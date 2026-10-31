Вот так обогрели: почему малыши мерзнут при +15 в киевском детсаду, несмотря на кучу генераторов и инвертор.

Почему мерзнет садик № 691 с двумя генераторами и инвертором

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В Киеве складывается странная ситуация с подготовкой детских садов к зиме. Родители воспитанников жалуются на действия чиновников, которые должны обеспечить функционирование дошкольных учебных заведений, но в реальности все получается наоборот — от такой деятельности пребывание в садике становится невозможным.

Родители деток, посещающих детский сад № 691, рассказывают: заведение в Днепровском районе получило два генератора и инвертор, но мощности этой техники не хватает, чтобы включить батареи отопления и обогреть группы.

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Представьте: небольшой детский сад и куча техники в нем, а результат от ее наличия — ноль. Поэтому вполне понятна реакция родителей.

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«В садике стужа, когда выключают свет, дети мерзнут, температура в группах по состоянию на конец октября всего 15 градусов. Если при такой температуре дети будут посещать заведение, они начнут болеть. И никого не волнует, что завезенная техника не может обеспечить снабжение теплом в садик», — рассказывает ТСН.ua Мария, мама одного из воспитанников.

Родители требуют ответа от чиновников: кто именно обеспечил детский сад таким оборудованием и почему должны страдать дети.

«Думаю, что не сложно сразу определить потребности садика и предоставить заведению генератор/инвертор соответствующей мощности, которой хватало бы на шесть часов отсутствия электричества, в том числе на обогрев помещения. Почему этого никто не сделал — для нас загадка, в садик просто завезли кучу ненужной техники, видимо для очередной галочки, что город готов к зиме в условиях войны», — добавляет еще одна мама воспитанника садика.

Закупка генераторов для садов Киева: кто отвечает за оборудование по версии КГГА

Почему так происходит и по какому принципу и процедуре детские сады Киева получают генераторы и инверторы, ТСН.ua поинтересовался у КГГА.

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Также мы задали чиновникам ряд вопросов: кто должен контролировать соответствие предоставленной техники потребностям учреждения дошкольного образования; проводилась ли такая проверка всех дошкольных учебных заведений Киева и каковы его результаты?

В ответ на наш запрос Департамент образования и науки КГГА направил ответ, сводящийся к тому, что вся ответственность за поставку такой техники (альтернативных источников электропитания) в садики лежит на районных государственных администрациях.

В Департаменте образования и науки ссылаются на распоряжение КГГА от 10 декабря 2010 года № 1112 «О вопросах организации управления районами в городе Киеве» и от 31 января 2011 года № 121 «О реализации районными в городе Киеве государственными администрациями отдельных полномочий».

Согласно этим документам, управление имуществом, организация материально-технического и финансового обеспечения учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования осуществляется районными в Киеве государственными администрациями — РГА.

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«РГА, как главные распорядители бюджетных средств, определяют потребности учебных заведений, с учетом их приоритетности, в частности, осуществляют закупку оборудования и генераторов, заключают договоры на их обслуживание», — сообщил ТСН.ua Алексей Сукенников, заместитель директора департамента.

Что говорят в РГА: кто и по какому принципу устанавливает в садах генераторы

В Управлении образования Днепровской РГА рассказали о принципах обеспечения заведений дошкольного образования района генераторами и инверторными системами.

По словам Натальи Иванины, начальницы управления образования Днепровской РГА, обеспечение учебных заведений резервными источниками электропитания осуществляется поэтапно, с учетом фактической посещаемости детьми, потребности в поддержании работы укрытий, освещения и критически важного оборудования, технических условий подключения, а также имеющихся финансовых и материальных ресурсов.

«Оборудование закупается за бюджетные средства в пределах утвержденных сметных назначений, передается в пределах городских мероприятий по обеспечению энергетической устойчивости, поступает в качестве благотворительной помощи и за счет других источников, не запрещенных законодательством», — отмечает ТСН.ua Наталия Иванина.

Заведение дошкольного образования № 691, по ее словам, было среди первых определено приоритетным для установления инверторной системы как одно из заведений с наибольшей фактической посещаемостью детьми.

«Коммунальным предприятием „Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева“ установлен инвертор мощностью 15 кВт и 12 аккумуляторных батарей емкостью по 5 кВт/ч каждая — общей емкостью 60 кВт/ч», — отмечает руководитель управления.

Кто определяет потребность садика в генераторах?

К этому она добавляет, что определение потребностей заведений в резервном электропитании осуществляется управлением образования совместно с руководителями заведений с привлечением профильных технических специалистов.

«При этом учитываются характеристики внутренних электросетей, перечень первоочередных потребителей, их суммарная нагрузка и необходимая продолжительность автономной работы. Технические решения по подключению, допустимой нагрузке и безопасной эксплуатации оборудования определяются с привлечением организаций и специалистов, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих электроустановки», — объясняет чиновница.

Руководитель учреждения организует использование оборудования в соответствии с его назначением, техническими характеристиками и определенной схемой подключения.

