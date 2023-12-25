Война 2023: уничтожение ЧВК "Вагнер", битва за море и "мясные штурмы" оккупантов

Украинские защитники за несколько дней сбили 5 российских истребителей. Такого не было с весны, а потому оккупанты начали придумывать, как это случилось.

Об очередном году войны и ситуации на фронте – в материале корреспондентки ТСН Оксаны Радионовой.

2023 год начался оптимистично, Украина провела удачные контранступы в Харьковской и Херсонской областях, а западные партнеры обещали новую бронетехнику для очередных наступательных операций.

ВСУ на фронте

Разбита российская колонна под Угледаром

В военном плане 2023 год можно поделить на несколько этапов. С февраля по март ВСУ были в пассивной обороне. Тогда в феврале под Угледаром произошло одно из самых позорных поражений россиян. Только за один бой они потеряли 30 единиц бронетехники. Их уничтожили еще до того, как они добрались до линии соприкосновения.

Его назвали крупнейшим одномоментным поражением российской армии за всю войну в Украине. Тогда в феврале в боях за Угледар враг потерял всю элитную 5000 бригаду морпехов и 130 БМП и танков.

Бой с оккупантами из камеры 21-летнего защитника

Контактный бой с оккупантами. Расстояние до врага всего 5 метров. Напарник заряжает. А "Хищник" сам эпично отбился от группы оккупантов. Еще и уничтожил вражескую БПМ.

Тогда в феврале этот бой перевернул сознание многих украинцев. Дальше окопных боев становилось еще больше - весной враг начал безумные мясные штурмы под Бахмутом.

"Мясные штурмы" Бахмута

Под Бахмутом наши ребята "косили" врага тысячами. Кладбища "вагнеровцев" на России росли в геометрической прогрессии. По сути Бахмут стал концом для ЧВК Пригожина, а затем и для самого повара Путина.

"Это была сильная ЧВК. Они выполняли сильные задачи. И я считаю, что эта битва привела к их падению", - говорит Роман Костенко.

ППК "Вагнер"

Летом украинские воины продвигались по флангам Бахмута. Освободили Андреевку и Клещиевку. Оккупанты же атакуют Авдеевку.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось летом. Все деяния рассматривались под микроскопом. Была утечка информации о наших планах в США. Еще до начатого прорыва главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил: "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу".

Валерий Залужный

Но ритм военной помощи союзников превратил план молниеносного контрнаступления в затяжные тактические бои. Заводы на западе не были готовы к масштабам сражений Второй мировой. F-16 мы ждем все еще.

Воины прорвали первую линию обороны и освободили несколько сел. ВСУ вклинились на 30 километров и впоследствии контрнаступление остановилось.

Битва за море

Впервые за время войны на сгорела российская подлодка "Минск"

"Это сверхсерьезный успех ВСУ, сравнимый с успешной атакой на крейсер "Москва", — говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Уничтожение российской подлодки

Подбили "Оленегорский горняк". Добрались наши даже до штаба Черноморского флота Россиии и его командира Владимира Соколова.

ВСУ били по Крымскому мосту, Севастополю, Керчи и западному Крыму. Дотягивались до целей и воздушными дронами, и морскими. Били и дальнобойными Storm Shadow, и впервые успешно испытали собственную дальнобойную ракету.

Также ВСУ уничтожили российскую систему ПВО С-400. Морпехи продолжают героически держать плацдарм на левом берегу. Мы объявили о создании морской коалиции с Великобританией. Она должна помочь с флотом и защитой зернового коридора.

Диверсии на территории РФ

Российские добровольцы 2023 года проводили операции в Брянской области РФ. Также украинские беспилотники долетали до Москвы и дальше.

В июне и ноябре загорался пороховой завод в Тамбовской области. Завод в Брянске, где изготавливают детали для "Искандеров" и "Калибров" атаковали беспилотники. Взрывалось на российской железной дороге в Сибири. Горели и самолеты, и склады. По меньшей мере два с половиной десятка самолетов на российских аэродромах были уничтожены или повреждены.

В феврале с помощью квадрокоптеров на военном аэродроме "Мачулище" пытались взорвать А-50. Это дало результаты - российские носители ракет убежали далеко от границы с Украиной.

Украинская система ПВО

В мае над Киевом впервые была сбита гиперзвуковая ракета "Кинжал". Это работа Patriot. Их в этом году получили уже несколько.

В 2024 году Украина выделит беспрецедентный бюджет на развитие оборонного производства. Сейчас уже очевидно, что война скоро не закончится.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Как ВСУ в течение года заставляли врага взбеситься от ярости!

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации в Роботино и кто контролирует поселок.

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