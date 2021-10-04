Война антенн: эфир прифронтовой зоны на Донбассе заполнен российской пропагандой

Российское телевидение рядом с оккупированными территориями Донбасса — доступное и бесплатное.

Жители прифронтовой зоны на Донбассе лишены возможности получать достоверную информацию, потому что украинские медиа минимально присутствуют в эфире. В телевизорах и радиоприемниках здесь — полное засилье вражеской пропаганды.

О том, почему возникла такая ситуация и что будет делать государство для победы в информационной войне, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Украинские граждане, проживающие рядом с оккупированными территориями Донбасса, страдают от обстрелов пророссийских боевиков, но слушают и смотрят — российское. Украинские каналы сюда "не добивают". Поэтому тюнеры, которые настроены на российские каналы, здесь чуть ли не в каждом доме.

До оккупированной Горловки от подконтрольного Украине поселка Нью-Йорк — всего 10 километров. Но по обе стороны линии разграничения люди фактически получают одну и ту же картинку. И в основном — не украинскую.

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Житель украинского Нью-Йорка Дмитрий Фирсков говорит, что за доступ к украинским каналам надо платить кабельным и интернет-провайдерам. Иначе обычная антенна их ловит. Спутник — закодированный. А вот российское телевидение в прифронтовой зоне — доступное и бесплатное.

"Многие пенсионеры не могут себе позволить оплачивать спутниковое телевидение. Не у всех пенсионеров есть доступ к айпи-тв и интернет-ТВ. И они включают то, что у них показывает, и смотрят российское телевидение ", — объясняет он.

На линии разграничения живут десятки тысяч людей. Войну за их мозги Украина полностью проигрывает. То, что мировоззрение жителей Донетчины формирует пропаганда россиян, признают даже местные чиновники.

Телебашню на подконтрольной Украины территории неподалеку Славянска уничтожили во время боевых действий. Сейчас ее восстановили, но она вдвое ниже той, что в Донецке. Поэтому Украине не хватает мощности для противодействия противнику по всей линии разграничения. К тому же наши законы не адаптированы под информационную необходимость.

По словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, привезенные передатчики из Канады невозможно растаможить, а не то, что поставить. "Сейчас столкнулись с проблемой что необходимо же еще пройти для этих передатчиков сертификацию ..." — сетует она.

В Нацсовете говорят, что исправить ситуацию пытаются через обсуждение ситуаций, которые возникают, с чиновниками и парламентариями. Но проблема вещания украинских каналов на Донбассе на восьмом году войны остается одной из самых болезненных.

Новости с Востока: жители прифронтовой зоны лишены возможности получать достоверную информацию

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