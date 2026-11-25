- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 9 мин
Восстановление Украины: что делают уже сейчас и почему не стоит ждать окончания войны
По данным ЕИБ по состоянию на август 2026 года, общий объём трёх программ восстановления составил 740 млн евро: 200 млн евро — Программа раннего восстановления Украины, 340 млн евро — Программа восстановления Украины и еще 200 млн евро — третья программа.
«Во время российской оккупации воды вообще не было. Только представьте, как мы настрадались», — рассказывает Галина Фитисова. Она возглавляет объединение совладельцев многоквартирного дома в Буче. По её словам, ещё до оккупации вода из-под крана была грязной и имела неприятный запах.
Система обезжелезивания помогла улучшить качество питьевой воды примерно для 9 тысяч жителей. Для них результат международного финансирования можно буквально оценить, открыв кран на кухне. Объект открыли в июле 2024 года в рамках Программы восстановления Украины Европейского инвестиционного банка.
В ходе конференции ReBuild Ukraine в Варшаве ТСН.ua пообщался с Виолейной Сильвестро фон Камеке, руководителем подразделения государственного сектора команды ЕИБ по инвестициям в Украину, о том, как эта поддержка доходит до городов. Кто берет кредит? Когда община должна его возвращать? И как построить объект, который будет работать во время российских атак и останется полезным после войны?
«У нас есть различные инструменты для разных типов громад», — обяснила она. Условия зависят от программы, последствий войны и потребностей людей, которым будет служить проект. Поддержка может также предусматривать помощь в подготовке заявки, проектировании и закупках — задачах, с которыми небольшим общинам бывает сложно справиться самостоятельно.
Субвенция для громады
В рамках программ восстановления ЕИБ правительство Украины берет кредиты в банке и несет ответственность за их погашение. Таким образом, государство может передавать это финансирование общинам, соответствующим установленным критериям, в форме субвенций. В таком случае сами общины не обязаны возвращать полученные средства.
«Мы предоставляем кредит Украине, и Украина будет возвращать его ЕИБ», — сказала Сильвестро фон Камеке.
Правительство уделяет приоритетное внимание общинам, расположенным вблизи линии фронта, где разрушения и финансовое давление особенно затрудняют возврат средств.
Подобный подход может применяться и к городам, принимающим внутренне перемещенных лиц. Городу, расположенному вдали от фронта, внезапно могут понадобиться дополнительные больничные койки, классные комнаты или водопроводная инфраструктура. Сильвестро фон Камеке упомянула о поддержке ЕИБ для медицинских учреждений UNBROKEN во Львове и о нагрузке, которую рост населения создает для городских систем водоснабжения.
«Особенно когда население растет, это очень часто становится новой проблемой для города», — сказала она, говоря об инфраструктуре водоотведения и очистки сточных вод. «Поэтому мы финансируем и такие проекты», — добавила она.
В то же время не каждый проект соответствует условиям получения грантовой поддержки. В зависимости от механизма финансирования общины могут быть обязаны возвращать средства Министерству финансов Украины, которое, в свою очередь, погашает кредит перед ЕИБ. Даже когда община получает субвенцию, определенные расходы, в частности НДС, она может покрывать самостоятельно. Иногда такие расходы берут на себя областные органы власти.
Большинство кредитных соглашений ЕИБ с Украиной предусматривают длительные сроки погашения, которые, как правило, недоступны на коммерческом рынке.
Что уже изменилось на местах
По данным ЕИБ по состоянию на август 2026 года, общий объём трёх программ восстановления составил 740 млн евро: 200 млн евро — Программа раннего восстановления Украины, 340 млн евро — Программа восстановления Украины и ещё 200 млн евро — третья программа. Речь идет о рамочных кредитах правительству Украины, к которым добавляются гранты ЕС в размере 15 млн евро на поддержку реализации. Общий бюджет этих программ не следует отождествлять с суммой, уже потраченной на завершенные объекты.
