"Война" двух кланов: как Токаев зачищает людей Назарбаева после помощи Путина

С помощью операции ОДКБ в Казахстане Путин отработал новый инструмент ведения гибридной войны и закрепил за Россией Центральную Азию.

С четверга, 13 января, из Казахстана начался вывод около 2 тыс. войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А, если точнее, — войск России, осуществившей интервенцию в Казахстан на фоне массовых акций протеста из-за двукратного удорожания сжиженного газа.

Возможно, силы Беларуси, Армении и Таджикистана и выйдут. Но наивно предполагать, что все свои подразделения и части выведет Москва. Ведь Казахстан – единственная страна ОДКБ, где нет российской военной базы. Да и Путин на днях предлагал превентивно вводить войска Организации во все страны-члены.

Военных ОДКБ президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев пригласил 5 января. А уже 11 января заявил об "успешном завершении основной миссии", ссылаясь на стабильную ситуацию во всех регионах страны. Напрашивается вопрос: как 2 тыс. военных ОДКБ удалось так быстро стабилизировать ситуацию в стране, на которую напали 20 тыс. "террористов"? Именно о такой цифре Токаев сообщил в Twitter, а затем удалил свой пост.

Во всем, что произошло за последние две недели в Казахстане, очень много вопросов без ответов. Во-первых, не является ли это клановым противостоянием Токаева и Назарбаева? Во-вторых, зачем Токаев пригласил в Казахстан российские войска? В-третьих, что Токаев пообещал Путину?

ТСН. ua искал ответы на эти вопросы.

Who is Токаев?

Одни называют Казахстан витринной автократией, другие – клановой. И первое, и второе – верно. Но чем после газовых протестов точно нельзя назвать Казахстан, так это управляемой автократией. По крайней мере, со стороны Нурсултана Назарбаева – первого президента независимого Казахстана, правившего страной почти 30 лет.

Весной 2019 года Назарбаев добровольно ушел в отставку, назначив своего преемника Касим-Жомарта Токаева, который затем "победил" на выборах. Будет ошибкой сказать, что люди не знали, за кого голосуют. Как, например, было в России в 1999 году: Борис Ельцин добровольно ушел в отставку, назначив исполняющим обязанности президента Владимира Путина. Весь мир тогда задавался вопросом "кто такой мистер Путин", который потом еще и победил на выборах в марте 2000 года.

Получив профильное образование Московского института международных отношений СССР, Токаев долго работал в МИДе. Его даже считают "отцом" дипломатии независимого Казахстана. Но одну из главных ролей начал играть в 2013 году, став главой Сената, что считается трамплином на пост президента.

Для Назарбаева он не был чужим. Впервые они познакомились как ни странно в Пекине в 1985 году – Токаев проходил преддипломную практику в посольстве СССР. В политике Токаев с начала 1990-х. Бок о бок с Назарбаевым начал работать с 1999 года, когда сначала оказался в кресле вице-премьера, а затем и премьера.

До недавнего времени казахстанскую модель транзита власти считали самой лучшей. На нее заглядывались Александр Лукашенко и Владимир Путин. И Назарбаев, и Токаев заявляли, что обсуждали процесс передачи президентских полномочий три года. За это время были приняты законы, гарантирующие неприкосновенность Назарбаева от преследований, а его семьи – сохранение состояния.

Но даже после выборов 2019 года, на которых победил Токаев, Назарбаев никуда не ушел. В Казахстане шутили, что элбасы (статус лидера нации, законодательно закрепленный за Назарбаевым) пошел на повышение, возглавив Совбез, а семья продолжила контролировать все финансовые потоки в стране. Эксперты говорили, что в стране существует два центра принятия решений: резиденция главы государства и канцелярия первого президента.

Можно ли утверждать, что Токаев намеренно не предотвратил погромы и мародерство во время протестов, в частности в Алматы, чтобы положить конец дуумвирату?

С одной стороны, в казахстанском обществе действительно есть маргинализованные группы, не имеющие работы и образования. Именно среди них накапливалось наибольшее недовольство властями, которые, по их мнению, занимались только собственным обогащением и продвижением своих родственников на самые высокие в стране должности.

