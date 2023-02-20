"Война до последнего россиянина" и мобилизация: эксперт — о том, какие "сюрпризы" готовит Путин в феврале

Российский диктатор Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации и заявить, что война против Украины будет долгой.

Об этом военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министр внутренних дел Виктор Андрусив сказал в интервью ТСН.ua.

21 февраля российский президент Владимир Путин планирует обращение в Федеральное собрание России. Из-за этого перекрывают чуть ли не пол-Москвы. Военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив предполагает, что Путин может сказать в своем обращении.

"Это будет что-то вроде "война будет затяжной, нам следует затянуть пояса", объявят им так нужную мобилизацию. Думаю, что Путин отметит, что воевать они будут до последнего россиянина", — пояснил эксперт.

Напомним, польские эксперты считают, что диктатор Путин в своем обращении будет стимулировать россиян еще активнее поддерживать войну призовет их объединиться вокруг идеи массовых убийств украинцев. Путин может сосредоточиться на своей традиционной пропаганде, что Россия "будто защищается от нападения Запада".

Джо Байден на брифинге в Киеве 20 февраля сообщил, что российский диктатор Владимир Путин имеет целью уничтожить Украину. Но кремлевский диктатор уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Читайте также: