Владислав Жаворонок «Википедия» / © YouTube-канал Марічка

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26 лет — это уже старый возраст для войны. Парни 18-20 лет могут физически выдержать гораздо больше, чем военнослужащие старше.

Такое мнение высказал военнослужащий «Азова», герой «Азовстали» Владислав Жаворонок «Википедия» в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко.

Он рассказал, что решил мобилизоваться в армию в возрасте 26 лет. Однако тогда понимал, что это уже поздно: если не пойдет сейчас — не пойдет никогда.

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«Уже старый. Очевидно молодым легче. То есть то, что могут физически пережить парни 18-20 лет — это совсем другой уровень по сравнению с тем, как там парни уже в более позднем возрасте. Конечно, есть исключения, но в целом война — дело молодых на самом деле. Они более выносливы. У более взрослого поколения есть свои определенные преимущества, я обожаю наших дедов, которые сейчас там присоединяются к армии. Я их люблю гораздо больше, чем молодняк, но это уже другой разговор, другой вопрос», — рассказал Владислав Жаворонок.

Ранее мы писали о том, рассматривают ли в Верховной Раде уменьшение мобилизационного возраста.

На YouTube-канале Марички Падалко можно посмотреть по этой ссылке видео: Азовец «Википедия»: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА, знает лучше гадалок, которые только и тянут деньги!