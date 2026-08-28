Восстановление "Охматдета": главный корпус детской больницы полностью отремонтирован — как он выглядит

«Охматдет» / © ТСН

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Капитальный ремонт главного корпуса детской больницы «Охматдит» завершен — об этом заявили в больнице совместно с представителями Министерства здравоохранения и наблюдательного совета Благотворительного фонда «Охматдет — здоровое детство».

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Ночная трагедия и скандал вокруг средств на восстановление

Это здание получило серьезные повреждения 8 июля 2024 года в ходе массированной ракетной атаки со стороны россиян. Тогда враг нанес прямой удар по токсикологическому отделению, полностью разрушив историческое здание больницы. В результате теракта два человека погибли, а многие получили ранения — в частности, дети и медицинский персонал.

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Сразу после трагедии был организован масштабный сбор средств на восстановление учреждения — в первую очередь на восстановление главного корпуса. Этот комплекс является самым новым на территории больницы, ведь его открыли лишь в 2022 году. Неравнодушные люди и бизнес пожертвовали «Охматдиту» 378 миллионов гривен.

Однако впоследствии вокруг восстановления разразился громкий скандал из-за того, кто именно должен распоряжаться собранными средствами. Благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство» отказался перечислять деньги на официальный счет больницы, кроме того, возникли обоснованные сомнения относительно выбранного подрядчика. Первоначальная ожидаемая стоимость восстановления составляла 367 с половиной миллионов гривен.

Новый тендер и итоговая стоимость работ

В итоге был проведен повторный тендер, по результатам которого был выбран новый подрядчик. Он предложил отремонтировать новый корпус за272 миллиона 100 тысяч гривен.

Старый хирургический комплекс, который также получил значительные повреждения в результате обстрела, по предварительной информации, будет снесен.

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Ремонтные работы планировалось завершить раньше, однако окончательно это удалось сделать спустя почти 26 месяцев после вражеского нападения. Впереди в больнице ещё запланирован текущий ремонт, стоимость которого оценивается почти в 9 миллионов гривен.

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