Война-2026: эксперт назвал стратегическую цель Путина и проанализировал, какие города под угрозой

Эксперт проанализировал, какие города под угрозой в 2026 году

Война в Украине, к сожалению, будет продолжаться и в 2026 году. Россия делает все возможное, чтобы не останавливать ее, максимально затягивая конфликт для продолжения захвата новых территорий.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, стратегическая цель Путина — это захват всей территории Украины. Поэтому в следующем году следует ожидать усиления наступательных действий противника на фронте и активизации ракетно-дроновых ударов как средства террора и дополнительного давления на население.

Стратегические цели Путина и прогноз на 2026 год

«К сожалению, сейчас ситуация на фронтах ухудшается. Потому что пока самостоятельно и даже с помощью союзников мы не можем поднять потенциал Сил обороны в районе ведения боевых действий, хотя бы до приоритетного уровня с россиянами по основным видам вооружения, техники и боеприпасов. И самое важное, мы и дальше не решаем нашу внутреннюю стратегическую задачу: справедливая и полная мобилизация, переход на военную экономику и усиление законодательства по защите государства к состоянию „война“. Пока это не будет сделано, я считаю, что ситуация будет только ухудшаться», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Эксперт добавляет, что под словом «ухудшение» он подразумевает сложную ситуацию, которая сейчас происходит вокруг Северска, Гуляйполя, Мирнограда. Также к этому добавилась ситуация в Сумской области, где россияне смогли ворваться в пограничный поселок Грабовское.

«Россияне смогли прорваться в Грабовское и похитить гражданских людей. По-моему, это тревожный сигнал для Сумщины — никто там к подобному не готовился, а это значит, что уровень готовности был очень низким. Все это требует быстрых и систематических изменений в обеспечении вопросов, связанных с обороной. Поэтому здесь нужно принимать непростые решения и предметно заниматься этим», — замечает эксперт.

По мнению Игоря Романенко, Путин будет продолжать «лезть» вперед, пока не почувствует силы, которая его остановит.

«Пока россияне не будут остановлены, они будут продолжать наступательные действия. И 2026 в этом плане не будет исключительным. Российский диктатор хочет новых захваченных украинских земель, и здесь, к сожалению, Трамп ему не указ. У американского президента, кстати, такие же подходы, как у Путина, если смотреть с точки зрения алгоритмов управления. Когда руководитель сверхдержавы пытается решать сложные вопросы простым способом, а оно у него не выходит. И не выходит долгих 11 месяцев. Да и лидеру США сейчас не до Украины, он погряз в многочисленных проблемах и скандалах внутри страны и сейчас просто спасает собственные рейтинги до выборов», — подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант добавляет, что в связи с таким подходом со стороны США Путин чувствует собственную силу и продолжает наступательные действия, даже несмотря на то, что российские финансы находятся в «тяжелом состоянии».

«В России набирает обороты экономический кризис и дефицит. Но в настоящее время у российского диктатора достаточно средств и сил. У Путина есть еще средства, чтобы пополнять ресурс, прежде всего человеческий, а также в виде вооружения, техники и боеприпасов. И он реализует все это на украинских фронтах. Фактически по всем направлениям россияне медленно, но продвигаются вперед», — отмечает Игорь Романенко.

Направления главного удара: Донецк, Запорожье и угроза Киеву

Военный эксперт добавляет, что в 2026 году опасность, прежде всего, будет формироваться вокруг Донецкой области.

«Прежде всего, это касается наступления на Константиновку и Дружковку. А вот по поводу захвата Покровска и Мирнограда — это вопрос времени. Нам нужно думать, как оттуда отводить войска и максимально сберечь наших солдат. Нам нужно воевать дальше, укреплять линию обороны. Прежде всего, это Константиновка и Дружковка, а также еще более крупные города Славянск и Краматорск, на которых сосредоточился противник», — отмечает Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что кроме Донетчины есть реальная угроза дальнейшего наступления россиян на Запорожье и Днепр.

«Россияне там медленно продвигаются. И пример по Гуляйполю на это указывает — большую часть города уже контролируют россияне. Вопрос времени, когда они его окончательно захватят и пойдут дальше. Сложность состоит в том, что эта степная зона — как Запорожская, так и Днепропетровская области не имеет холмов или густо расположенных населенных пунктов, как в Донецкой области. Там ситуация еще хуже: чем остановить врага посреди степи?», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, Игорь Романенко считает, что в 2026 году остается угроза наступления россиян на Киев.

