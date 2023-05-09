"Война будет продолжаться": эксперт проанализировал скупую речь Путина на параде в Москве

Сегодня утром, в отличие от прошлогодней речи на параде 9 мая, российский диктатор Владимир Путин уже не стал говорить, что проведение так называемой СВО "было единственным правильным решением ".

Кроме этого, Путин во время речи в этом году решил не угрожать ядерным оружием, а вместо этого выразил мнение, что кто-то "готовил новый поход на Россию и собрал для этого всю неонацистскую нечисть со всего мира".



Что значит с военной точки зрения слишком скупое выступление Путина без традиционных угроз миру и Украине – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.



"Очевидно, что хвастаться Путину нечем. Потери на фронте ужасающие, территориальных достижений, начиная с июля прошлого года, никаких. А рассказывать о том, что они взяли населенный пункт, население которого насчитывало 10 тыс. человек — это смешно и унизительно для главы ядерной страны", — рассказал нам Владислав Селезнев.

По его словам, Путин сделал пустое короткое заявление потому, что на самом деле не было, о чем говорить. Вместе с тем эксперт, анализируя выступление Путина, о следующих действиях России против Украины говорит так:



"Война продолжится. Путин еще мечтает получить определенные геополитические выгоды от нее. Конечно, на это он будет тратить все имеющиеся ресурсы, которыми владеет. Настойчиво будет работать над этим и вряд ли откажется от своих планов. У нас нет иных вариантов как защищать свою землю и уничтожать наших врагов. Пока не уничтожим и не приведем их в такое состояние, когда они будут неспособны вести свою агрессивную политику".

Напомним, ранее сообщалось, что жителям России показали парад с украинским озвучением.

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