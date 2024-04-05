Вот это креатив: изобретения ВСУ на поле боя поражают и меняют правила войны

Западные эксперты и медийщики просто в восторге от креативности ВСУ. Изобретения украинских военных на поле боя уже не в первый раз поражают весь мир. Американские журналисты издания Business Insider собрали 9 удивительных боевых приемов ВСУ. Как превратить обычный пикап в установку "Град", как в мгновение ока вернуть оружие врага в его же сторону, как ВСУ борется с вражескими дронами да еще много всего!

Детальнее рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

ВСУ поражают

Вот это видео разрывало Сеть еще в начале полномасштабного вторжения.

На нем якобы воины ВСУ или тероборона модернизировали старенький ушастый "запорожец" и сделали из него самого монстра на колесах.

К сожалению, это видео — монтаж, который сделан для развлечения, или для того, чтобы пугать врагов. Но не всё так однозначно. В ВСУ уже давно адаптировали обычные автомобили под мощное оружие. Вы когда-нибудь видели БМВ, стреляющую ракетами?

И такие случаи не единичны. Хоть легковой БВМ – точно вариант эксклюзивный, но на самом деле в ВСУ уже десятки, а то и сотни мобильных ракетных расчетов на пикапах. Так, в отличие от РСЗО "Град", запускающий десятки ракет за раз, из пикапа улетит всего несколько.

Украинцы изобрели "Ужасмобиль"!

Однако такая машина менее заметна для врага, да и быстрее, если потребуется быстро ушиваться с позиции. Эту разработку в ВСУ назвали "Ужасмобиль". И это еще далеко не все изобретения ВСУ.



Украинские военные перебросили на грузовики и другое оружие. Например, одна военная часть в Купянске, установила старые зенитные пушки КС-19 советских времен на гражданские грузовики, чтобы использовать смертоносную пушку в бою с ней.

«Сначала появились старые пушки, которые не являются маневренными и с которыми никто не хочет работать», – сказал украинский сержант. Евгений Литвин объяснил The Daily Beast. «Я позвонил другу и сказал, давай соберем деньги и купим грузовики».

«Я уже воевал на передовой. У меня уже было оружие. Я уже понимал ее эффективность, ее безопасность и что все может быть лучше и удобнее», — добавил он. «Я придумал, что нужно поставить пушку на грузовик. Привезли, отремонтировали, поставили», — пишет Business Insider.

В свое время привело шум в Сети и другое видео. Вы только представьте, что украинский воин, которому удалось захватить российский танк, позвонил прямо на российский танковый завод, чтобы проконсультироваться, как его отремонтировать. Реакция россиян вас точно поразит.

И это далеко не все! Украинцы звонили российским конструкторам еще по крайней мере дважды и, наконец, даже признались, что они украинцы.

Вражеские танки на службе в ВСУ

Американские журналисты добавляют, что российские танки сыграли немаловажную роль для ВСУ. Благодаря им украинцы пополнили свои подразделения техникой, которой действительно не хватало. Отмечают специалисты и попытки украинцев защитить свою технику от вражеских дронов-камикадзе. Россияне на вооружении имеют эффективный дрон Ланцет. Для этого наши танкисты монтируют на башню эдакие клетки. То же делают и россияне, но уже от украинских FPV.

Морские дроны

Следующее ноухау русско-украинской войны – это надводные морские дроны. Нечего и говорить, об их эффективности. По состоянию на начало 2024 года Украина уже уничтожила треть всего Черноморского флота РФ, почти не имея собственного классического флота. Дрона Sea Baby от СБУ и Magura от ГУР не имеют достойных аналогов в мире и еще долго будут флагманами в своей нише. К тому же украинские спецслужбы постоянно экспериментируют. На одном из видео от СБУ их "Морской малыш" не только несет взрывчатку, но и ведет огонь.

По данным ГУР, сочиняют свои дроны и россияне, однако пока так и не реализовали ни одного проекта.

Понемногу забирают Силы обороны Украины в свои руки и пальму первенства в небе. Украинские FPV уничтожают вражескую пехоту и технику, мальчишки делают сбросы, висят над полем боя и ведут разведку, а дальнобойные дроны, которых уже десятки на вооружении Сил обороны, изо дня в день не дают покоя рашистам и в глубоком тылу.

Последнее попадание в яблочко было в Татарстане, что привело нешуточную шумиху на болотах. К ним на завод по производству "Шахедов" прилетел не просто дрон, а целый самолет. Как позже выяснилось, одним беспилотником был украинский дрон-камикадзе на базе сверхлегкого самолета А-22 Foxbat украинского производства. Лететь таковой может на 3000 км и нести 300 кг взрывчатки.

Как пишет издание Bild, украинские дроны в очередной раз изменили правила этой войны. Дроны СБУ и ГУР теперь долетают до Урала и в российское заполярье. Привет российским летчикам стратегической авиации, привыкшим издали бить по Украине и возвращаться невредимыми назад. Теперь ночи у вас будут не столь спокойными.



“На днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропрокт A-22 "Летучая лиса".

По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности. "Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее", — заявил источник BILD. По его данным, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км. По расчетам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз. Среди них аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину”, пишет Bild.

Еще один финт, который украинцы эффективно применяют на фронте – это приманки! Креатива и трудолюбие у украинцев хоть отбавляй, поэтому наши предприниматели уже делают макеты для пушек и даже HIMARS. Детальнее об этом в одном из выпусков рассказывала наша коллега Виктория Гнатюк. Рекомендуем вам обязательно посмотреть ее видео.

Уникальная разработка в ПВО

Ну и на десерт – ПВО ! Сейчас это одна из самых больших проблем, а значит и наибольший вызов для Украины. ВСУ с помощью ЗРК Patriot могут сбивать все: от крылатых ракет до российских "Кинжалов" и "Цирконов". Впрочем, таких установок мало, к тому же не только в ВСУ, но и во всем мире. Поэтому, чтобы укрепить критические возможности своей ПВО, украинские бойцы также объединили западные ракеты "земля-воздух" и пусковые установки советских времен в рамках программы, которую американские чиновники называют FrankenSAM. Название является отсылкой к "Франкенштейну" и аббревиатурой "земля-воздух ракета".

“Импровизированная система ПВО была создана в связи с необходимостью укрепить возможности Украины защищать в течение зимы энергетическую инфраструктуру и гражданское население от атак на российские.

Украинские военные используют переданные США ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, которые также могут использоваться как "воздух-поверхность".

"Мы их исправили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своеобразная самодельная противовоздушная оборона", – поделился неназванный украинский чиновник”, — пишет Business Insider.

Мы же можем только восхищаться и благодарить ВСУ за их креатив и мужество, и непременно донатить, чтобы они шаг за шагом вели всю Украину к долгожданной и столь желанной для всех победе.

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