По данным ЕИБ, в рамках программ восстановления завершено 142 проекта, а ещё 348 находятся в стадии реализации — в общей сложности в более чем 300 общинах. Первая программа стартовала в декабре 2014 года, вторая — в декабре 2020 года, а третья была подписана в два этапа: в июне 2024 года и в апреле 2025 года. По состоянию на август 2026 года в рамках первой программы завершено 116 проектов, второй — 22, третьей — четыре. Проекты охватывают школы и детские сады, больницы, системы водоснабжения и теплоснабжения, общественные здания и жилье.
Один из примеров — больница № 8 в Одессе. «Самое главное, что теперь мы можем ежедневно помогать большему количеству пациентов», — отметил ортопед-травматолог Павел Бердов, показания которого обнародовал ЕИБ.
Однако эти результаты остаются уязвимыми из-за войны. С начала полномасштабного вторжения более 100 объектов, ранее реконструированных в рамках программ, были повреждены или разрушены. Завершённый проект улучшает повседневную жизнь, но не устраняет угрозу нового удара.
Потребности, о которых представители местных властей говорили в Варшаве, показывают, почему доступ к финансированию по-прежнему важен. Во время «Марафона общин» мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал, что город подготовил документацию для строительства полигона отходов и отдельного проекта очистных сооружений для сточных вод. По его словам, европейские эксперты помогли разработать проект очистных сооружений, а доноры поддерживают его отдельные составляющие.
«Фактически мы уже можем объявить тендер, если будет финансирование, и приступить к строительству», — сказал Семенихин участникам мероприятия, посвященного полигону отходов. По его словам, не хватает именно средств, чтобы перейти от завершенной подготовки к строительству.
Почему громадам нужны не только деньги, но и помощь
По словам Сильвестро фон Камеке, препятствием может стать даже недостаток информации. Если общины не знают, какие возможности предлагает ЕИБ, они реже готовят проекты и подают заявки. В рамках программ ЕИБ министерства объявляют конкурсы проектных предложений с критериями отбора и конечными сроками подачи. Заявки оцениваются с учетом местных потребностей и услуг, уже доступных поблизости.
«Все подпроекты в рамках этих программ — абсолютно все — полностью управляются самими общинами», — сказала она. Местные власти должны организовать техническое проектирование, получить согласования и провести закупки. Одобрение заявки — лишь начало сложного процесса реализации.
Она объяснила, какую поддержку может получить община с небольшим опытом: «Наши консультанты могут приехать в общины, обсудить их проектные идеи и помочь подготовить качественные заявки». Помощь продолжается и далее — на этапах принятия решений местным советом и получения других разрешений.
«Это немного сложно. Но если кто-то помогает тебе, берет за руку и проводит через весь процесс, всё получается — даже маленькие села успешно с этим справляются», — сказала она.
Такая поддержка имеет институциональную основу. ЕИБ сотрудничает с Программой развития ООН (ПРООН), которая оказывает техническую помощь в рамках программ банка по восстановлению и централизованному теплоснабжению. ПРООН также осуществляет независимый мониторинг. Эта консультативная работа важна, ведь одного финансирования недостаточно: общинам может понадобиться помощь в подготовке тендерной документации или формировании команды с необходимыми навыками для управления строительными контрактами.
Цель также заключается в том, чтобы общины постепенно приобретали собственный опыт. «В первый раз им требуется много технической помощи, во второй — вдвое меньше, а в третий они уже делают всё сами и быстрее», — пояснила Сильвестро фон Камеке.
Для проектов по теплоснабжению в прифронтовых общинах гранты могут покрывать до 50% расходов, соответствующих условиям финансирования, тем самым сокращая сумму, которую общинам необходимо брать в кредит. Конкретные условия зависят от проекта.
Объясняя, почему теплоснабжение является приоритетом, она сказала: «Повышение энергоэффективности, как правило, также снижает эксплуатационные расходы. Школа, которая тратит меньше энергии на отопление, высвобождает в своём бюджете средства на другие нужды».
Для больницы бесперебойное электроснабжение может стать решающим фактором в том, сможет ли она и в дальнейшем оказывать медицинские услуги. «Если у вас есть генерация из возобновляемых источников энергии в сочетании с аккумуляторами или тепловыми насосами, вы можете продолжать оказывать общественные услуги даже во время отключений электроэнергии», — сказала она.
