"Вот Путин натворил дел": россияне начали ужасаться потерям на войне

По словам эксперта, ход войны может измениться, если потери врага составят 20 тысяч личного состава ежемесячно.

Сегодня потери россиян составляют 300 тысяч личного состава – об этом в своем утреннем отчете сообщил Генштаб ВСУ.

Как известно, о потерях россиян в количестве 100 тысяч Генштаб ВСУ сообщал в декабре 2022 года, о потерях оккупантов в количестве 200 тысяч украинские военные отчитывались в мае этого года.

Вчера вечером в соцсетях некоторые украинцы шутили, мол, по состоянию на вечер 30 октября 300-тысячный юбилейный россиянин пока еще шатается по окопам.

В то же время эксперты говорят, что для врага даже 300 тысяч потерь не является сдерживающим фактором.

Какое именно количество уничтоженных врагов может оказать существенное влияние на ход войны — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У нас сейчас активизировались действия на восточном фронте. Многое зависит от того, насколько активно мы будем уничтожать врага. Это легко говорить, но трудно сделать. Мы просто обязаны, нам жизненно важно выйти на необходимые показатели по уничтожению врага. Эти показатели должны превышать 20 тыс. личного состава врага ежемесячно ", — говорит эксперт.

По словам Коваленко, 20 тысяч — это именно то количество окупантов, мобилизацию которых Россия может себе сейчас позволить.

"Если потери оккупантов в Украине ежемесячно будут превышать 20 тысяч, то мы значительно изменим баланс между масштабами их мобилизации и компенсацией потерь. Этот показатель будет влиять на многие другие факторы", — уточнил он.

И добавил: "В последний раз мы уничтожали более 20 тысяч российских окупантов в июне, когда начиналось наше наступление. После этого показатели пошли на убыль, потому что боевые действия вошли в позиционную оборону. Сейчас, когда россияне пошли в наступление, они начнут терять гораздо больше ".

Россияне говорят, что не понимают, за кого погибают

В то же время сами россияне в соцсетях под постами о гибели российских окупантов все чаще оставляют комментарии, содержание которых существенно отличается от риторики февраля 2022 года.

Они жалуются, что "гибнет их лучший генофонд" и "гибнет неизвестно, за что и кого".

"Как жалко ребят. Да прекратили бы уже эту войну", — написала под недавним постом о гибели оккупанта одна из комментаторов.

В то же время другой из комментаторов по имени Артур Боголюбов написал следующее: "Вот это Путин натворил делов".

А еще одна из комментаторов, Наталья, откровенно написала: "Зачем только туда идут, не понятно".

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