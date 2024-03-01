Восстановление полетов: как выглядит пустой аэропорт "Борисполь" и готов ли он к открытию (фото, видео)

В аэропорту "Борисполь" рассказали, что в Украине работают над концепцией деятельности аэропортов в условиях военного положения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Заявления представителей власти о работе аэропортов

Андрей Ермак на этой неделе снова подчеркнул, что работают над тем, чтобы частично открыть небо над Украиной.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов, но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут на таком уровне, когда будет возможно сделать", - сказал он.

О необходимости гарантий безопасности на этой неделе говорил и секретарь СНБО Данилов. По его словам, пока их не будет, аэропорт "Борисполь" не будет работать.

Аэропорт "Борисполь" готов даже через 3 недели начать обслуживание пассажиров

Аэропорт Борисполь эксклюзивно для ТСН открыл двери одного из терминалов. Там отмечают, что внутри все работает и готово принимать путешественников.

Экскурсию ТСН проводит руководитель группы по восстановлению операционной деятельности Игорь Рябоконь. Это новая должность, которая появилась с началом военного положения. Чтобы аэродром функционировал, здесь постоянно проводят техническую поддержку всего что есть. Даже осуществляют технические гонки самолетов.

Аэропорт "Борисполь"

"Относительно непосредственного аэропорта Борисполь, для того, чтобы начать обслуживать рейсы по расписанию, да, нам нужно примерно 3 недели", - сказал руководитель группы по восстановлению операционной деятельности аэропорта "Борисполь" Игорь Рябоконь.

Аэропорт в рабочем состоянии держат до семисот работников, которые выходят на работу ежедневно. Этим летом общество возмутила информация, что аэропорт "Борисполь" объявил тендер на уборку помещений на более 50 миллионов гривен. Средства, уверяют, не потратили, потому что тендер не состоялся.

Аэропорт "Борисполь"

В Украине изучают опыт Израиля

Когда будет восстанавливаться гражданская авиация в стране - в аэропорту не знают. Потому что это решают на другом уровне. Однако, изучают опыт других стран, в частности Израиля. Там, даже во время последнего обострения, аэропорты работали и официальные делегации прилетали.

Ситуация в Украине несколько иная. В аэропорту сообщили, что сейчас работают над документом, в котором прописывают как осуществлять полеты в условиях военного положения. В частности, пошаговую инструкции, что делать, когда воздушная тревога, а самолет в воздухе, идет на посадку или на взлет. Также подробный алгоритм действий для пассажиров. Сейчас этот документ изучают международные партнеры.

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Ранее ТСН.ua рассказывал о "железном коридоре" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны.

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