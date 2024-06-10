Вот это жизнь: имущества на 150 млн грн нашли у чиновников миграционной службы на Одесчине

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые за 20 тыс. дол. обещали гражданину Молдовы помочь избежать депортации из Украины. Во время обысков у них обнаружили имущество и состояние, в разы больше их дохода.

Сколько заработали госслужащие на коррупции, что нашли у них дома и какое наказание ждет правонарушителей – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Чиновники миграционной службы зарабатывали на иностранцах

В Одесской области задержали на взятке должностных лиц миграционной службы. Мужчины предлагали иностранному гражданину решить вопрос с его депортацией за 20 тыс. дол. Об этом сообщили в ГБР.

Также читайте Миллионеры на госслужбе: как у львовских таможенников во время войны появились дорогие квартиры и земля в Карпатах

По месту работы и проживания чиновников проведены обыски и обнаружены деньги, в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок.

Только драгоценности жены руководителя, по предварительным оценкам, стоят около 3 млн грн.

Найденные у должностных лиц миграционной службы деньги/Скриншот с видео

Богатые родственники чиновников

Более того, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом на 200 кв. м и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн. грн. У матери чиновника в собственности также много земельных участков, другие дома и магазины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ! У должностных лиц миграционной службы в Одесской области нашли имущества на 150 млн грн!

Обогатились на 150 млн грн

А вот дебет с кредитом не сходится. Согласно ежегодной декларации за 2023 год, чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. 116 грн. А имущество, имеющееся в собственности семьи госслужащего, оценивается в 150 млн грн.

Чиновников взяли под стражу

В настоящее время чиновникам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог – 70 млн грн для начальника и 7 млн грн для сотрудника миграционной службы. Кроме того, решается вопрос о сообщении нарушителям о подозрении за незаконное обогащение. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Задержание чиновника миграционной службы/Скриншот с видео

Дело бывшего одесского военкома Борисова

Напомним, 28 мая правоохранители повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Ему также сообщили о новом подозрении – в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн, заявили в ГБР и Офисе генерального прокурора.

Это произошло прямо на выходе из следственного изолятора в Киеве – Борисов как раз выходил на свободу после того, как за него внесли залог в сумме 12 млн грн по предидущему обвинению. Однако правоохранителям стали известны незаконные намерения экс-военкома и его задержали снова.

Читайте главные новости дня:

Повторное задержание Евгения Борисова / Фото: Государственное бюро расследований

А уже 30 мая 2024 года суд избрал бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщил Офис генерального прокурора:

"Суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 140 млн гривен".

Правоохранители напомнили, что бывшего военкома подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем. Борисова впервые задержали еще в прошлом году. Это произошло после того, как журналисты нашли у его семьи дорогое имущество, в том числе за границей. Согласно выпискам из испанского реестра, семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов США.

Недвижимость Евгения Борисова / Фото: ТСН

Но самое интересное было на суде. Евгений Борисов уверял, что может умереть, потому арестовывать его нельзя. Он заявил, что в любой момент у него может оторваться тромб. Также во время судебного заседания Борисов демонстрировал свои травмы и последствия огнестрельного ранения. По словам экс-военкома, ему нельзя нервничать, а врачи якобы посоветовали пройти реабилитацию за границей.

Читайте также: