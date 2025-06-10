Война и обстрелы в Украине выходят на новый уровень: эксперт предупредил о новых угрозах

Военный аналитик Владислав Селезнев назвал сценарии новых угроз со стороны РФ / © ТСН

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Совершив одну из самых массированных за последнее время атак на Одессу и Киев в ночь на 10 июня, российская армия продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, продолжатся — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Но, по его словам, противостоять этому есть возможность.

«Я считаю, что в последнее время армия РФ использует тактику волнообразных атак. То есть в некоторые дни они уменьшают интенсивность применения дронов, а в этот промежуток времени продолжают производить, накапливать их. А потом используют их по максимуму (200, 300 и более — Ред.)», — говорит Владислав Селезнев.

Он продолжает: «Причем тактика действий российской армии в определенной степени изменилась. Россияне выбирают не огромное количество объектов по всей Украине, а два-три населенных пункта, по которым начинают бить. Вспомним, что несколько дней назад под атакой были Ровенская и Тернопольская области, сегодня — Одесса и Киев. Куда будет направлен удар завтра — неизвестно».

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Кроме того, эксперт приводит недавно официально озвученные военными данные: «То, что у РФ есть ресурс для комбинированных ракетно-дроновых атак — это очевидно. По данным украинской разведки, у России есть около 500 баллистических ракет. Кроме того, у них работает полный цикл производства и крылатых, и баллистических ракет, и „Шахедов“.

Новая угроза

По словам Селезнева, недавнее заявление руководителя разведки Кирилла Буданова о том, что РФ будет договариваться с Северной Кореей о производстве «Шахедов» — это серьезный вызов.

«Человеческих ресурсов у Ким Чен Ына немало, также есть производственные мощности. Я думаю, что на территории Северной Кореи будут производиться „Шахеды“, а Россия будет за это платить золотом. Это может значительно увеличить объем производства дронов. А с территории Северной Кореи в Россию поедут гастарбайтеры, возможно — с оружием в руках», — прогнозирует военный аналитик.

По твердому убеждению Селезнева, нет никаких оснований полагать, что сегодняшняя атака — это какое-то возмездие со стороны РФ за уничтоженные российские бомбардировщики.

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«Путин начал полномасштабную войну в феврале 2022 года. О каком возмездии можно говорить, если по нашим территориям постоянно летят ракеты и дроны», — говорит Селезнев.

По его мнению, в современных условиях наиболее эффективной борьбой с атаками россиян будет уничтожение их производственных мощностей.

«Я думаю, что не зря сейчас наши Силы обороны бьют по объектам российской оборонной промышленности, чтобы максимально уничтожить ресурсы РФ. Если не будет необходимых запчастей даже для „Шахедов“, это для нас ок», — говорит эксперт.

Он дополнительно объясняет: «Сможем ли мы защититься? Создавать дополнительные мобильные огневые группы — это тяжело. С помощью одних только мобильных групп мы не выдержим этого нашествия. Тем более, если РФ сможет масштабировать изготовление дронов. Нам банально не хватает систем ПВО не только класса SAMP/T или Patriot, но и систем среднего и близкого радиуса действия».

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Изменится ли в ближайшей перспективе эта ситуация — об этом эксперт говорит так: «Я думаю, что нет. Нам остается бить по российским предприятиям, чтобы не дать РФ активно производить „Шахеды“ и дроны-иммитаторы».

По словам Селезнева, уничтожение оборонных предприятий на европейской части России — отличная возможность для Украины выхолостить ресурсы оккупантов.

Ранее сообщалось о том, какие регионы пострадали больше всего, сколько жертв и пострадавших.

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