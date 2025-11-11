Война до 2030-го: неутешительный прогноз демографа для Украины, и что будет с численностью населения

Война до 2030 года — рождаемость на низком уровне, смертность будет оставаться повышенной, миграция за границу будет сохраняться

Украинцев, уехавших за границу, спасаясь от войны, предупреждают о приближении времени, когда им придется делать важный выбор — просить разрешение на проживание в стране пребывания или возвращаться домой. В Сети все чаще сообщают, что временная защита для наших граждан может быть прекращена, мол, Украина и ЕС уже согласовывают такой план. Дополнительно на демографическую ситуацию давит недавнее решение о разрешении на выезд молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет.

Стоит ли паниковать и когда действительно военным мигрантам из Украины придется делать выбор, кто может первым вернуться домой, какие это несет плюсы и минусы для демографии, и возможно ли остановить отток молодежи — на эти и другие вопросы ТСН.ua ответил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества имени имени Михаила Птухи НАН Украины.

Александр Гладун

Продолжение директивы ЕС и слухи об ее отмене

— Украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут лишиться права на временную защиту. Об этом то и дело заявляют медиа, якобы Украина и ЕС уже согласовывают такой план. Если это произойдет, как это может сказаться на демографической ситуации в Украине?

— Юридически статус временной защиты регламентирован директивой ЕС еще в 2001 году. После окончания Югославских войн в Европейском Союзе была разработана директива №2001/55. Она регламентирует, как вести себя в ситуациях, когда происходит война, как это произошло из-за агрессии России против Украины.

Кстати, эта директива ни разу не была активизирована с 2001 по 2022 год, она была введена в действие 4 марта 2022 года по отношению к гражданам Украины. Согласно этому документу, временная защита предоставляется беженцам на срок до трех лет. Но в случае российско-украинской войны эта защита действует уже четыре года и продлена по рекомендации Совета ЕС до 24 марта 2027 года.

Но пока неизвестно, будет ли после этой даты действовать эта директива, поэтому странам ЕС рекомендовано рассмотреть вопрос и предложить нашим гражданам вернуться домой или чтобы каждая страна рассмотрела возможность предоставления вида на жительство в соответствии со своим законодательством.

Будет ли это реализовано или нет — мы еще не знаем. Многое будет зависеть от хода войны, ее интенсивности. Кстати, приостановление боевых действий не повлияет на актуальность этой директивы до 2027 года. То есть, она продолжит действие, несмотря на приостановку активной фазы войны. По крайней мере, такова ситуация на сегодня.

Возвращение мигрантов: плюсы для демографии и фактор занятости

— А как это отразится на демографии в Украине?

— Во-первых, мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане вернулись домой. Поэтому если такое возвращение людей произойдет, то, соответственно, во многих демографических вопросах мы, скорее всего, получим плюс. Но все будет зависеть от того, какие именно возрастные группы вернутся и есть ли у этих людей место, куда возвращаться, не разрушены ли войной их дома.

Во-вторых, за границей сейчас много украинцев именно трудоспособного возраста, и многое зависит от того, есть ли у граждан перспектива для работы в Украине. Если украинцы уже начали работать за границей и имеют решенные вопросы с жильем, то высока вероятность, что они будут подавать документы для получения разрешения на проживание в странах пребывания.

— А какой процент украинцев может решить остаться за границей?

— Пока я не могу четко сказать, какие именно сложатся пропорции, но то, что часть людей вернется домой — да. Тем более что и сейчас уже отдельные страны проводят активную политику по привлечению наших граждан на свой рынок труда или побуждают к переходу на самообеспечение.

— Будут высылать принудительно?

— Никто принудительно из своих стран наших граждан не будет высылать, но тем не менее где-то они уменьшают размер помощи, а где-то, как в Чехии, трудоспособным людям дается срок на трудоустройство, и если они этого не делают, теряют право на социальное жилье и будут вынуждены за него платить. Или возвращаться домой. И это нормально — идет стимулирование людей к труду и вовлечение в местную экономику.

Например, в Швейцарии уже не рассматривают и не предоставляют убежище украинцам, проживающим в западных регионах Украины. Швейцарцы считают, что там более или менее безопасно и таким гражданам убежище не предоставляют. То есть, каждая страна уже начинает вырабатывать свою политику в отношении украинских вынужденных мигрантов.

