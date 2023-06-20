Вот-вот закончится кислород: у затонувшего "Титаника" уже несколько дней ищут субмарину с туристами-магнатами

Субмарина с туристами направлялась к затонувшей "Титанике" и исчезла, от нее ни одного сигнала уже несколько дней.

Возил туристов в затопленный Титаник и исчезла с радаров - уже вторые сутки вблизи США ищут подлодку с пятью людьми на борту, среди них несколько магнатов. С тех пор как они опустились на почти 4 километра вглубь океана с ними никакой связи. Спасатели спешат, как могут, задействованы даже военные из США и Канады. На счету каждая минута, ведь на судне вот-вот может закончиться кислород, говорится в ТСН.

Радиолокационные самолеты, подлодки и гидроакустические буи прочесывают дно Атлантического океана, где затонул печально известный "Титаник". В спецоперацию по спасению батискафа с 5 людьми недалеко от Ньюфаундленда задействованы военно-морские силы США и Канады и специалисты из коммерческих глубоководных фирм. На счету чуть ли не каждая минута. Специалисты подсчитали, что кислород на борту вот-вот закончится, а с судна – ни одного сигнала. «От оператора судна мы понимаем, что оно было разработано с возможностью 96-часовой поддержки, если на борту произошла чрезвычайная ситуация. Для этого мы используем это время наилучшим образом. Место поисков примерно в 1448 километрах к востоку от Кейп-Кода на глубине 3963 метра. Это отдаленная территория и проводить поиски там сложно”, — отмечает контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.

Известно, что связь с подлодкой исчезла уже через 45 минут после погружения. По предварительным данным, среди пассажиров – 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Гардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский морской исследователь Поль-Анри Наржеол и владелец Стоктон Раш – исполнительный директор Оушен Гейт Экспедишнс.

Лондонский профессор по морской инженерии Алистар Грейг размышляет, где могло потеряться судно и как его можно достать из толщи воды: “Если они на дне – вы не сможете перенести их на другое судно на глубине. Вам придется приподнять весь подводный аппарат. Для этого нужно отправить туда робот-судно, чтобы прикрепить к ним что-то, чтобы помочь поднять это, а затем вытащить их. Все это займет много времени. Еще один вариант – поскольку команда внутри подводного аппарата не может выбраться, им нужен кто-то, чтобы открутить болты снаружи, и сбросить балласт, чтобы они смогли подняться”.

К делу подключились эксперты по исследованиям "Титаника", говорят, помехой спасательной спецоперации могут стать и природные условия. “Там непроглядная тьма и ледяной холод. Там даже своей руки перед лицом не видать. Да еще и морское дно покрыто илом и самое волнистое. Даже радары там не работают, поэтому единственный способ узнать, где вы находитесь – это гидролокатор. Это действительно немного похоже на полет космонавта в космос. Так что я боюсь за жизнь тех исследователей, которые на борту”, — говорит эксперт “Титаника” Тим Мэтлин.

Реконструкция затонувшего "Титаника" Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN.

Место, где затонул "Титаник" в 1912 году после столкновения с айсбергом и где погибли 1,5 тысячи человек — популярное для посещения место. Длительное время доступа к кораблю не было из-за отсутствия технологий, но нынешние машины дают возможность погрузиться на 4 километра вглубь как ученым, так и туристам. Только на лето этого года частные компании запланировали 12 подводных поездок. За экспедицию в затонувший "Титаник" правили по 250 тысяч долларов с каждого.

В военно-морских силах США после нынешней истории напоминают — все, кто решается на опасные погружения, должны еще на суше проработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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