«Имеющееся оборудование используется по приоритетности потребностей: прежде всего для освещения укрытий и необходимых помещений, работы средств связи и систем безопасности. В дальнейшем, в пределах доступной мощности, — для других потребителей, в частности, оборудование для приготовления пищи и дополнительного обогрева. Таким образом, соответствие оборудования оценивается с учетом конкретных задач резервного питания. Обеспечение первоочередных потребностей и полное замещение централизованного электроснабжения здания требуют различных технических решений», — объясняет Наталья Иванина.

Кто проверяет мощность генераторов и почему в садике №691 их не хватает

Начальник управления уверяет, что в рамках подготовки учебных заведений района к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов проведен комплекс организационных и технических мероприятий с привлечением обслуживающих организаций и технического персонала.

«В частности, проведены комиссионные обследования систем отопления, гидравлические испытания, необходимы ремонтные работы, проверка электроснабжения и вентиляции укрытий, организовано обеспечение генераторов горюче-смазочными материалами. По результатам подготовки оформлены акты готовности зданий учебных заведений к отопительному сезону по форме Е-8. По итогам обработки потребностей заведений определена необходимость дальнейшего усиления резервного электропитания, в частности, в заведении дошкольного образования № 691», — говорит Наталья Иванина.

В садике поставили генератор для первоочередных нужд, будут еще, но неизвестно когда

В управлении образования района соглашаются, что мощности оборудования дошкольного образования № 691 не хватает.

«Кроме указанной инверторной системы, в 2026 году заведение дошкольного образования № 691 получило генератор мощностью 10 кВт, переданное через Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА. Генератор подключен. Оборудование передавалось из имеющегося на тот момент ресурса для обеспечения первоочередных потребностей заведения при отключении электроэнергии. Его получение позволило усилить резервное питание, не откладывая обеспечение заведения до момента поступления оборудования большей мощности», — объясняет Наталия Иванина.

По ее словам: инверторная система используется для поддержания освещения здания и укрытия садика, а генератор дает дополнительные возможности электропитания, в частности, для использования отдельных обогревателей в пределах допустимой нагрузки.

«В то же время имеющееся оборудование не рассчитано на одновременное обеспечение всех электропотребителей и полный электрообогрев здания. Емкость аккумуляторов 60 кВт/ч характеризует запас энергии, а мощность инвертора 15 кВт — предельная нагрузка в пределах его технических характеристик. Фактическая продолжительность автономной работы зависит от уровня заряда батарей, суммарного потребления подключенных устройств и технических утрат. Потребность в дополнительном оборудовании для заведения учтена управлением образования. Получение генератора и установка инверторной системы является последовательным этапом повышения его энергетической устойчивости», — уверяет начальник управления.

Мощные генераторы для детсадов района: пока в планах

По ее словам, управлением образования предоставлены предложения по дополнительному оснащению учебных заведений района генераторами большей мощности, в частности, учреждения дошкольного образования № 691, с учетом потребности в поддержании надлежащего температурного режима.

«Вопрос дооснащения прорабатывается в пределах имеющихся возможностей с привлечением бюджетного финансирования, передачи оборудования и благотворительной помощи. Техническое решение должно учитывать необходимую нагрузку, возможности внутренних электросетей и условия безопасного подключения. На этом этапе подтвержденных сроков получения дополнительного оборудования нет. Они могут быть определены после подтверждения источника поступления и согласования технических параметров», — отмечают в управлении образования.

ТСН.ua заверили, что все подчиненные управлению образования учреждения дошкольного образования района имеют генераторы как резервные источники электропитания. Но их мощность различается, соответственно разныф и объем потребностей, которые они могут обеспечить при отключениях.

«По сводным материалам подготовки к осенне-зимнему периоду, 30 заведений дошкольного образования обеспечены генераторами мощностью более 20 кВт. В четырех заведениях дошкольного образования имеются генераторы мощностью более 100 кВт. Параллельно осуществляется оснащение заведений инверторными системами с аккумуляторными батареями», — говорит чиновник.

По ее словам, управлением образования закуплено 70 комплектов такого оборудования для заведений дошкольного образования; работы по их подключению продолжаются. Дополнительная оснастка осуществляется по городским программам и при поддержке благотворительных организаций.

«В то же время потребность в генераторах большей мощности остается в учреждениях дошкольного образования района, среди которых — заведение № 691. Следовательно, наличие базового резервного питания не означает завершения работы по обеспечению энергетической устойчивости: наращивание мощностей и расширение возможностей автономной работы продолжаются», — заключает Наталья Иванина.

А пока работы продолжаются, на Киев надвигаются первые заморозки. Собственно этого и боятся родители: что детям придется сидеть в холодных помещениях, пока чиновники закончат «наращивание мощностей».

Дата публикации 10:56, 26.09.26 Количество просмотров 30 В Киеве обломки российского дрона уничтожили часть детсада на Оболони: кадры с места

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