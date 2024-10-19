Вот "злая" против коалиции "добрая": Запад сидит сложа руки, пока Россия при согласии Китая готовит 12 тыс. солдат из КНДР

В общей сложности Пхеньян планирует отправить около 12 тыс. своих военных. Хотя в НАТО и США публично не подтверждают участие северокорейских солдат в войне против Украины на стороне России, разведки Киева и Сеула уже предоставили союзникам соответствующие доказательства.

"Мы предоставили доказательства, выразили, что будем очень рады обмениваться информацией, получить также от партнеров по IP4 (Австралии, Новой Зеландии, Японии и Корее – ред.) их информацию о Северной Корее и предоставить информацию от нас. Но мы сказали им, что У нас уже есть доказательства, то есть обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки сейчас обменялись информацией", – сказал в пятницу, 18 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров в Брюсселе.

По информации NIS, 8-13 октября солдат КНДР перевезли кораблями во Владивосток. Теперь их тренируют на четырех российских военных базах, после чего отправят на фронт в Украину. Чтобы скрыть этот факт, северокорейским военным уже выдали русскую форму, оружие и ложные удостоверения жителей Якутии и Бурятии. Днем ранее в интервью The War Zone глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тыс. пехотинцев КНДР уже проходят подготовку на востоке России и будут готовы к 1 ноября. Первая группа — 2,6 тыс. северокорейских солдат — будет переброшена в Курскую область. "Куда отправятся остальные, пока неизвестно. У нас пока нет полной картины", — добавил Буданов.

В пятницу, 18 октября, в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал евроатлантическое сообщество осознать, что КНДР совершает вторжение в Европу вместе с Россией, помогая российской агрессии против Украины оружием и личным составом. По данным NIS, Москва уже получила от Пхеньяна 13 тыс. контейнеров с оружием, в том числе с артснарядами и ракетами.

"Это не наемники, а регулярные части, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. В ответ союзники должны увеличить военную поддержку Украины, снять ограничения на дальние удары (в глубине территории РФ – ред.), начать перехватывать российские ракеты и дроны над Украиной" (это касается Польши и Румынии – ред.), увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, и прислать (Киеву – ред.) приглашение в НАТО. Лучшим ответом для союзников Украины является полная поддержка и реализация Плана победы», — добавил Андрей Сибига.

Однако с действиями партнеры не торопятся. Как и официально не подтверждают прямое участие солдат Северной Кореи в войне против Украины на стороне России. Почему Запад сидит сложа руки? Как привлечение солдат КНДР в российскую армию изменит ситуацию на фронте? ТСН.ua разбирался вместе с западными военными и экспертами.

Помощь России: снаряды и солдаты

Уже больше года Северная Корея поставляет России снаряды, а с недавних пор еще и баллистические ракеты. Еще в начале лета этого года Минобороны Южной Кореи сообщало, что за это время Москва могла получить до 5 млн артснарядов. В то время как Евросоюз за год больше не предоставил Украине обещанный миллион боеприпасов. Как в августе писало издание Politico, Россия отправила в Северную Корею 447 коз (по данным Human Rights Watch, 10,7 млн из 25,9 млн человек в КНДР недоедают). Но это то, что обнародовал сам Кремль. На самом же деле Москва может передавать Пхеньяну даже ядерные и ракетные технологии.

Теперь КНДР предоставляет России и своих солдат. В июне этого года, впервые за более чем два десятилетия, Путин посетил КНДР, где подписал с Ким Чен Ином договор о всеобъемлющем партнерстве, предусматривающий предоставление взаимной военной помощи в случае агрессии против любой из сторон. В понедельник, 14 октября, когда президент Зеленский заявил о фактическом вступлении КНДР в войну против Украины на стороне России, Путин внес на ратификацию в Госдуму проект этого договора. Уже тогда было известно о гибели шести северокорейских офицеров из рядов инженерных войск КНДР после удара ВСУ возле Донецка.

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Именно реакция Запада, по словам внештатного научного сотрудника Atlantic Council Марка Полимеропулоса, проработавшего 26 лет в ЦРУ, и будет решающей. Как минимум, по его мнению, Запад должен, наконец, дать Украине разрешение на удары его дальнобойным оружием в глубине территории России.

"Мнение о том, что Украина воюет с одной завязанной за спиной рукой, тогда как Россия сейчас привлекает помощь Северной Кореи, – это несоответствие нельзя допустить. Мы также должны оказывать сильное давление на Китай дипломатическим путем, чтобы помочь сорвать этот шаг Северной Кореи". Я ожидал таких дипломатических усилий от Администрации Байдена и Европы. воюют против Украины и Запада", — сказал ТСН.ua Марк Полимеропулос.

Как пишет Reuters, если западные разведки подтвердят факт привлечения северокорейских военных в российскую армию, это станет первым прямым участием КНДР в военных действиях после Корейской войны 1950-1953 годов, которую многие называют войной между США и ООН с одной стороны, и Китаем и СССР. с другой. Никакого мирного договора между сторонами до сих пор нет, а разделение на Северную и Южную Корею проходит по 38-й параллели. В частности, и "корейский сценарий" с начала полномасштабного вторжения многие западные чиновники называли возможным вариантом окончания войны России против Украины. Однако тогда, в 1953 году, умер Сталин, после чего президиум ЦК КПСС проголосовал за окончание войны.

