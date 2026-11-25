Восстановленная школа в Гостомеле. Фото: EIB

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«Во время российской оккупации воды вообще не было. Только представьте, как мы настрадались», — рассказывает Галина Фитисова. Она возглавляет объединение совладельцев многоквартирного дома в Буче. По её словам, ещё до оккупации вода из-под крана была грязной и имела неприятный запах.

Система обезжелезивания помогла улучшить качество питьевой воды примерно для 9 тысяч жителей. Для них результат международного финансирования можно буквально оценить, открыв кран на кухне. Объект открыли в июле 2024 года в рамках Программы восстановления Украины Европейского инвестиционного банка.

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В ходе конференции ReBuild Ukraine в Варшаве ТСН.ua пообщался с Виолейной Сильвестро фон Камеке, руководителем подразделения государственного сектора команды ЕИБ по инвестициям в Украину, о том, как эта поддержка доходит до городов. Кто берет кредит? Когда община должна его возвращать? И как построить объект, который будет работать во время российских атак и останется полезным после войны?

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«У нас есть различные инструменты для разных типов громад», — обяснила она. Условия зависят от программы, последствий войны и потребностей людей, которым будет служить проект. Поддержка может также предусматривать помощь в подготовке заявки, проектировании и закупках — задачах, с которыми небольшим общинам бывает сложно справиться самостоятельно.

Виолейн Сильвестро фон Камеке регулярно бывает в Украине. Фото: из личного архива

Субвенция для громады

В рамках программ восстановления ЕИБ правительство Украины берет кредиты в банке и несет ответственность за их погашение. Таким образом, государство может передавать это финансирование общинам, соответствующим установленным критериям, в форме субвенций. В таком случае сами общины не обязаны возвращать полученные средства.

«Мы предоставляем кредит Украине, и Украина будет возвращать его ЕИБ», — сказала Сильвестро фон Камеке.

Правительство уделяет приоритетное внимание общинам, расположенным вблизи линии фронта, где разрушения и финансовое давление особенно затрудняют возврат средств.

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Подобный подход может применяться и к городам, принимающим внутренне перемещенных лиц. Городу, расположенному вдали от фронта, внезапно могут понадобиться дополнительные больничные койки, классные комнаты или водопроводная инфраструктура. Сильвестро фон Камеке упомянула о поддержке ЕИБ для медицинских учреждений UNBROKEN во Львове и о нагрузке, которую рост населения создает для городских систем водоснабжения.

«Особенно когда население растет, это очень часто становится новой проблемой для города», — сказала она, говоря об инфраструктуре водоотведения и очистки сточных вод. «Поэтому мы финансируем и такие проекты», — добавила она.

В то же время не каждый проект соответствует условиям получения грантовой поддержки. В зависимости от механизма финансирования общины могут быть обязаны возвращать средства Министерству финансов Украины, которое, в свою очередь, погашает кредит перед ЕИБ. Даже когда община получает субвенцию, определенные расходы, в частности НДС, она может покрывать самостоятельно. Иногда такие расходы берут на себя областные органы власти.

Большинство кредитных соглашений ЕИБ с Украиной предусматривают длительные сроки погашения, которые, как правило, недоступны на коммерческом рынке.

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Что уже изменилось на местах

По данным ЕИБ по состоянию на август 2026 года , общий объём трёх программ восстановления составил 740 млн евро: 200 млн евро — Программа раннего восстановления Украины, 340 млн евро — Программа восстановления Украины и ещё 200 млн евро — третья программа. Речь идет о рамочных кредитах правительству Украины, к которым добавляются гранты ЕС в размере 15 млн евро на поддержку реализации. Общий бюджет этих программ не следует отождествлять с суммой, уже потраченной на завершенные объекты.

По данным ЕИБ, в рамках программ восстановления завершено 142 проекта, а ещё 348 находятся в стадии реализации — в общей сложности в более чем 300 общинах. Первая программа стартовала в декабре 2014 года, вторая — в декабре 2020 года, а третья была подписана в два этапа: в июне 2024 года и в апреле 2025 года. По состоянию на август 2026 года в рамках первой программы завершено 116 проектов, второй — 22, третьей — четыре. Проекты охватывают школы и детские сады, больницы, системы водоснабжения и теплоснабжения, общественные здания и жилье.