Поляки достаточно активно привлекают украинцев на свой рынок труда. Есть определенные сведения, что примерно до 70% украинцев трудоспособного возраста уже трудоустроены в Польше. А вот в Германии этот процент значительно меньше, где плюс-минус на уровне 30%. Поэтому такая ситуация достаточно неоднозначна и эта неоднозначность, кроме того, что это будет решением отдельных стран, безусловно обусловлена самой войной в Украине, ее течением, интенсивностью и всем комплексом связанных с ней проблем.

— Выгодно ли это государству Украина и станет ли такое решение стран-соседок толчком для украинцев возвращаться домой?

— Да, думаю, это может стать толчком. И в целом Украине это выгодно. Особенно в том, что большинство людей, которые сейчас за границей, именно люди трудоспособного возраста, их возвращение будет очень полезным для Украины.

С другой стороны, активное привлечение иностранцев на украинский рынок труда может привести к тому, что часть рабочих мест в Украине будут заняты «чужаками», и люди просто не захотят возвращаться, потому что им негде будет работать. Это тоже может очень сильно повлиять на решения людей.

Намерения возвращения и «эффект длительного конфликта»

- А сколько украинцев уже готовы вернуться домой? Может, есть свежие исследования?

— Исследования постоянно проводятся и есть довольно разные результаты. Но для того, чтобы делать выводы относительно конкретного исследования, нужно очень тщательно изучать методологию проведения обследований: как формировалась выборка, каков уровень ответов, потому что это не сплошное исследование. В основном, это онлайн-опрос или по телефону. Поэтому распространить их на генеральную совокупность очень сложно. В общем если усреднить, то цифра колеблется где-то на уровне 50%. То есть, 50% наших граждан могут вернуться.

Но, опять-таки, главным фактором для этого является условия окончания войны, наличие у людей жилья и работы. В этом смысле ничего не меняется, но проблема заключается в том, что, чем дольше длится конфликт или война, тем меньше людей возвращается. Длительный конфликт способствует тому, что все больше людей адаптируется на новом месте, и процент желающих возвращаться будет снижаться с каждым годом.

— Как вы думаете, могут ли украинцы массово получать виды на жительство в других государствах, чтобы только не возвращаться домой, пока идет война?

— Разрешение на жительство еще не означает приобретение другого гражданства. Поэтому наши люди, которые за границей, будут оставаться украинскими гражданами, но они будут иметь право проживать в этой стране, трудоустраиваться, а их дети ходить в школу, высшие учебные заведения и т.д. То есть для украинца в этой стране не будет проблем, в конце концов, их и сейчас нет, потому что если туда кто-то прибывает из Украины легально, им не нужно получать разных разрешений, такого для украинцев нет — все процедуры упрощены.

Что касается приобретения гражданства, то это происходит согласно внутреннему законодательству конкретной страны в разные сроки. В среднем около 5 лет проживания на этой территории с требованием не нарушать местное законодательство. Например, в Швейцарии нарушение ПДД может быть основанием для отказа в получении гражданства этой страны. Там за этим очень внимательно следят.

Сейчас многие страны увеличивают сроки проживания, и в некоторых он длится до 10 лет. То есть, 5-10 лет наши люди будут оставаться гражданами Украины и только потом смогут претендовать на гражданство другого государства.

Миграционные потоки и «польский вопрос»

— Какие категории наших граждан при таких условиях могут вернуться домой быстрее, а какие позже?

— Сейчас трудно сказать о категориях. Все зависит от того — имеют ли они работу в стране пребывания или нет. В перспективе размер помощи украинцам будет сокращаться — это стопроцентно. Если у наших мигрантов будет ресурс для проживания, они постараются оставаться, а если нет, то будут возвращаться. То есть здесь многое будет зависеть от материального фактора.

— Удастся ли Украине обойти негативные тенденции во время послевоенных «встречных миграционных потоков», когда часть женщин с детьми вернутся в Украину, а часть мужчин поедут в свои семьи за границу. По крайней мере, если женщины вернутся с детьми домой, то и мужчинам по возвращении с фронта не придется выезжать за границу?

— Я думаю, что в случае, если часть украинских женщин вернется домой, то, скорее всего, этот «встречный поток» будет немного меньше, но он будет.

В конце концов все зависит от того, какие категории граждан будут возвращаться, и каким осталось состояние семейных отношений у этих людей, не распались ли их семьи. То есть очень многие факторы будут влиять на интенсивность и размер этих потоков. В этом вопросе сейчас очень много неопределенности. И говорить об этом можно исключительно теоретически, поскольку реальность может быть совсем другой.

Отток молодежи 18–22 года: «эффект домино» и риски

— Возможно ли остановить выезд за границу молодых мужчин категории 18-22 года? Потянет ли это за собой эффект домино, когда за молодыми ребятами уедут их девушки, матери и целые семьи?