Армия КНДР: пятая по численности в мире

Пока Северная Корея имеет пятую по численности армию в мире — 1,28 млн. Около 1,1 млн — это сухопутные войска. В резерве около 4 млн. человек. На днях СМИ КНДР сообщили, что только на этой неделе в ряды армии присоединились 1,4 млн молодых людей, угрожая стереть с лица земли Южную Корею. Однако в такие цифры очень сложно поверить. На фоне большого количества людей, которые в Северной Корее недоедают, откуда у этого режима деньги, чтобы экипировать еще около полутора миллионов военных?

Во вторник, 15 октября, стало известно, что Северная Корея взорвала со своей стороны части дорог к северу от демаркационной линии с Южной Кореей, ответившей выстрелами. Но это уже не первые провокационные действия Пхеньяна. В январе этого года КНДР обстреляла "границу".

"Эта акция была скорее демонстративной или попыткой отвлечь внимание, чем признаком подготовки к войне. Северная Корея регулярно усиливает напряженность в отношениях с Южной Кореей или США, когда чего-то добивается. В этом случае подрывы дорог могут быть попыткой отвлечь внимание от историй северокорейских солдат, которые воюют в Украине", — сказал ТСН.ua полковник США в отставке (служил в Саудовской Аравии, Ираке, Германии, Беларуси, Катаре, Афганистане и других странах), руководитель Евразийской программы в Foreign Policy Research Institute (США, Филадельфия) Роберт Гамильтон.

По мнению руководителя управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Шин Вок Шика, начнет ли Северная Корея войну зависит не от ее намерений, а от воли и готовности Сеула и союзников противодействовать. Чиновник добавил, что Ким Чен Ын, контролирующий все в Северной Корее и являющийся там самым богатым и влиятельным человеком, должен очень бояться высокоточного оружия Южной Кореи.

Участие КНДР в войне: как это повлияет на фронт

Мероприятие уже вводило дополнительные санкции за снабжение Северной Кореей оружия в Россию. Однако на этот раз дело куда более серьезное. В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности распространил видео, которое, как утверждается, было снято на Сергеевском военном полигоне в Приморье (Дальний Восток России), где солдаты армии КНДР получают российскую экипировку.

Западное сообщество пока не берется подтверждать факт привлечения северокорейских военных в ряды российской армии. По словам британского премьера Кира Стармера, "если это правда", это свидетельствует об уровне отчаяния России. "Война России поглощает около 40% ее госбюджета, а в прошлом месяце зафиксировали самый высокий уровень ежедневных потерь Москвы за все время полномасштабного вторжения против Украины", – добавил премьер Британии.

По словам старшего научного сотрудника Центра политических исследований Азии в Brookings Institution Эндрю Йо, привлечение солдат Северной Кореи к войне Путина против Украины действительно вероятный сценарий и реальный риск не только для украинцев, но и для регионального и глобального порядка. "Если заявления о северокорейских солдатах на российском фронте правдивы, это будет сигналом о более глубоких связях между двумя странами, стремящимися взорвать глобальную стабильность", — комментирует ТСН.ua Эндрю Йо.

Примечательно, что на этой неделе, когда разведки Южной Кореи и Украины обнародовали данные о привлечении северокорейских солдат к войне против Украины на стороне России, министр обороны РФ Андрей Белоусов был в Пекине, где встретился с вицеголовой центральной военной комиссии КНР Чжан Юся. Стороны заявили о существенных оборонных и военных переговорах по укреплению связей и расширению военных отношений. К тому же, зная, что Северная Корея сильно зависит от России и Китая, нетрудно догадаться, что Пекин дал согласие на отправку солдат КНДР в ряды ВС РФ.

"Роль Китая здесь заключается в безразличии, но осторожности. Официально они утверждают, что Северная Корея имеет право выбирать своих партнеров и делать выбор, который усилит безопасность режима. Но Пекин не хочет создавать впечатление, что они объединились в тесном блоке с Москвой и Пхеньяном", — добавляет Эндрю Йо.

В разговоре с ТСН.ua бригадный генерал в отставке, бывший атташе США по обороне в Москве Кевин Райан также сказал, что факт поиска и вербовки Россией иностранных войск для войны против Украины свидетельствует, что у России проблемы с достаточным количеством собственных солдат. К тому же, по его словам, даже небольшое количество северокорейских военных на стороне РФ окажет значительное влияние на ход войны.

"Возможно, Северная Корея попросила Россию разрешить некоторым из ее офицеров побывать на поле боя, чтобы получить ценный боевой опыт, который они могли бы передать другим северокорейским военным. Другая возможность заключается в том, что северокорейцы могут быть задействованы в русском — ред.) "СВО" для обслуживания или эксплуатации оборудования/оружия, посланного в Россию из Северной Кореи", — добавил Кевин Райан.