С другой стороны, все больше по соцсетям распространяется теория о том, что Токаев решил положить конец двоевластию. И в этом ему помог помог Путин.

Двоевластие

В октябре 2019 года Назарбаев заявлял, что "сплетни о двоевластии запускают воры и предатели, не желающие стабильности". А уже после силового подавления протестов с помощью российских миротворцев, Токаев принялся зачищать людей елбасы.

Сначала запретил вести бизнес с компанией по переработке отходов, которую связывают с младшей дочерью Назарбаева. Затем отстранил брата елбасы от "крышевания" перевозок на китайском направлении. Самым громким стало задержание близкого к Назарбаеву бывшего главы Комитета нацбезопасности Карима Массимова, которому инкриминируют госизмену и попытку насильственного захвата власти. Наверняка на него "повесят" сговор в силовом блоке, на который не смог положиться Токаев, потому и обратился за помощью Путина.

Параллельно Токаев начал наступление на богатых людей Казахстана, сколотивших свое состояние во времена правления Назарбаева. Сначала он перезагрузил правительство (впрочем, большинство членов сохранили свои должности или пошли на повышение), ввел мораторий на повышение зарплат чиновникам и депутатам на 5 лет и призвал крупные компании поделиться деньгами с народом.

"Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Пора отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной основе", — заявил Токаев.

Приглашение войск

Собственно, самого Назарбаева на публике последний раз видели 27 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. Тогда СМИ облетела фотография, на которой елбасы помогают спуститься по лестнице его охранник и Лукашенко.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Назарбаева распространялись уже более 5 лет. Именно поэтому он, мол, и согласился на транзит власти. Но полностью власть не отдавал, а Токаева называли скорее ширмой, а не президентом. Елбасы везде расставлял своих родственников, контролировавших все.

Вряд ли можно говорить, что за кровавыми беспорядками в Казахстане стоит именно Токаев. У него неплохие отношения с Путиным, хотя тот периодически и забывает его имя. Свой первый зарубежный визит в статусе президента Токаев совершил именно в Москву. Но у России был зуб на Назарбаева. Причин было много: от перехода на латиницу, до попытки создать свою систему газовых и нефтепроводов. К тому же Казахстан – мировой лидер по добыче урана с долей 40%.

Как российская пропаганда объясняет просьбу Токаева ввести войска ОДКБ в Казахстан? Все в духе "распятых мальчиков" и "радиоактивного пепла". Оказывается, правительственные силы страны потеряли инициативу, потому что толпе раздавали наркотики, поэтому большинство не реагировали на слезоточивый газ и светошумные гранаты. Поэтому Токаеву ничего не оставалось, как обратиться к Путину.

В четверг, 13 января, операция "миротворцев" ОДКБ в Казахстане подошла к концу. Вывод подразделений растянется на 10 дней. Кто выиграл от этой операции? Конечно же, Путин.

Во-первых, он смог доказать США и НАТО, что ОДКБ – это не фикция, а реальный инструмент, которым Россия может прикрываться, в нарушение всех норм международного права, если захочет пойти на очередную интервенцию.Ведь, как отметил Путин, это была первая такого рода операция сил ОДКБ. То есть, это была своего рода демонстрация силы и обучения.

Во-вторых, в разгар многоуровневых переговоров между Россией и США, НАТО и ОБСЕ у Москвы появляется дополнительный козырь присутствия в Центральной Азии – в регионе, откуда ушли Соединенные Штаты.

Токаев пока хочет продемонстрировать, что народ не зря выходил на протесты, обещая довольно популистические вещи типа "заморозки" зарплат чиновников или обращения к бизнесу поделиться деньгами с народом. Чтобы не заподозрили в чрезмерном сотрудничестве с Москвой, назначил министром информации Аскара Умарова, которого кремлевская пропаганда уже успела окрестить русофобом.

Другой рукой власть задержала 10 тыс. человек, до сих пор не разглашает точное количество погибших среди протестующих и не отпускает задержанных независимых журналистов. По данным Amnesty International, 5 января задержали и допросили двух журналистов казахской службы радио "Свобода" — радиостанции "Азаттык". Поступали сообщения об отказе во въезде в Казахстан иностранных журналистов. А на местах власти продолжают блокировать Интернет.