— Я думаю, что никто уже не будет отменять это решение о разрешении выезда за границу парням в возрасте 18-22 лет.

Это было политическим решением, и вряд ли его будут упразднять. То есть, выезд молодежи будет продолжаться. У меня к этому решению негативное отношение, но, к сожалению, такова наша реальность.

Что касается того, потянутся ли за юношами за границу их девушки, то они и так могли это сделать, и проблем на этот счет не было. Поэтому вряд ли выезд ребят повлечет за собой рост выезда девушек.

Если юноша уезжает за границу, спасаясь от войны, то для того чтобы пригласить к себе девушку, ему нужно хотя бы трудоустроиться и решить вопрос с жильем. А просто приглашать приехать «в никуда», я думаю, что это не сработает. А вот родители этих юношей могут решиться на переезд, если эти люди уже стратегически решили для себя сменить место жительства. А если родители останутся в Украине, это дает шанс, что молодой человек все же когда-нибудь вернется домой.

— Интересное мнение озвучили польские политики, мол, лучшее «оружие для Украины» — это возвращение мужчин, вместо защиты государства избравших выезд в Польшу. Как вы думаете, такой возврат возможен или это просто слова польских политиков?

— В Польше «украинский вопрос» очень политизирован, и там часто раздаются подобные заявления. Что касается принудительного выселения наших ребят, то, я думаю, что этого не будет. В свое время наши власти даже обращались во многие страны Европы, но им отказали, заявив, что никто этим заниматься не будет.

Потому, скорее всего, в правовом поле поляки ничего делать не будут. Им это невыгодно с экономической точки зрения, потому что очень многие наши люди работают в Польше, интегрированны в местную экономику. Кроме того, очень большое число нашей молодежи учится в Польше, как в высших учебных заведениях, так и профессиональных, а значительная часть из них платит за обучение. Полякам выдворение украинских мужчин невыгодно.

Скорее всего, заявления польских политиков только заявления ради рейтингов. Хотя если польская сторона начнет реально сокращать помощь или изменять условия пребывания для украинцев, ссылаясь на рекомендации Совета ЕС, возможно, часть украинских граждан будет покидать страну. Но, я считаю, они не вернутся в Украину, а уедут в соседние страны Европы.

Прогноз: демографическое влияние войны на истощение

— Может ли Украина жестче контролировать выезд граждан за границу? Как вы думаете, целесообразно ли ввести запрет на выезд за границу для людей из относительно безопасных регионов, западных областей?

— Вряд ли у нас будут принимать какие-то жесткие решения. Для этого я не вижу, прежде всего, политической воли. У нас политическая воля была реализована только в том смысле, что ее наоборот ослабили, когда разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Поэтому вряд ли будут ужесточать условия выезда.

Да, это могло бы иметь логику. Ведь многие люди живут в Киеве, куда регулярно прилетает баллистика, многие живут в Харькове или Одессе, которые терроризируют российские «Шахеды». Есть люди, которые адаптируются к экстремальным условиям, и есть люди, которые не адаптируются или те, кто раньше очень хотел за границу, а сейчас просто воспользовались возможностью.

— Некоторые эксперты говорят, что война в Украине может затянуться еще на 5 лет и перейти в 2030-е годы. Исследовал ли ваш институт такое развитие событий и какова будет демографическая ситуация в Украине в условиях войны на истощение?

— Когда мы составляем демографические прогнозы, то делаем свои расчеты, закладывая в них разные сценарии. Сценарии в основном зависят от продолжительности войны. Поэтому да, в один из прогнозов, мы закладывали сценарий, что война закончится в 2030 году, и как это повлияет на демографическую ситуацию в Украине.

Если об этом исследовании говорить обобщенно то, чем дольше будет продолжаться война, тем хуже будет демографическая ситуация в стране. То есть рождаемость у нас и так будет на низком уровне, смертность повышена, миграция за границу будет сохраняться, а перспективы для возвращения мигрантов будут уменьшаться. Чем дольше идет война — тем хуже для страны.

- А прогноз именно после 2030-х годов делали? Например, на 2035-2037 годы?

– Делали. Рассчитывали, кажется, до 2050 года. Это были прогнозы для разных ситуаций. Данные неутешительные, численность населения Украины будет все равно сокращаться. Поэтому основной задачей для демографической политики является, прежде всего, стабилизация численности населения и стабилизация демографических процессов. Но, опять же, государство существенно сможет на это влиять только после окончания войны или активных боевых действий. К сожалению, в Украине идет жестокая война — гибнут люди, и здесь ничего не поделаешь.