Война и 162 дня плена не помешали венчанию двух военных: история любви с испытаниями

Война и 162 дня плена не помешали венчанию двух военных, о которых рассказывала ТСН.

Госпожа майор Александра Бессмертная ждала своего старшего лейтенанта Сергея 162 дня, сначала из Мариуполя, когда не было никакого известия, потом молилась за него, когда он был в плену. Их венчание было запланировано на 20 мая, но просто обнять друг друга они смогли только спустя долгие месяцы.

Их история любви начиналась с войны, грязи окопов и слез, тогда два человека в камуфляже под Мариуполем поняли, что не могут жить друг без друга.

Сергей Стратичук, морской пехотинец, байкер, спортивный командир взвода. Александра Бессмертная, майорка вооруженных сил, мечтавшая стать генеральшей, хрупкая, но выносливая.

Почти год назад они женились за день, потому что поняли, что хотят служить хотя бы в одном гарнизоне, а уже весной запланировали главное — венчание и празднование. "Свадьба велика должна быть 21 мая, венчание, ретсоран, музыка приглашений лежит до сих пор", — рассказывала Олескандра.

Их планы полностью поломала война - Сергей сражался за Мариуполь, но раненый попал в плен и скрылся. Сашка ждала и молилась за него каждый день. Два месяца боев и 162 дня плена и они решили больше не ждать и обвенчались накануне в Полтавской области.

Теперь пара мечтает осуществить другую мечту – стать родителями двойни.

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