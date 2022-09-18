Война будет продолжаться до 2023 года: военный эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте

Уже через месяц времени активная фаза войны временно затихнет из-за непогоды, а уже весной летом возобновится контрнаступление.

Об этом в эфире телемарафона на 1+1 сказал военный эксперт Петр Черник.

"Так выглядит, что именно река Оскол будет новой линией разграничения на Харьковщине. Повторить такую харьковскую операцию будет в разы сложнее. Должны осознавать, что противник также учится и делает выводы. Нет сомнения, что он будет искать момент и способ, чтобы контратаковать. Общая линия фронта не изменилась — она продолжает за тысячу км, а на Бахмутском направлении противник и дальше пытается давить всеми доступными ему силами. На мой взгляд, к месяцу времени эта активная фаза войны затихнет, потому что пойдут дожди и начнутся активные артиллерийские дуэли, а уже весной и летом начнется новая горячая фаза российско-украинской войны, которая в итоге должна "умогилить" московский империализм", — пояснил Петр Черник.

Напомним, в минобороны Великобритании назвали неудачи России в Украине.

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