«Возможность этой угрозы для столицы с севера остается, а также для Черниговщины. Все зависит от того, как обстоят дела у Путина. На мой взгляд, по Чернигову они будут реализовывать такую попытку, а если пойдут и будут иметь успех и ресурс, значит, пойдут дальше. Для Путина это важно: если захватить Киев и область, то вопрос с войной, как они считают, был бы решен. Поэтому такая угроза есть, но зависит от того, какой ресурс будет у РФ и насколько его хватит», — объясняет генерал-лейтенант.

Необходимость «состояния войны», реформ и справедливой мобилизации

Игорь Романенко считает, чтобы выйти из этой сложной ситуации нужно усиливать уровень защиты прифронтовых городов и направлять все имеющиеся ресурсы именно на оборону. Отказаться от любой выстилки брусчатки в парках, асфальтирования, установки скамеек, закупки ненужных мирных услуг на миллионы. За такие действия для чиновников должна действовать серьезная ответственность и соответствующее наказание.

«Государство, к сожалению, централизованно не решает вопрос защиты, для этого вроде бы не хватает ресурсов. Поэтому я считаю, что надо направить соответствующие полномочия в районы сопротивления и формировать их там, как это делалось во время Второй мировой войны. То есть власть в городе переходит к местному военно-политическому руководству, которое получает более широкие полномочия. Например, самостоятельно решает кого впускать в город, кого не выпускать, выполнять мобилизационную задачу по всем гражданам, подчеркиваю, всех от 18 до 60 лет. На военные нужды должны тратиться все внутренние финансы, а от государства получать стратегическую помощь. Думаю, что только при таком подходе можно изменить ситуацию, чтобы не повторилось второго Гуляйполя», — отмечает Игорь Романенко.

Что касается усиления мобилизации, то Игорь Романенко отмечает, что она должна быть полной и справедливой.

«Для того, чтобы мобилизация была решительной, она должна охватывать всех — госслужащих, депутатов, правоохранителей, всех. Пока люди не увидят, что мобилизация касается всех, от этого смысла не будет. За последние годы уже сделано очень отрицательное информационное поле в отношении мобилизации. Где-то с конца 2022 года началась „поддержка“ уклонистов и защита дезертиров. Решительное законодательство по этому вопросу не принимается, поэтому имеем то, что имеем», — говорит генерал-лейтенант.

Он добавляет, что мобилизация должна быть справедливой, поэтому даже в вопросе привлечения в армию женщин следует опираться на законодательство.

«Что касается мобилизации женщин, то, конечно, никто не будет мобилизовать всех подряд. Речь идет о тех женщинах, которых для этого обучали определенной специальности. Ведь более 30 лет независимости власти готовили женщин-медиков, фельдшеров, фармацевтов и еще несколько категорий, чтобы в случае войны их можно было приобщать к армии, с учетом семейных обстоятельств и наличия детей», — говорит эксперт.

Воздушные атаки и тактика врага

Ситуация с обстрелами украинских городов, по мнению эксперта, тоже вряд ли изменится в 2026 году. Это заметно уже сейчас, когда россияне выбирают один регион Украины и атакуют его с воздуха две недели подряд.

«Обстрелы Одесщины — это реализация противником своих возможностей. Они задаются конкретной целью — террор мирного населения. А атаку по Одессе и области можно расценивать, еще как личную месть Путина за Новороссийск и горящие российские танкеры. А с другой стороны, есть стратегическая задача — отрезать полностью Украину от моря. У Путина даже не скрывают, что планируют захватить Николаев и Одессу. Это позволит им продолжать эскалацию, чтобы в конечном счете захватить всю Украину», — говорит военный эксперт.

Романенко отмечает, что реакцией на постоянные атаки врага стало снятие с поста руководителя Воздушных сил регионального уровня, но это не решает проблему:

«Я считаю, что этим проблему не решить. В регионе нет достаточно средств, которые позволяли бы противодействовать концентрации вражеских средств воздушного нападения, которую противник сосредоточил в Одессе. Враг постоянно меняет тактику нанесения воздушных ударов. Сначала они били по всей территории Украины, поскольку считали эффективным уничтожать отдельные объекты. Теперь концентрируются в одном-двух районах, где в настоящее время такие действия наиболее эффективны. Таким районом в данном случае есть Одесса и область. Кстати, в Одессе тоже следует формировать район сопротивления с соответствующими полномочиями местным властям и вводить не военное положение, а состояние войны», — подчеркивает генерал-лейтенант.

До этого эксперт добавляет, что состояние войны нужно внедрять во всех прифронтовых городах.

«Украина не может объявить состояние „война“ для всей страны, потому что нам откажутся оказывать помощь наши союзники, а в отдельных прифронтовых регионах его необходимо вводить. Это позволит сконцентрировать в таких городах все необходимые ресурсы для обороны и противодействия противнику. К сожалению, этой концентрации пока нет, а результат мы все видим», — заключает Игорь Романенко.