Как обеспечить работу подземных классов в Харькове
В ходе того же «Марафона общин» советница мэра Харькова Татьяна Столяренко выступила с предложением обеспечить подземные образовательные помещения электроэнергией из альтернативных источников. По её словам, более 20 тысяч детей в городе уже могут учиться очно, тогда как ещё 20 тысяч нуждаются в местах для обучения. Харьков также приступил к строительству своего первого подземного детского сада.
Город оснастил подземные образовательные помещения генераторами. Однако их работа требует постоянных затрат. «Цены на топливо сегодня высоки, и это создает значительную нагрузку на местный бюджет», — сказала Столяренко. В качестве альтернативы город развивает солнечную энергетику в рамках более широких усилий по децентрализации энергоснабжения.
В презентации речь шла об ожидаемых преимуществах: освещении и вентиляции во время отключений электроэнергии, сокращении расходов на дизельное топливо и техническое обслуживание, а также снижении выбросов. Это были аргументы в пользу предлагаемой инвестиции, а не отчет об уже измеренной экономии или подтверждение финансирования именно этого проекта со стороны ЕИБ.
«Каждая прифронтовая община борется за то, чтобы каждый человек остался», — сказала Столяренко. «Человеческий капитал сегодня — наш приоритет». Таким образом, безопасные классы — часть более широких усилий, направленных на то, чтобы удержать семьи в городе и сохранить его образовательный потенциал.
Сильвестро фон Камеке также связывает доступность услуг с возможностью оставаться вблизи линии фронта. «Если у вас нет школы или хорошего бомбоубежища, вы не сможете оставаться так близко к линии фронта», — сказала она.
Школа, которая работает, даёт нечто большее, чем просто уроки. Она обеспечивает детям безопасное место, пока родители на работе, и возможность проводить время вместе. Сильвестро фон Камеке также говорила о важности возможности «учиться жить вместе» — повседневную социальную жизнь школы невозможно полностью заменить длительным онлайн-обучением.
Восстановление к следующей зиме и на долгие годы вперед
Некоторые дополнительные инструменты поддержки сочетают возобновляемую энергетику с реконструкцией социальной инфраструктуры. По информации ЕИБ, для поддержки проектов, соответствующих установленным критериям, доступен грант в размере 20 млн евро в рамках инициативы Renewable Energy Solutions (RES, «Решения в сфере возобновляемой энергетики»). Её финансирует Германия через Международную климатическую инициативу (International Climate Initiative), а техническую помощь оказывает GIZ. Среди инвестиций, соответствующих условиям, — солнечные панели, установки на биомассе, геотермальные тепловые насосы и аккумуляторные системы хранения энергии.
«Мы стараемся привлечь гранты в дополнение к кредиту, чтобы пакет поддержки был ещё более выгодным для Украины», — сказала она.
Усилия ЕИБ по восстановлению выходят за пределы муниципальных зданий. В октябре 2026 года ЕИБ объявил о предоставлении кредита в размере 60 млн евро на развитие инфраструктуры западной границы. Модернизация пунктов пропуска и связанных с ними объектов может способствовать торговле и движению товаров, несмотря на ограничения, вызванные войной.
Объясняя важность таких инвестиций, Сильвестро фон Камеке привела пример грузовика с продуктами, который шесть дней ждет пересечения границы. Такие задержки создают дополнительные расходы для экспортеров и ставят под угрозу скоропортящиеся товары. Таким образом, улучшение пограничной инфраструктуры отвечает как насущным экономическим потребностям Украины, так и долгосрочным целям её развития.
Тот же принцип применим и к убежищам. Как отметила Сильвестро фон Камеке, хорошим примером является Финляндия, где подземные убежища проектируются также для повседневного использования, например, в качестве спортивных объектов. «Речь идет о двойном назначении — чтобы эти пространства оставались ценными в долгосрочной перспективе», — сказала она. Цель состоит в том, чтобы срочные инвестиции в защиту и устойчивость приносили долгосрочную пользу и в мирное время.
«Даже в рамках такой экстренной помощи мы всегда стараемся найти решения, о которых впоследствии не придется сожалеть», — сказала Сильвестро фон Камеке. Другими словами, проект должен оставаться полезным для сообщества, даже если мир наступит уже завтра.