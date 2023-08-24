Война дронов: военный ВСУ рассказал о возможностях Украины

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что Украина не отстает от россиян, а где-то и перегоняет в так называемой "войне дронов".

Такое мнение военный выразил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Я думаю, в Украине есть производство многих систем и очень массово. Если говорят, что их нужно в месяц производить до 20 тысяч, я думаю, что их столько и производят. Может сейчас поменьше, плюс-минус. Один вопрос — производить, другое — кто их будет применять — обучение этих групп, дополнительное оборудование, районы, где они могут это делать Если у нас сейчас могло быть 50 тысяч этих дронов и тысяча групп, но не будет столько участков, где их можно применить., боевая часть, это взрывчатка. Это все надо делать фабрично. Где производится в волонтерских цехах", — сказал он.

Карась отметил, что, возможно, производство "Ланцетов" растет, но в ВСУ не видят динамику применений.

"Это примерно на одном и том же уровне, то есть нет больших прогрессов. Опять же, но и мы развиваемся, установили FPV системы. Это очень радует. Я не думаю, что украинская сторона отстает от россиян. Судя по дроновым ударам Украины, они чаще прилетают, чем "шахеды" по нас", — добавил он.

Военный отметил, что рынок дронов в Украине постоянно развивается. Главный вопрос, что его нужно масштабировать.

"Я знаю, что уже летают разные типы. Здесь я думаю мы их обгоняем по качеству и разнообразию средств. Вопрос только в масштабировании производства и чтобы были выбраны лучшие образцы и именно они были бы приняты на вооружение", — подытожил он.

Напомним, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны на 500 тысяч грн.

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