Один из примеров — больница № 8 в Одессе. «Самое главное, что теперь мы можем ежедневно помогать большему количеству пациентов», — отметил ортопед-травматолог Павел Бердов, показания которого обнародовал ЕИБ.

Реконструированное здание позволило увеличить количество пациентов, которых может принять больница. Фото: EIB

Однако эти результаты остаются уязвимыми из-за войны. С начала полномасштабного вторжения более 100 объектов, ранее реконструированных в рамках программ, были повреждены или разрушены. Завершённый проект улучшает повседневную жизнь, но не устраняет угрозу нового удара.

Потребности, о которых представители местных властей говорили в Варшаве, показывают, почему доступ к финансированию по-прежнему важен. Во время «Марафона общин» мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал, что город подготовил документацию для строительства полигона отходов и отдельного проекта очистных сооружений для сточных вод. По его словам, европейские эксперты помогли разработать проект очистных сооружений, а доноры поддерживают его отдельные составляющие.

«Фактически мы уже можем объявить тендер, если будет финансирование, и приступить к строительству», — сказал Семенихин участникам мероприятия, посвященного полигону отходов. По его словам, не хватает именно средств, чтобы перейти от завершенной подготовки к строительству.

Почему громадам нужны не только деньги, но и помощь

По словам Сильвестро фон Камеке, препятствием может стать даже недостаток информации. Если общины не знают, какие возможности предлагает ЕИБ, они реже готовят проекты и подают заявки. В рамках программ ЕИБ министерства объявляют конкурсы проектных предложений с критериями отбора и конечными сроками подачи. Заявки оцениваются с учетом местных потребностей и услуг, уже доступных поблизости.

«Все подпроекты в рамках этих программ — абсолютно все — полностью управляются самими общинами», — сказала она. Местные власти должны организовать техническое проектирование, получить согласования и провести закупки. Одобрение заявки — лишь начало сложного процесса реализации.

Она объяснила, какую поддержку может получить община с небольшим опытом: «Наши консультанты могут приехать в общины, обсудить их проектные идеи и помочь подготовить качественные заявки». Помощь продолжается и далее — на этапах принятия решений местным советом и получения других разрешений.

«Это немного сложно. Но если кто-то помогает тебе, берет за руку и проводит через весь процесс, всё получается — даже маленькие села успешно с этим справляются», — сказала она.

Такая поддержка имеет институциональную основу. ЕИБ сотрудничает с Программой развития ООН (ПРООН), которая оказывает техническую помощь в рамках программ банка по восстановлению и централизованному теплоснабжению. ПРООН также осуществляет независимый мониторинг. Эта консультативная работа важна, ведь одного финансирования недостаточно: общинам может понадобиться помощь в подготовке тендерной документации или формировании команды с необходимыми навыками для управления строительными контрактами.

Цель также заключается в том, чтобы общины постепенно приобретали собственный опыт. «В первый раз им требуется много технической помощи, во второй — вдвое меньше, а в третий они уже делают всё сами и быстрее», — пояснила Сильвестро фон Камеке.

Для проектов по теплоснабжению в прифронтовых общинах гранты могут покрывать до 50% расходов, соответствующих условиям финансирования, тем самым сокращая сумму, которую общинам необходимо брать в кредит. Конкретные условия зависят от проекта.

Объясняя, почему теплоснабжение является приоритетом, она сказала: «Повышение энергоэффективности, как правило, также снижает эксплуатационные расходы. Школа, которая тратит меньше энергии на отопление, высвобождает в своём бюджете средства на другие нужды».

Для больницы бесперебойное электроснабжение может стать решающим фактором в том, сможет ли она и в дальнейшем оказывать медицинские услуги. «Если у вас есть генерация из возобновляемых источников энергии в сочетании с аккумуляторами или тепловыми насосами, вы можете продолжать оказывать общественные услуги даже во время отключений электроэнергии», — сказала она.

