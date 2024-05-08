"Война дронов": что такое украинская РЭБ и как она уничтожает российские беспилотники на фронте (фото)

В Украине уже более 50 компаний производят средства РЭБ и РЭР.

Эту войну называют войной дронов. Интенсивность и масштаб применения БПЛА украинскими защитниками и врагом только растет. Чтобы им противодействовать, нужны инновационные решения, среди которых ключевые средства радиоэлектронной борьбы и разведки ( РЕБ/РЭР).

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Бум" развития рынка РЭБ в Украине

В Украине сейчас происходит настоящий "бум" развития рынка РЭБ. Уже более 50 компаний создают такие средства. Кластер оборонных технологий Brave1, непосредственно работающий с разработчиками, сообщил, что по состоянию на сегодняшний день на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок в сфере РЭС. 9 из этих решений уже кодифицированы, то есть государство уже может их закупать.

Некоторые законтрактованные государством средства уже передают в войска — недавно Генштаб распределил первые 2 тысячи средств РЭБ украинского производства среди сил безопасности и обороны. Это в основном РЭБ ближнего действия, призванный защитить непосредственно военных, технику и позиции.

Что же такое украинская РЕБ

Вот только несколько разработок в сфере РЭБ, которые уже защищают наших военных от вражеских дронов.

1. «Горизонт AntiFPV base и Горизонт AntiFPV» auto от компании «Горизонт Милтек»

«Горизонт AntiFPV base и Горизонт AntiFPV auto» – это РЕБ-средства ближнего действия для приглушения вражеских FPV-дронов. Средний радиус действия в 200 метров позволяет защитить личный состав и технику от российских FPV дронов-камикадзе. Первые средства уже начали поступать в Сили безопасности и обороны Украины и получают положительный фидбек от военных.

Кроме масштабирования этого решения, разработчики уже работают над следующим вариантом изделия, который будет еще более эффективным в подавлении каналов передачи вражеских дронов.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

2. "Сейф-5" от VPP Invest

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Сейф-5» предназначен для подавления вражеских БПЛА на высоте до 100 метров и с дальностью до 150–500 метров при удалении наземной станции пилотов вражеских БПЛА на 2–5 км и более. Такая дальность позволяет защитить позицию и не препятствует соседним подразделениям выполнять свои задачи. Доступный как в стационарной форме, так и может использоваться портативно для защиты техники.

«Сейф-5» уже поставляется в подразделения Сил безопасности и обороны Украины и имеет положительные отзывы по использованию комплекса на линии фронта.

Разработчики планируют расширение возможностей комплекса и внедрение концепции управления комплексом в синергии со средствами радиоэлектронной разведки.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

3. «Море» от TT

«Морок» – это РЭБ-средство для защиты военных на передовой. Он способен защищать как технику, так и укрепление и непосредственно наших защитников. Способен глушить вражеские дроны на расстоянии от 70 до 900 метров.

Средства уже используются в нескольких военных подразделениях в реальных боевых условиях. Отзывы одобрительны. Сейчас производитель масштабирует производство и готов делать крупные государственные заказы.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

4. «Торнадо 4М» от «Аматроникс»

Это переносное средство предназначено для противодействия БПЛА путем приглушения радиоэлектронного излучения. Обеспечивает купольную защиту объектов от поражения FPV-дронами и сбросов с других дронов. Это могут быть как непосредственно позиции, так и техники. Способен защищать позиции от FPV-дронов на расстоянии 250 метров, а от коммерческих дронов (Mavic, Aurel и другие) — 750 метров.

Изделием уже эффективно используют отдельные подразделения ВСУ, а компания продолжает работать над расширением рабочего диапазона частот для противодействия FPV.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

5. «Плутон» от «Инфозащиты»

В отличие от предыдущих изделий, Плутон предназначен не для приглушения, а для своевременного предупреждения личного состава о применении враждебных БПЛА. Дальность обнаружения вражеского дрона – до 70 км. Система способна обнаруживать FPV, ударные, разведывательные дроны и квадрокоптеры Mavic. Благодаря ей военные могут вовремя получить информацию об атаке дронов и подготовиться к ней.

Комплекс уже проверен в боевых условиях Силами безопасности и обороны. Военные положительно отзываются о возможностях «Плутона». Компания уже работает над усовершенствованием «Плутона» и расширением его функционала. Параллельно Инфозащита расширяет производственные мощности, чтобы выйти на серийное производство изделия.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

6. MS AZIMUTH от "Квертус"

Как и Плутон, комплекс предназначен для радиоэлектронной разведки и обнаружения всех источников радиоизлучения, в частности БПЛА, средств РЭБ и РЛС противника. MS AZIMUTH сканирует радиоэфир в диапазоне 30–6000 МГц со скоростью 540 ГГц/с. Минимальная продолжительность детектируемого пакета составляет 32 микросекунды. Дальность обнаружения целей – 15 км и более.

Комплекс находится в серийном производстве и успешно используется Вооруженными силами Украины и Госпогранслужбой.

По скорости сканирования комплекс превышает иностранные аналоги, однако компания КВЕРТУС работает над расширением его возможностей с целью повысить точность сканирования, оптимизировать алгоритмы обработки данных, добавить функции, которые улучшат удобство работы оператора.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) / Фото: Министерство цифровой трансформации

Рынок РЭБ активно развивается

Это всего несколько решений, которые разработали украинские defense-tech компании. Рынок РЭБ сейчас активно развивается – компании, работающие на рынке, ориентированные на достижение единой цели – обеспечение защитникам эффективной защиты от вражеских дронов.

В то же время РЭБ — это сфера, где требуется постоянная работа над усовершенствованием средств, поэтому кластер Brave1 системно ищет новые решения, формирует сообщество инженеров и инноваторов, которые будут создавать новые технологические решения. Другой вектор работы – упрощение процедур, чтобы как можно больше средств могли работать на фронте.

Украина должна победить в этой технологической погоне. Эффективная работа украинских средств РЭБ — тысячи спасенных жизней военных и приближение всех нас к победе.

Фото: Данияр Сарсенов

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