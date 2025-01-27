Вот так погода: новые температурные рекорды удивят украинцев

Когда Украину накроет аномальное тепло и каким будет февраль – в эксклюзиве TSN.UA.

В Украине резко потеплеет! Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды. Когда Украину накроет аномальное тепло и каким будет февраль – в эксклюзиве TSN.UA.

Январь-2025 – рекордсмен

В ближайшие дни в Украине благодаря антициклону ожидается погода без существенных осадков и с высокой для января температурой. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

“Январь 2025 года уверенно направляется к весне. Сейчас температурный фон составляет 2°С тепла, что на 5°С выше нормы, и январь имеет все шансы занять почетное первое место среди самых теплых месяцев”, – говорит он.

Постригань объяснил, что причиной такой погоды является значительная активизация Атлантики, которая постоянно посылает на континент теплый и влажный воздух, оставляя арктический холод далеко на севере.

По словам синоптика, внимание британских метеорологов приковано к ситуации в Атлантике. Столкновение холодного воздуха из Америки с теплыми массами с Азорских островов приведет к быстрому формированию и развитию штормового циклона Eowin. Он принес в Ирландию и Великобританию сильные осадки и шквалы скоростью 50-60 м/с.

"По предварительным прогнозам, с понедельника, 27 января, усилится влияние восточного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, а весенний режим погоды удержится", — спрогнозировал Постригань.

По прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 27 января, преимущественно без осадков. Лишь в Закарпатье, в Карпатах днем и в северо-восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-9° тепла, в Крыму, в понедельник и на западе и юго-западе страны 10-13°. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с.

В дальнейшем, по прогнозу, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, уверяет синоптик Наталья Диденко.

"Начало недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория. Все же и немного января еще впереди, и целый февраль. Словом, среднеевропейская зима продолжается. Пик теплейшей погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно будет кое-где до +12+15 градусов!" – прогнозирует она.

Январские подснежники

Добавим, что в Украине среди зимы зацвели подснежники: в Сети показали фото из Одессы и Хмельнитчины.

Январские подснежники в Хмельницком / Фото: из соцсетей

Подснежники в Одессе в конце января / Фото: из соцсетей

Будет ли февраль лютым?

Интересно, что народная примета гласит: если в конце января наблюдается потепление, то зима может вернуться с морозами в начале февраля. Синоптики прогнозируют, что средняя температура месяца составит около 0°C – и если декабрь и январь был теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C, уверяют синоптики.

На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной – +1... 2С градусов и выше, а на северо-востоке могут быть незначительные морозы. Осадки ожидаются, но их будет немного.

А вот синоптик Станислав Щедрин отмечает, что погода в Украине в феврале будет теплой. По его словам, погода в Украине в последний месяц зимы удивит всех. Синоптик уверяет, что в Украине будет ранняя весна.

По прогнозу Щедрина, погода в феврале может напоминать январь.

Теплая зима

Нынешняя зима в Украине демонстрирует нехарактерные для этого сезона температурные показатели. В некоторых регионах страны столбики термометров поднялись до отметки +15°C, что является аномально высокой температурой для зимнего периода.

Климатолог Вера Балабух отметила, что в последнее время наблюдается тенденция к потеплению как на планете, так и в Украине в целом. В Украине эти изменения происходят значительно более высокими темпами, чем в глобальном масштабе.

По мнению Веры Балабух, в течение года наибольший рост температуры характерен именно для зимнего и летнего периодов. И мы это хорошо почувствовали в течение лета, когда наблюдались длительные волны зноя, а температура достигала 40°C. Соответственно, зимой температура тоже повышается. Этому способствуют несколько факторов.

Благодаря циркуляции атмосферы к нам чаще поступает теплый воздух из южных и субтропических широт.

Повышению температуры способствует и теплый Атлантический океан, океанические воды которого уже прогрелись почти до двух километров из-за повышения глобальной температуры. Воздушные массы, которые над ним формируются и перемещаются в Украину, значительно теплее.

Свою лепту в теплую зиму внесла и Антарктика. Мощный циклонический вихрь, сформировавшийся над Северным Ледовитым океаном, и мощные струйные течения оградили нас, как стеной, от арктического холода. Повышению температуры воздуха способствовало и увеличение солнечной активности, уверяет климатолог Вера Балабух.

Однако вклад всех этих природных факторов в повышение температуры значительно меньше, чем влияние деятельности человека, благодаря которому усиливается парниковый эффект. Концентрация парниковых газов в атмосфере сейчас самая большая за последние 800 тыс. лет.

Так что совместное действие всех этих факторов и способствует аномально теплой зиме в Украине.

А где зима?

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщало, что в Киеве третий год подряд не фиксируют климатическую зиму — это когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0°C и стабильно там держится. Поэтому животные, которые впадают в зимнюю спячку, из-за теплой погоды и отсутствия "снежного одеяла" теперь испытывают проблемы со сном, объясняли в ведомстве. В частности, в этом году из-за теплой погоды в горах Буковины медведи отказались от зимней спячки. Лесничие сняли одного из них, который играл в снегу копной сена.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОТ ЭТО ПОГОДА! Новые температурные рекорды!

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