Как обеспечить работу подземных классов в Харькове

В ходе того же «Марафона общин» советница мэра Харькова Татьяна Столяренко выступила с предложением обеспечить подземные образовательные помещения электроэнергией из альтернативных источников. По её словам, более 20 тысяч детей в городе уже могут учиться очно, тогда как ещё 20 тысяч нуждаются в местах для обучения. Харьков также приступил к строительству своего первого подземного детского сада.

Город оснастил подземные образовательные помещения генераторами. Однако их работа требует постоянных затрат. «Цены на топливо сегодня высоки, и это создает значительную нагрузку на местный бюджет», — сказала Столяренко. В качестве альтернативы город развивает солнечную энергетику в рамках более широких усилий по децентрализации энергоснабжения.

В презентации речь шла об ожидаемых преимуществах: освещении и вентиляции во время отключений электроэнергии, сокращении расходов на дизельное топливо и техническое обслуживание, а также снижении выбросов. Это были аргументы в пользу предлагаемой инвестиции, а не отчет об уже измеренной экономии или подтверждение финансирования именно этого проекта со стороны ЕИБ.

«Каждая прифронтовая община борется за то, чтобы каждый человек остался», — сказала Столяренко. «Человеческий капитал сегодня — наш приоритет». Таким образом, безопасные классы — часть более широких усилий, направленных на то, чтобы удержать семьи в городе и сохранить его образовательный потенциал.

Сильвестро фон Камеке также связывает доступность услуг с возможностью оставаться вблизи линии фронта. «Если у вас нет школы или хорошего бомбоубежища, вы не сможете оставаться так близко к линии фронта», — сказала она.

Школа, которая работает, даёт нечто большее, чем просто уроки. Она обеспечивает детям безопасное место, пока родители на работе, и возможность проводить время вместе. Сильвестро фон Камеке также говорила о важности возможности «учиться жить вместе» — повседневную социальную жизнь школы невозможно полностью заменить длительным онлайн-обучением.

Восстановление к следующей зиме и на долгие годы вперед

Некоторые дополнительные инструменты поддержки сочетают возобновляемую энергетику с реконструкцией социальной инфраструктуры. По информации ЕИБ, для поддержки проектов, соответствующих установленным критериям, доступен грант в размере 20 млн евро в рамках инициативы Renewable Energy Solutions (RES, «Решения в сфере возобновляемой энергетики»). Её финансирует Германия через Международную климатическую инициативу (International Climate Initiative), а техническую помощь оказывает GIZ. Среди инвестиций, соответствующих условиям, — солнечные панели, установки на биомассе, геотермальные тепловые насосы и аккумуляторные системы хранения энергии.

«Мы стараемся привлечь гранты в дополнение к кредиту, чтобы пакет поддержки был ещё более выгодным для Украины», — сказала она.

Усилия ЕИБ по восстановлению выходят за пределы муниципальных зданий. В октябре 2026 года ЕИБ объявил о предоставлении кредита в размере 60 млн евро на развитие инфраструктуры западной границы . Модернизация пунктов пропуска и связанных с ними объектов может способствовать торговле и движению товаров, несмотря на ограничения, вызванные войной.

Объясняя важность таких инвестиций, Сильвестро фон Камеке привела пример грузовика с продуктами, который шесть дней ждет пересечения границы. Такие задержки создают дополнительные расходы для экспортеров и ставят под угрозу скоропортящиеся товары. Таким образом, улучшение пограничной инфраструктуры отвечает как насущным экономическим потребностям Украины, так и долгосрочным целям её развития.

Тот же принцип применим и к убежищам. Как отметила Сильвестро фон Камеке, хорошим примером является Финляндия, где подземные убежища проектируются также для повседневного использования, например, в качестве спортивных объектов. «Речь идет о двойном назначении — чтобы эти пространства оставались ценными в долгосрочной перспективе», — сказала она. Цель состоит в том, чтобы срочные инвестиции в защиту и устойчивость приносили долгосрочную пользу и в мирное время.

«Даже в рамках такой экстренной помощи мы всегда стараемся найти решения, о которых впоследствии не придется сожалеть», — сказала Сильвестро фон Камеке. Другими словами, проект должен оставаться полезным для сообщества, даже если мир наступит уже завтра.

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