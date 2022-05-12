"Вова, иб*ш их": комбат добровольческого батальона и президент "Ингульца" рассказал о борьбе с оккупантами

"Вова, иб*ш их": комбат добровольческого батальона и президент "Ингульца" рассказал о борьбе с оккупантами

Командир добровольческого отряда "За Петровщину" и фермер Кировоградщины Александр Поворознюк стал известен на всю Украину благодаря своим заявлениям против российских оккупантов.

Он призывает очистить Украину от захватчиков всеми доступными методами.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Александр Поворознюк – настоящий хозяин. Также он известен, как президент ФК "Ингулец". Он откровенно признался, что в первом туре он не голосовал за Зеленского, но сейчас очень благодарен президенту за гражданскую позицию. Именно он автор хита: "Вова, иб*ш их". Также Поворознюк страстный поклонник ВСУ. После украинской победы он мечтает громко отпраздновать.

Президент ФК "Ингулец" говорит, что он не чувствует себя звездой и, что у него всегда есть свое мнение, из-за чего против него раньше даже возбуждались уголовные дела.

Александр Поворознюк говорит, что это неправда о том, что он не любит политиков, считает, что те должны делать что-то для украинцев. Говорит, что его бесят те политики, которые только приезжают, чтобы сфотографироваться с автоматами.

Также он рассказывает, что ездит на передовую и даже имеет трофеи — технику оккупантов. Однако отмечает, что об этом ничего не расскажет, поскольку это запрещено.

"Если бы нашим ребятам дали обещанное оружие — война бы закончилась через две недели, мы бы вернулись на свои границы. Потому что у нас есть зарубежные партнеры, которые обещают оружие, но его не дают. Наши воины очень мотивированы и ждут современного оружия", — говорит Поворознюк.

Также мужчина рассказывает, что посевная продолжается, однако сейчас не хватает дизтоплива. Также Поворознюк говорит, что ничего не боится кроме своей жены.

"Моя жена — лучшая на свете. Я ее боюсь, потому что там я лучше себя чувствую. И если я чем-то провинился, то там все", — говорит фермер.

Напомним, 1 марта Александр Поворознюк записал эмоциональное обращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвал президента продолжать уничтожать российских оккупантов и назвал его лучшим лидером государства. Видео быстро разлетелось по стране и стало вирусным, его использовали для создания мемов и даже музыкальных треков, а аграрий стал известен на всю Украину.

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