Война дала толчок в развитии города: как изменилось Рени, от которого идет "дорога жизни"

С начала полномасштабного вторжения России город Рени в Одесской области стал транзитным хабом всех грузов, следующих из Европы на юг Украины и обратно. Местный порт, стоявший запущенным долгие годы, устанавливает рекорды. К двадцати тысячам местного населения добавились почти четыре тысячи вынужденных переселенцев, которые бежали от войны и нашли здесь новый дом, говорится в ТСН.

Оксана готовит национальное молдавское блюдо «Гозлумели», которым в феврале 2022 года угощали украинцев, которые убегали от войны, оказывались в длинных очередях на границе. По вкусу оно стало и вынужденным переселенцам, – рассказывает хозяйка. Ее город, рассказывает Оксана, очень изменился за этот год. Во многих семьях есть те, кто сейчас на передовой. Ее двоюродный брат – летчик – погиб в первые дни полномасштабного вторжения. Но, говорит, как ни странно, с войной в городок будто влились новые силы. "У людей не было здесь работы, у нас были только предприниматели, магазины, рынок, и как ни странно, из-за этой беды в нашем городе у людей появилась работа", — говорит женщина.

Рени стало настоящим транзитным хабом. Тысячи грузовиков идут в его порт, который тоже начал стремительно развиваться. В городе увеличилось население, появились двухчасовые пробки. В конце концов пришлось менять всю коммунальную систему. “У нас на город был один мусоровоз, как-то справлялись, а тут такой объем. Потом начался вал фур, до пяти тысяч фур, никто не был готов – ни полиция, ни мы, опять же начинали учиться”, – говорит городской голова Игорь Плехов.

В настоящее время морской порт Рени перерабатывает грузов в шесть раз больше, чем в довоенное время. Фуры стали едва ли не главной проблемой города – чтобы они не скапливались, пришлось ускорять работу порта. "Мы очень упростили процедуру заезда фур. Агенты, экспедиторы предоставляют нам письма, списки и автомобили заезжают автоматически, а до этого каждый водитель должен был занести там в бумажном виде все документы”, — объясняет заместитель председателя АМПУ Дмитрий Баринов.

Однако поток настолько велик, что даже на Дунае появились пробки с судов, поэтому вместе с еврокомиссией и соседней Румынией в Рене сейчас работают над ускорением прохода сухогрузов.

Обновляют Рени и переселенцы, из-за которых его население увеличилось на 20%. В центре города появились новые кофейни, а в отелях почти не бывает свободных мест. Люди, нашедшие здесь новую жизнь, с удивлением открывают Бессарабию. Чтобы помочь им – в краеведческом музее срочно закончили долговременный ремонт.

Но мечта местных, чтобы и давние жители Рени и новые поскорее собрались вместе за победным столом. "Не важно, что будет на столе, важно, кто будет. У каждого, кто воюет и чем занимаются для страны. Мы живем в надежде, что мы победим и что у нас наступит мир и все будет у нас хорошо”, — говорит Оксана.

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