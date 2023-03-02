Вот кому действительно тяжело: китаец во Львове защитил диссертацию по прикладной механике на украинском языке

Соловьину аспирант из Китая изучает уже шестой год, иногда путает слова, а некоторые украинские буквы произносить до сих пор крайне трудно.

Аспирант Львовской политехники защитил диссертацию на украинском языке хотя бы сам из Китая. Гражданин Поднебесной стал первым, кто получил докторскую степень, в совершенстве изучив украинский язык. Ученый изучал прикладную механику — язык по этой специальности очень специфичен, изучить его сложно. Хотя мог защищаться на английском, китаец выбрал именно украинский, говорится в ТСН.

Тридцатилетний китаец Сяннин Ше – защищает свою диссертацию, как обрабатывать детали из титановых сплавов. Специальность – прикладная механика. Овладеть ее не просто, а если иностранной – в десять раз сложнее. Однако это не оказалось для аспиранта преградой, он – первый гражданин Китая, кто защищает в вузе свое научное исследование на украинском языке. Полезен не только в промышленности, и в медицине, это интересно. То, что я выбрал, это хорошо, я думаю. Я хочу делать такие «документ», ни машины – о титановых сплавах», – говорит аспирант Сяннин Ше.

Соловьину аспирант из Китая изучает уже шестой год, иногда путает слова, а некоторые украинские буквы произносить до сих пор крайне трудно. Однако украинский упорно изучает и дальше. “Учитывая, что буквы «д,з,ж» у них на китайском языке нет, это все очень трудно. За четыре года подготовить диссертацию очень непросто, учитывая особенно тему, которой мы занимались — это обработка титановых сплавов”, — говорят на кафедре.

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Научный руководитель аспиранта вспоминает: первые два года разговаривал с Сяннином исключительно на английском. Думал, так будет и дальше, но иностранец неожиданно заявил: его диссертация будет только на украинском. “Через два года я понял, что он достаточно владеет украинским языком. Выбор был очень непрост. Учить китайца – это не поляк, не чех. На самом деле, было довольно тяжело”, — говорит Вадим Ступницкий.

В Украину Сяннин Ше приехал шесть лет назад после обучения в одном из университетов Китая. Во Львове пошел на подготовительные курсы украинского, а впоследствии поступил на магистратуру по специальности прикладная механика. Диссертацию защитил успешно. Когда началась война, Сяннин на время выехал в Венгрию, потому что настояли родители, которые очень волновались за него, но впоследствии аспирант вернулся. “Я живу здесь, я могу, поэтому я помогаю. Когда я думаю, люди, которых я знаю, друзья, профессора они все здесь продолжают жить. Они дали мне силы здесь учиться», — говорит Сяннин.

Уезжать из Украины Сяннин в ближайшее время не планирует. Хочет заниматься здесь преподавательской деятельностью, а по возвращении домой будет работать инженером. Он искренне не понимает, почему некоторым украинцам так трудно овладеть украинским, потому что он — китаец- изучил его с нуля.

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