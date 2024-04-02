"Вот откуда готовилось нападение": Лукашенко сделал срочное заявление по поводу войны

Белоруссия уже готовит военные подразделения и даже закупает технику. Сеть же гудит и обсуждает, что именно в виду имел белорусский диктатор Александр Лукашенко и не пойдут ли его войска в Украину.

Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

"Бразит оружием, помогает оккупантам, но еще раз бубнит о "мире"! Согласитесь, давно уже мы не слышали жемчуга от одиозного белорусского диктатора Александра Лукашенко! Вот он, наверное, и подумал, скажу что-то такое острое, чтобы все меня боялись", — рассказывает журналист Артем Зябкин.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано".

Для этого, по словам Лукашенко, его армия активно закупает оружие, а подразделения усердно тренируются, чтобы быть готовыми к любым вызовам! Говорит, делает все для того, чтобы за границей никто его, не дай Бог, не похвалил.

"Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда."

"Я никому не угрожаю" — снова и снова как манру повторял Лукашенко. Наверное, вспомнил, как когда-то убеждал украинцев, что никогда не нападет, а затем ему наскоро нарисовали карту, чтобы показать "откуда готовилось нападение."

Но шум в сети это заявление таки наделало. Украинские телеграмм-каналы в мгновение ока распространили пугалки о страшном Лукашенко, который готовит Беларусь к войне! А Лукашенко и рад. Он как раз недавно завершил некий объезд армии, где пытался выдать себя как минимум при Генералисимусе, а как максимум при Вожде целого народа. Но одна мелочь таки отличает его от других брутальных диктаторов – любовь к вот этому Шпицу, которого Лукашенко всю дорогу таскал с собой. Такой собакой на границе никого не испугаешь. А в планах Лукашенко противостоять сразу Латвии, Литве и Польше.

Могут ли быть угрозы Лукашенко не просто словами?

"Здесь стоит прислушаться только к информации из официальных источников. В середине марта 2024 года, когда по Сети в очередной раз понеслись слухи о возможности повторной атаки на Киев из Беларуси, украинские пограничники заверили, что угрозы не существует — текущих сил у врага отнюдь не хватит. того же, ВСУ прорабатывают все возможные варианты развития событий: от широкого наступления до маленьких провокаций, так что в любом случае бойцы готовы, и не забывайте о начале полномасштабки, тогда наши партнеры всеми путями информировали мир об атаке на Киев, которую готовит враг. ничего похожего они не видят", — рассказывает журналист Артем Зябкин.

Наступление россиян на Киев еще исключать нельзя

Не так давно президент Зеленский заявил, что россияне готовят новое наступление на май-июнь 2024 года и в сети сразу же понеслись дискуссии, куда же ударит Путин. В эксклюзивном интервью для ТСН.юэй мы обгорили этот сценарий с экскомандующим силами США в Европе генералом Беном Ходжесом. Тот уверен в том, что при любом развитии событий ВСУ снова дадут врагу по зубам.

"Посмотрите, все продолжают переоценивать Сухопутные войска России. Я говорил об этом в начале. И есть попытка России и российских инициаторов поощрять этот нарратив о том, что Россия неизбежно победит. И я бы сказал, что победа России неизбежна. На самом деле я бы сказал, что скорее наоборот, но есть нарратив, который должен заставить людей на Западе потерять надежду или не оказать то, что нужно, бояться как-то спровоцировать Россию, и потому чем быстрее наши лидеры проснутся и поймут, что происходит именно так, что Кремль и их личности пытаются повлиять на наше мышление, тем быстрее мы сможем это остановить, тем быстрее мы сможем начать помогать Украине победить."

Известно, где действительно будет удар Путина

По мнению аналитиков Института изучения войны, скорее всего Россия ударит на западе Донецкой области. Речь идет о Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кстати, рашисты уже предпринимают попытки там прорваться большими силами.

30 марта армия Путина двинула на позиции украинских бойцов огромной колонной! Не стоит напоминать, что эта тактика не работает в современной войне, что продемонстрировали сами же "решисты" в Киевской области в 2022 году и под Угледаром в 2023-м. К счастью, россияне так быстро заканчиваются, что не успевают ничему научиться.

По данным OSINT-аналитика Kriegsforscher, россияне для одного этого наступления привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты. Это был самый большой бронетанковый штурм РФ за последние 2 года войны — пишет Forbes. Украинским бойцам удалось сжечь 12 танков и 8 бмп – остальные же накивали пятками.

Напомним, самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне против "недружественных государств".

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