Война дронов: как "Баба Яга" ужасает оккупантов и что говорят воины ВСУ о БПЛА

Рота ударных беспилотников, одна из тех, которые с начала года созданы в каждой механизированной бригаде, громит врагов под Бахмутом. На счету бойцов уже и российские САУ, пушки и сожженные танки. И все благодаря дронам, разработанным украинскими конструкторами. Правда, покупают их бойцы в основном за волонтерские средства.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Дрон "Баба Яга" и другие: как воюют на Бахмутском направлении

Украинский пилот БПЛА "Гарри" показывает новенький и готовый к работе дрон. Это то самое оружие, которое уничтожает российскую технику каждый день. Буквально десятками на каждом участке фронта.

Квадрокоптер стоимостью 300 долларов уничтожает российские бронемашины, которые стоят миллионы. В одну из таких попал "Гарри" недавно и сжег вражеский танк.

Работа дрона

"Танк не очень простая цель. Он хорошо защищен, там есть активная броня", — говорит защитник Украины.



По меньшей мере, 5 единиц уничтоженной российской техники на счету воина. Хотя он взял в руки дрон-камикадзе в начале года. До этого "Гарри" был артиллеристом. Но говорит это оружие, поражает его своей точностью.

Украинский дрон

Дроны-камикадзе стали действительно ужасом для россиян. Чтобы уберечь свою технику оккупанты начали наваривать на бронемашины решетки. Но и это не спасает броненосцы от попаданий. Правда и враг не отстает с розработкой таких же дронов. И на фронте уже паритет в этом современном вооружении. Так что наши конструкторы каждый раз совершенствуют своих "птичек".

"Хочешь уничтожить больше россиян — делай больший дрон. Недавно появившийся во строю ударных беспилотников гигант одновременно может сбросить на головы врагов аж 4 боеприпаса. При чем сделать это максимально прицельно", — говорит корреспондентка ТСН.

Россияне его прозвали "Баба Яга". Потому что гудит птичка во время полета, как самолет малой авиации. Особенно когда на ней груз – несколько минометных мин.

Во роте ударных беспилотников "Рарог" 24 бригады, работающей под Бахмутом, целый ассортимент дронов. Ими они успели уничтожить не только танки, но и российские пушки типа МСТА, артиллерийские установки и сжечь не один блиндаж окупантов.

Дрон "Баба Яга"

На передовой есть мастерская по ремонту дронов

Большинство коптеров приобрели бойцы за донаты украинцев. Чтобы птички служили дольше и быстрее возвращались в строй после повреждений, бойцы обзавелись даже своей мастерской фактически на передовой. Мастер Василий паяет очередную микросхему в беспилотник. И хотя в подразделении его золотые руки ценят, потому что быстро реанимирует птички, к своей работе мастер относится философски.



"Такая работа не должна нравиться. Но мы вынуждены их бить. Мы не делаем что-то хорошее, это смерть. Но в такое время должны делать для них такое", — говорит Василий.

Больше всего Василий мечтает вернуться в свою мастерскую по ремонту компьютеров, которую оставил на мирной земле. Но только тогда, когда перестанут гибнуть украинцы в этой войне.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о боях с оккупантами на Бахмутском направлении.

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