаем, потому что они видят своими глазами, что нам это нужно", — отметил он.

Если говорить о странах, то, по словам Алексея Кулебы, на первом месте Великобритания, публично определившая курирование восстановления Киевской области.

"Например, это обеспечение начала учебного года и отопительного сезона. Также это Польша, которая обеспечивает модульными городками. UNICEF сделал много вещей. Они открыли пункты работы психологов. Особенно это нужно тем, кто пережил оккупацию. Они также помогают подготовиться к отопительному сезону. Итальянцы из Бергамо помогают в Буче. Австрийцы также присоединились. Когда люди приезжают и видят, как на улице были расстреляны 40 человек, как можно быть в стороне? Все видят, что это были наши прекрасные города и как над ними поиздевались", — подытожил председатель Киевской ОВА .

Алексей Кулеба добавил, что Кабмин выделил 400 млн грн. на текущее восстановление. Это деньги на простые текущие работы: окна, двери, крыша, где не было капитального разрушения.

"На сегодняшний день мы потратили где-то около 200 млн грн. Этого недостаточно, чтобы покрыть все потребности. Нам нужно минимум втрое больше", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Алексей Кулеба заявил, что Киевщина постоянно находится под угрозой, потому что наш сосед – союзник страны-террористки.

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