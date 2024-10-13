Война будущего: как на фронте работают наземные дроны – эксклюзив от Цаплиенко

Наземный дрон-камикадзе делает то, что для человека означает билет в один конец.

В Харьковской области линия фронта, хоть и медленно, но передвигается ближе к российской границе. Эту новость привез военкор ТСН Андрей Цаплиенко. Но главное, он реально побывал на битве роботов.

Об этом идет в сюжете ТСН.Недели.

Наземный дрон-камикадзе делает то, что для человека означает билет в один конец. Взрывчатка буквально заезжает на вражескую позицию.

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Операторы роботов из бригады "Хартия", киберсолдаты которых своими успешными атаками уже сегодня ведут войну будущего. Бойцы давно хотели выехать на боевую операцию именно с этими опытными практиками наземных роботизированных платформ. Но сегодня они вышли на миссию, которой у них еще не было.

"Мы раньше еще не проводили эвакуацию", – признается командир отделения взвода дистанционного минирования "Пан".

Но ночная миссия почти сразу пошла не по плану и закончилась не так, как ожидали.

Колесный дрон под названием "Тарган 3К" – это наземный робот, задача которого – дистанционное минирование позиций противника или доставка всего необходимого украинским бойцам на передовую. Но сейчас он отправляется на спасение своего брата-близнеца, такого же "Таргана", потерявшего колесо под носом у врага. Его будет вести наземная станция, для которой выбрали подходящую позицию.

По оккупантам на севере Харьковщины прилетают FPV-дроны бригады "Хартия". Враг охотится за такими пунктами управления. И если находит, не пожалеет сюда даже авиабомбы. Потому что на Харьковщине именно благодаря дронам линия фронта медленно, но передвигается ближе к российской границе.

"Это наземная станция. Это наша разработка. Ну, как? Это велосипед. Просто мы решили себе сделать именно такой велосипед", – рассказывает командир отделения взвода дистанционного минирования "Пан" о наземном беспилотнике "Тарган".

Но "Тарган-3К", серийный наземный робот, на велосипед совсем не похож.

Во время подготовки к миссии журналисты увидели реальные возможности "Таргана". А, вернее, его предыдущая версия, которая активно применяется для дистанционного минирования. "Тарган" может тянуть до полусотни килограммов мин на десятикилометровое расстояние. Идеальный "камикадзе", говорят операторы "Хартии".

Робосаперы "Хартии" выполнили немало успешных задач. Не в последнюю очередь благодаря тому, что электрические двигатели работают очень тихо. Следовательно, могут донести свой взрывной груз максимально близко к вражеским позициям, совершив путешествие в один конец. Хотя пилоты утверждают, что робот хорошо показал себя и в многократных миссиях.

"Это подразделение работает традиционными средствами. Но так совпало, что мы работаем нетрадиционными средствами. И не только с минированием", — говорит "Пан".

Сегодня именно тот случай, когда боевая платформа может доказать, что способна больше. Но никакой гарантии, что будет именно так. Украина – это полигон для проверки всех новых видов оружия.

Эвакуировать с поля боя одного колесного робота другим – звучит довольно просто. Подъезжай, зацепи, притяни. Но на самом деле все сложнее. В небо поднимается квадрокоптер с камерой. Его задача – подсказывать путь наземному дрону. Связь стабильна. Сигнал уверен. В конце концов оператор вывел дрон на дорожку. Но это только первая часть миссии, потому что нужно еще добраться до поврежденного робота. Его долго искали. И обнаружили не сразу.

Раненого "Таргана" его шустрый брат-близнец пытается задеть лебедкой.

Вдвоем роботы ползут по дороге гораздо медленнее, чем беспилотный спасатель до этого двигался сам, без нагрузки. Казалось, эвакуация просто требует больше времени. Но все идет кувырком – потому что враг тоже видит движение возле своих позиций.

Взвод дистанционного минирования – не единственное подразделение в "Хартии", воюющее наземными работами. Бригада уже применяет в боевых условиях такие наземные дроны, которые еще вчера можно было увидеть только в фантастических фильмах. Этот именно робопес – отечественного сборника.

Четвероногие работы-собаки достаточно компактны, весят 15 кг и еще могут нести дополнительные 10 кг нагрузки. Хотя наши ребята используют их в качестве разведчиков. Этот именно робот уже в камуфляже успел сходить на реальную боевую задачу и вернуться целым и невредимым назад.

Задачи этой машины – проведение ближней разведки там, где квадрокоптер не сможет ничего увидеть с воздуха. Не исключено, что горизонт возможностей робота-собаки расширится. Ведь фактически "Хартия" производит испытания металлического зверя в условиях реальной войны.

Если россиян в плен берут даже воздушные дроны, то почему бы это не делать наземным роботам-собакам?

"Главная задача этой машины, как и, в принципе, любой, это сохранить жизнь людей и заменить там, где можно заменить. И наша задача максимально автоматизировать линию фронта и все функции, которые может выполнять машина, передать машине", – говорит Владимир Дегтярев, представитель бригады "Хартия".

Поэтому на Харьковщине уже идет война машин. Операторы успели оттащить поврежденного "Таргана" всего на несколько сотен метров. И здесь россияне увидели движение. По спарке роботов прилетело.

На дроны сбросили взрывчатку. Но они продолжают двигаться. Следующий удар не заставил себя ждать. И он был еще сильнее. В считанные минуты дроны выдержали несколько ударов.

Движение замедлилось. Два дрона не вытащить. Операторы покидают поврежденный "Тарган".

Уцелевший робот пытается уйти от воздушных ударов. Но тщетно. Вражеские беспилотники начинают его непрерывно атаковать с воздуха. По видео насчитали шесть сбросов и три удара FPVшками, пока "Тарган", как истощенный зверь, не остановился. На самом деле ударов было больше. И напоследок – зажигательный боеприпас.

Миссия не удалась. Операторы дронов ловко сворачивают позицию, чтобы враг не обнаружил, откуда работали пилоты. Газ максимально в пол – и как можно быстрее линии столкновения.

Итог вроде бы неутешительный – потеряны два наземных робота. Но все то, что сейчас было по ним, не прилетит по нашим бойцам. Значит, металлические воины выполнили свою главную задачу – спасли наших героев. Металл не знает боли, в отличие от живых людей.

Потому миссия завершилась не так, как планировали ребята. К сожалению. Но, к счастью, все живы, и не в последнюю очередь потому, что оккупанты потратили определенное количество сбросов и FPV-дронов на металлического "Таргана".

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Удаленно минируют позиции россиян! Эксклюзив ТСН.Недели с фронта — КИБЕРВОИНЫ в ДЕЙСТВИИ

Ранее Андрей Цаплиенко рассказал, как и почему украинцы борются за "вышки Бойко" и остров Змеиный.

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