"Вовина тысяча": Сеть возмутила новая инициатива Зеленского

Решение президента Владимира Зеленского по выплате всем гражданам Украины по тысяче гривен от 1 декабря вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Лидеры общественного мнения, публичные личности и просто пользователи соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на такую идею.

ТСН.ua собрал реакцию на "Вовину тысячу", как уже обозвали инициативу президента, в соцсети Facebook.

Чаще всего комментаторы говорят о неоправданном шаге президента, поскольку 1000 грн не слишком большая сумма для помощи, но в масштабах страны — значительные затраты, которые могли бы быть использованы с большей пользой во время полномасштабной войны.

Некоторые считают нецелесообразным выплачивать средства всем украинцам, таким образом сравнив тех, кто действительно нуждается в помощи, с достаточно состоятельными людьми.

Чаще всего в этом контексте вспоминают так называемую "Юлину тысячу" — популистские выплаты времен премьер-министра Юлии Тимошенко, которыми якобы должны были покрываться потери вкладчикам еще советского "Сбербанка".

В то же время некоторые вспоминают и недавний пример — программу "єПідтримка" во время карантина из-за коронавирусной инфекции, которая должна была стимулировать граждан к вакцинации. Правда, и в этом случае комментаторы обращают внимание на обесценивание гривни 2024 года по сравнению с валютой 2021 года.

В одном из анализов комментатор предполагает, что этого пособия одному хозяйству хватит на считанные дни, а главными бенефициарами этих выплат станут супермаркеты продуктов, онлайн-казино и ДТЭК, поскольку самая большая статья непродовольственных расходов домохозяйств – это коммунальные платежи, в которых большую долю занимает плата за электричество.

Не обошлось, конечно, и без публикации мемов на тему "Вовиной тысячи".

Напомним, президент Зеленский поручил правительству ввести от 1 декабря новую программу "Поддержка", которой предусмотрена выплата тысячи гривен каждому украинцу.

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