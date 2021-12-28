Восстановление костела Святого Николая в Киеве: что уже успели сделать и когда обещают закончить

Восстановление костела Святого Николая в Киеве: что уже успели сделать и когда обещают закончить

Закончить противоаварийные работы обещают к середине января, и только после этого смогут перейти к реставрации самого здания.

В Киеве идет восстановление костела Святого Николая. Впервые с начала противоаварийных работ в здание пустили журналистов. Начали работы в начале декабря. И только после окончания могут перейти к самой реставрации. Как выглядит костел изнутри, что уже успели сделать и когда обещают закончить – в сюжете "ТСН" за 28 декабря.

Внутрь костела пускают только в касках и респираторах. С начала декабря там продолжаются противоаварийные работы. Перерыв делают только во время проведения в храме служб.

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"С момента пожара прошло уже более трех месяцев, но здесь до сих пор сохраняется запах горелого. На стенах мы видим копоть. И в этот момент здесь одновременно продолжаются 27 различных видов работ", — говорит корреспондент ТСН Инна Лебеденко.

В частности, восстановление электричества, укрепление окон и ремонт полов. А стены от сажи очищают по уникальной немецкой технологии.

Все на средства благотворителей. Всего удалось собрать почти 22 миллиона гривен. Жертвовать на восстановление костела украинцы начали в первые часы после пожара.

Напомним, пожар в костеле произошел в ночь на 4 сентября. Огонь уничтожил орган стоимостью в миллион евро и повредил внутреннюю отделку. Группа специалистов пришла к выводу – аварийное здание требует ремонта не только снаружи, но и изнутри.

Самому зданию более 100 лет. 40 из них – ее использовали как органный концертный зал. Теперь по решению правительства по окончании реставрации храм передадут римско-католической общине. И поскольку старый орган восстановить невозможно, новый община планирует установить своими силами.

"Здесь будут концерты. Мы обсуждали с общиной, что концерты тоже, как в храмах Европы: есть службы, есть и концерты", — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Где построить Дом музыки, куда в будущем должен переехать Национальный дом органной и камерной музыки, еще думают. Но в Минкульте заявили — по крайней мере, несколько вариантов уже имеют.

Закончить противоаварийные работы обещают к середине января. И только после этого смогут перейти к реставрации самого здания. Сколько это будет стоить, пока не знают, но, по предварительным подсчетам, несколько десятков миллионов гривен.