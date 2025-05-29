Война до июня 2026 года и летнее наступление: куда сует армия Путина и какие области под угрозой

Игорь Романенко

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что война в Украине может завершиться в июне 2026 года. Он добавил, что «все мы надеемся, что войны уже не будет». Пока трудно сказать, почему президент называет именно этот месяц и что может измениться за год в войне, развязанной Россией против Украины.

Почему может закончиться война через год

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, такой прогноз президента неслучаен.

«Озвученное главой государства, на мой взгляд, привязано именно к этой дате. То есть к лету следующего года это может произойти — прекращение войны. Думаю, заявление президента сделано в соответствии с анализом потенциала и динамики военно-экономического развития России, подчеркиваю, именно военно-экономического. В этом году у Путина хватило ресурсов фактически на полгода, он смог на текущее время обеспечить весенние наступательные действия. А сейчас собирает силы и ресурсы на следующий импульс этой военной кампании — летом и осенью», — объясняет ТСН.uaИгорь Романенко, военный эксперт.

Реклама

Эксперт добавляет, что намерения врага для наступательных действий очевидны: «Россияне собираются призвать в армию 160 тысяч новобранцев, обеспечить их техникой и боеприпасами. Они посчитали, сколько им для этого нужно людей и как и чем их обеспечить. Поэтому вполне могут это сделать. Ведь они уже собрали резервы на весеннее наступление, а сейчас идет подготовка к его летнему и осеннему этапу».

Именно поэтому, по словам Игоря Романенко, Путин не останавливает ведение боевых действий и не переходит к активным переговорам по остановке войны.

«Существуют два фактора, которые на это больше всего влияют. Первый — у нас нет потенциала с союзниками остановить продвижение Путина, и он продолжает наступление. Второй — враг готовит силы для будущего наступления. Сейчас 50 тысяч солдат противника сконцентрировано на Сумщине, они уже захватили 4 населенных пункта. По данным иностранных разведок россияне концентрируют силы также на Харьковском направлении, и их количество там тоже немалое. Поэтому можно спрогнозировать, что враг начнет наступательные действия и на Сумщину, и на Харьковщину. Кстати, о возможности такого двойного наступления ГУР предупреждало еще год назад», — отмечает Игорь Романенко.

Куда враг двинет летом?

Эксперт отмечает, что реализация этих планов врага осталась лишь планом. Существенных преимуществ или успехов со стороны России не достигнуто.

Реклама

«Мы не позволили россиянам продвинуться вперед на Харьковщине, и в районе Липцов непосредственно на Харьков. Так, россияне разбомбили и захватили Волчанск, и сейчас активизируют действия на Харьковщине, особенно в районе Купянска и Купянска-Узлового. А на Сумщине, после того, как удалось почти вытеснить наши войска с Курщины, россияне завели свою группировку, и судя по всему не малую, если президент озвучил цифру в 50 тысяч. Это означает, что противнику, за счет этого, удается дальше продвигаться. Думаю, что все это события и перспективы этого года. А в ближайший период будет продолжаться подготовка противника к следующему этапу наступления летнего», — говорит Романенко.

Крах российской экономики в 2026 году?

Эксперт подчеркивает, что ощутимых достижений на этих направлениях оккупационные войска не получили. Однако следует помнить, что кремлевские аналитики и экономисты тоже следят за ходом войны, особенно за финансовыми затратами.

«Думаю, что российские финансисты тоже докладывают Путину, что по сравнению с прошлым годом, уже первый квартал 2025 показал, что экономика РФ ухудшилась, и эта тенденция распространится на второй квартал, поэтому будет отрицательной по результатам полугода. Поэтому вполне возможно, что уже в 2026 году российская экономика будет заведенной в кризисное состояние и потребует остановки боевых действий. С другой стороны, в прошлом году в России был рост ВВП на 3%. Но все это произошло за счет, прежде всего, работы предприятий российского военно-промышленного комплекса, а они работают немного иначе», — пояснил он.

К этому эксперт добавляет, что если Путин хочет в этом году призвать 160 тысяч человек на военную службу, то все это потребует огромных финансовых затрат.

Реклама

«Вероятно, наши спецслужбы вычислили, что в России наступят тяжелые экономические времена. Все это можно рассчитать благодаря военно-экономическому прогнозу. Поэтому, думаю, что пока все подготовят, то летнее наступление станет возможным для врага только в июле», — отмечает эксперт.

Какой будет война летом и осенью

От того, как удастся россиянам организовать летнее наступление, будет зависеть то, какой война будет летом, осенью и зимой этого года.

«Война будет такой, как и сейчас. Отличие одно — в наращивании усилий и попытках россиян продвигаться на более весомых направлениях. А это: Сумщина, Курщина, Белгородщина, Лиман, Покровск, от Покровска еще два направления на Мирноград и Константиновку. Также я не исключаю попыток противника пройти с юго-запада от Покровска, чтобы продвинуться на Днепропетровщину. Для Путина это не просто достижение, а военно-политический элемент, то есть начать захват еще одной области Украины», — добавляет Игорь Романенко.

Угрозы для Херсона и Запорожья

Военный эксперт подчеркивает, что все зависит от ресурсов, которые насобирает Путин и хватит ли их.

Реклама

«Вероятно, что враг будет продвигаться на Запорожье, а вот Херсон с точки зрения продвижения сложный для противника, но россияне могут там выполнять определенные активности, но им для этого нужен ресурс, в противном случае, они могут попасть впросак, как когда-то мы во время контрнаступления, когда мы распылили ресурсы на разные направления, а враг перехватил инициативу, сжег наши ресурсы и перешел к наступательным действиям, которые продолжаются до сих пор», — объясняет Игорь Романенко.

Кто или что заставит Путина остановить войну?

По мнению Игоря Романенко, Путина может остановить только военно-экономическая сила.

«Военная сила — это существенная помощь наших союзников, здесь у Трампа должна произойти трансформация, чтобы не ослаблять американскую помощь, а наоборот нарастить ее, и наши европейские союзники тоже должны до конца все проснулись, то есть нам надо действовать очень энергично и совместно. А пока Украине нужно выполнить решение о формировании стратегического ресурса. Справедливая мобилизация, переход на военные рельсы, изменения законодательства по усилению ответственности каждого гражданина по защите государства. Это задача стратегического уровня», — заключает эксперт.