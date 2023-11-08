Восстановление Украины: как Элина Свитолина помогает восстанавливать поврежденный дом в Ирпене

Лучшая украинская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады и посол United24 Элина Свитолина помогает на Киевщине отстраивать многоэтажный дом. Теннисистка в общей сложности собрала на восстановление помещения 127 тысяч евро.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Элина Свитолина собрала средства на восстановление многоэтажки в Ирпене. Квартира семьи Лютко едва ли не единственная, которая уцелела в этом доме. Люди уже вернулись в свой дом. Маленькая Ева Лютко говорит, что восстановление продолжается очень интенсивно даже в выходные.

Восстанавливать многоэтажку начали всего 9 месяцев назад. Здесь идет капитальный ремонт: есть новые перекрытия, заново возводят верхние этажи и по кирпичам латают нижние.

Этому восстановлению жители обязаны волонтерам. Именно после визита Элины Светолиной в Ирпень дело сдвинулось с места.

"Я очень рада, что удалось быстро закрыть сбор. Это были и доноры из других стран. Я также добавила 20 тыс. долл. своих", — говорит Свитолина.

Элина Свитолина

Благодаря Светолине на восстановление этого дома удалось собрать 127 тысяч евро. И это лишь часть от необходимого – 65 млн грн. Остальные, говорят в местном совете, собрали благодаря малым благотворительным фондам и United24, инициированный президентом. Выделял деньги и город.

"До конца этого года мы вряд ли успеем закончить. Но благодаря теплой погоде работы не прекращаются ни на день, ни на час. Постоянно и в выходные проводятся работы, чтобы побыстрее сдать объект", — говорит первый заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук.

Свитолина лишь один из двух десятков послов United24, собирающих средства на восстановление. Только в Киевской области на попечении президентской платформы находятся 18 домов. Задонатить на них может любой из нас. На сайте United24 можно найти и послов, и следить за статусом и процессом строительства.

Восстановление дома

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Напомним, как люди с оккупированных территорий возвращаются в Украину через гуманитарный коридор.

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