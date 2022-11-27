Война дронов в Украине: как аэроразведка ищет российские позиции

Выявить тяжелую технику и поразить ее прежде, чем туда будет продвигаться наша пехота – такова задача аэроразведки.

Эту войну уже окрестили "войной дронов". От серьезных "камикадзе" – до самых простых квадрокоптеров, оснащенных боеприпасами. Все это применяется на фронте и нашими войсками. В частности, в Харьковской области подразделение аэроразведки крошит и пехоту, и технику оккупантов с помощью обычных "мавиков".

Насколько они эффективны и как донимают врага – в сюжете ТСН.

Ребята пытаются подобраться поближе к линии фронта. Но в руках у них не автоматы. Их оружие – планшет, пульт и квадрокоптер. Эти бойцы – аэроразведчики. Их еще называют глазами артиллерии. Ибо именно благодаря таким коптерам они обнаруживают, где скопился противник и корректируют по нему огонь.

Сегодня их работа в поле. Они уже несколько раз изменили точку взлета, чтобы хоть как-то разглядеть откуда штурмовать враг. Погода не для полетов. Туман окутал линию фронта и видимость для камер на дроне совсем плохая. Приходится летать довольно низко. Так что утренний вылет у разведчиков закончился неудачно.

Квадрокоптеры не только хорошо видят врага на большом расстоянии, но и доставляют неприятные подарки оккупантам прямо в их окопы.

Обычная советская граната, затрофеенная у оккупантов во время контрнаступления на Харьковщине, прикреплена к современному дрону благодаря напечатанному на 3-D принтере креплению моментально его делает боевым.

И от этого сюрприза оккупантов не спасут даже стены здания, где они пытаются скрыться.

Такие сбросы боеприпасов с квадрокоптеров – не новация на фронте. Боевые дроны используются еще со времен ООС. Но в этой большой войне малые квадрики стали максимально эффективными. Ибо дроном подлететь можно близко, притом что сам пилот в относительной безопасности, и прицельно попасть. Но не только по вражеской пехоте, но даже технике.

А сбрасывают они гранат очень много. Потому что летают и днем, и ночью. Благодаря дронам, которые способны видеть и в темноте. Уничтожить как можно больше противника для этих бойцов важно.

Напомним, что БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ. Он не просто достойно выдержал удар, но и "минуснул" своего соперника.

Как обычные квадрокоптеры используются на фронте

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