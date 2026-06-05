Война до 2036 года и удары по Киеву: что скрывает Кремль по трем сценариям затяжной "СВО"

Что скрывает Кремль по трем сценариям затяжной войны

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Россия снова пытается запугать Украину затяжной войной и планами захватить Киев, Харьков и Одессу до 2036 года. Об этом говорилось во время Международного экономического форума в Петербурге, где российские радикалы представили сценарии возможного геополитического будущего РФ.

Показательно, что форум проходил на фоне пожаров, после ударов украинских дронов. Пока неизвестно, были ли озвученные прогнозы согласованы с российским диктатором, однако сами авторы разделяют их на «хороший», «инерционный» и «плохой» для России.

Три сценария Кремля: от оккупации до распада РФ

Сценарий до 2036 года, который россияне называют «хорошим», включает оккупацию Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов, то есть их победу над Украиной, а также распад ЕС.

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«Плохой» прогноз предполагает военное поражение России в войне, вступление Украины в НАТО, потерю влияния Кремля на постсоветские страны до 2036 года и «колонизацию России» до 2050 года.

«Инерционный» план до 2036 года базируется на применении Россией ядерного оружия, если военная ситуация в Украине останется неизменной или война будет продолжаться нынешним путем.

Почему россияне заговорили о проигрыше в войне

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, показательным в этой истории является то, что в обсуждаемых россиянами вариантах, кроме бравурных реляций и лозунгов о захватах Украины, впервые появился пессимистический вариант — проигрыш самой России.

«До этого момента они даже не намекали на вариант проигрыша в войне. Поэтому это очень важный показатель. Россияне вынуждены об этом говорить, а вынуждают их к этому именно действиям Сил обороны Украины. Думаю, что таким образом соратники Путина уже начали готовить свой «глубинный народ» к разным возможным вариантам, скорее негативны для них. Но на данный момент их задача следующая: как бы ни сложилась ситуация до конца этого года, они хотят преподносить все как собственную победу», — рассказывает ТСН.ua военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Он добавляет, что как раз о безусловной победе России в этой войне есть большой вопрос.

«На это указывает, что в мае наступательная операция россиян, как и в целом их военная кампания весны-лета 2026 года, является для них провальной. Ибо им за это время удалось захватить только 14 квадратных километров украинской земли с потерями до 33-35 тысяч бойцов в месяц. Если распределить потери на захваченную площадь, то за захват одного квадратного километра они положили более тысячи человек. И это без учета наших контратак и освобождения территорий в Днепропетровской области на Александровском направлении», — отмечает генерал-лейтенант.

Появление прогнозов с «хорошим» и «плохим» результатом эксперт считает в основном элементом российской пропаганды. Это касается и вероятности выхода на «инерционный» сценарий с применением ядерного оружия, что невозможно без разрешения Китая и ответной реакции со стороны США.

«Такими „прогнозами“ они готовят свой электорат к реалистическому восприятию ухудшения ситуации для России, которая складывается на фронтах в Украине», — отмечает Игорь Романенко.

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Окно возможностей закрывается: почему Путин усилил ракетные атаки

Эксперт отмечает, что именно из-за нехватки успехов на поле боя Путин атакует баллистикой Киев. Российский диктатор прекрасно понимает, что окно возможностей ведения боевых действий для него, вероятно, закрывается.

«Сил на фронтах у него не хватает. Поэтому Путин пытается по максимуму использовать те возможности, которые сейчас у него есть, а именно — запасы ракет. Поэтому организуются эти воздушные удары по Киеву и другим украинским городам. Причем общая составляющая ракет при ударах растет. Месяц назад это было 35-45 ракет, а теперь их 75. И среди них большая часть именно баллистика. Во время удара 2 июня они использовали 33 баллистических ракеты и 8 „Цирконов“. Зная, что у нас не хватает противобалистических ракет, Путин пытается использовать этот момент в собственную пользу, чтобы нанести нам как можно больше разрушений и все это показать своему народу. Потому что, по мнению диктатора, дома в Киеве, превращенные в руины „Цирконами“, похожи на его победу», — отмечает Игорь Романенко.

К этому военный эксперт добавляет, что россияне специально переместили площадки для запуска «Цирконов» из оккупированного Крыма ближе к восточным границам с Украиной.

«Циркон» — это гиперзвуковая ракета. Она очень быстро долетает до цели. А из-за их перемещения поближе к границе, в Киев она долетает еще быстрее. Именно поэтому эти удары очень коварны, потому что у нас даже не остается времени, чтобы среагировать и идти к укрытию. Поэтому нужно быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги», — объясняет эксперт.

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Дым над Петербургом и сорванное выступление Путина

Игорь Романенко подчеркивает, что Путин будет продолжать попытки атаковать украинские города с воздуха, поскольку на фронте достижений у него нет. Дополнительным триггером для диктатора стал успешный удар по российскому тылу во время проведения экономического форума.

«Сейчас мы нанесли удары по припортовому терминалу в Санкт-Петербурге. Причем это сделали в день проведения экономического форума. Там, кстати, должны были выступать дочери Путина и он сам, но похоже, что наши беспилотники отобрали у диктатора желание выступать — все было затянуто дымом от пожаров, окружено военными, которые пытались сбивать цели. Картина, мягко говоря, непривлекательна для россиян. Соответственно, думаю, что диктатор будет за это мстить. Но одной местью войну не выиграешь, а Путин уже скатывается именно к морально психологическим реакциям на такие события», — анализирует военный эксперт.

Есть вероятная угроза «ударов-мести»

По мнению Игоря Романенко, после событий в Санкт-Петербурге Украине следует ожидать новых попыток ответных ракетных ударов.

«Думаю, что ответ от РФ будет. Нам нужно быть к этому готовыми — это война. Военные должны всегда учитывать вероятность худшего сценария развития негативных событий и, по возможности, предупреждать такого рода действия. А также быть готовыми, чтобы наносить достойные ответные удары», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 11:21, 03.06.26 Количество просмотров 321 Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

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