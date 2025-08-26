Война и сознание: почему Путин не останавливает убийства, Европа боится, а украинцы живут под ракетами

Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему Россия стремится к войне и убийствам

Реклама

Четвертый год жестокая война в Украине не угасает. Несмотря на заявления мировых лидеров о возможном прекращении боевых действий, российские ракеты и дроны продолжают поражать мирные города Украины.

Почему для России убивать украинцев стало нормой, как западная слабость влияет на ход войны и почему украинцы решаются оставаться возле линии фронта, ТСН.ua узнавал в разговоре с Андреем Козинчуком, военным психологом и офицером 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Иллюзии о прекращении войны: «Путин не остановится»

— Многим показалось, что после встречи в Белом доме ситуация изменится, по крайней мере, прекратятся обстрелы украинских городов. Почему этого не произошло?

Реклама

— Надо быть очень наивными, чтобы поверить, что Россия или Путин остановятся. Не стоит иметь таких надежд. У военных, к слову, таких иллюзий нет. У нас есть жестокий враг, у которого в крови — желание убивать.

В целом, с момента создания цивилизации начались войны. Любое развитие или появление новых технологий приводит к развязыванию войн. Раньше народы жили в природе и занимались натуральным производством. Конечно, агрессия была, но чтобы человек убивал себе подобных ради выживания или эго — такое произошло позже. И самое ужасное, что это происходит сейчас, в эпоху развития цивилизации.

Слабость Европы и цинизм, который продолжает войну

— А как относительно наказания России за такие действия? Возможно ли оно?

— Были исследования среди европейцев. Их спросили: готовы ли они защищать свои страны. Оказалось, что нет. Они давно живут без войны, и новое поколение считает, что это должен делать кто-нибудь другой — профессионалы, но не они.

Реклама

В этом большая печаль: чем более развитыми становятся люди, тем более слабыми. Сейчас ведутся дискуссии об искусственном интеллекте. Если мы расслабимся и полностью положимся на него, то станем еще слабее, в частности, в интеллектуальном плане.

В плане психологии войны мы должны осознать: какой бы хорошей ни была наша жизнь и какую бы войну мы ни выиграли, мы должны помнить, что часть нашего естества — это умение бороться и защищаться. Если мы расслабимся, на нас снова нападут.

Я, кстати, не понимаю, почему Путин не нападает на Европу, потому что именно сейчас она очень слабая. Хотя, конечно, Украина сильно ослабила Россию. Поэтому европейцы и не хотят прекращения этой войны, потому что РФ может наброситься на них, а они этого очень боятся. В этом и есть величайший цинизм, но и рациональность, а также причина, почему эта война не заканчивается. Как остановить убийства, я, к сожалению, не вижу вариантов. Но это не должно нас останавливать, а мотивировать бороться дальше.

«Паразитарный образ жизни» как часть российской идентичности

— Почему в России всегда есть необходимость кого-то убивать и разжигать войны? Откуда у них это берется?

Реклама

— Это их часть развития. Если рыба быстро плавает, а крот роет землю, то человек не имеет склонностей к чему-то одному. Разные этносы занимались чем-то своим — кто-то выращивал хлеб, а кто-то жил за счет охоты. В России так получилось, что они извечные захватчики. Это в их крови, такой себе паразитарий.

И это касается не только убийств. Вспомним Советский Союз — россияне ничего своего не производили, практически все кралось и копировалось: от автомобилей до музыки. Даже в мелочах — бритва «Харьков» была «заимствована» у Philips. Они воровали во всем и постоянно на чем-то паразитировали. Единственное, что их останавливает, это когда они видят силу. Сила — это то, что останавливает любое животное, потому что оно понимает, что если пойдет на силу, то погибнет.

С нашей, украинской точки зрения, так делать нельзя, потому что мы цивилизованная страна. А с российской — это нормально: убивать, воровать, грабить. Для них это «круто». Они недавно выпустили фильм о Мариуполе, и там есть официальные кадры, где они расстреливают гражданский автомобиль с пожилыми людьми. И для них это нормально. Именно поэтому мы не сможем их научить, что так делать нельзя. Только уничтожать и убивать — это единственный метод, который они могут понять.

Военные потери для России — это «прореживание собственных рядов»

— Зачем России воевать, если у нее второй по размеру ядерный потенциал?

Реклама

— Здесь вопрос в эго, то есть в человеческих амбициях. Им нравится расширять территории за счет соседей, а еще нравится их убивать. Кстати, чтобы захватить эти территории, россияне уничтожают своих же людей, которые были для них балластом. В России было много мужчин, которые пьянствовали, сидели в тюрьмах и не приносили никакой пользы. Их взяли в армию и просто уничтожили, а с их помощью захватили новые территории. Так Россия относится к своим же гражданам — «прореживает ряды и высапывает сорняк».

Россияне прощают своей власти такие потери или даже не замечают их. Им нравится такой образ жизни. Думаю, если россиянина погрузить в общество, где все приветливое и замечательное, ему там будет очень дискомфортно, потому что опарыш должен быть в навозе, иначе он будет слишком страдать.

Психология прифронтовых городов: почему люди отказываются выезжать

— Как вы думаете, почему некоторые наши люди продолжают оставаться возле линии столкновения и категорически отказываются выезжать?

— Конкретика всегда конкретная: ты видишь, что на твое село или город падают бомбы. Слышишь взрывы, чувствуешь запах горелого. Это происходит на твоих глазах. Но твое воображение гораздо сильнее, чем все это. Человек не хочет никуда ехать, потому что боится, что там его не примут, будут в чем-то обвинять, осуждать. К тому же у этих людей хорошо промыты мозги о том, что во Львове вешают русскоязычных, и они до сих пор в это верят.

Реклама

Поэтому им гораздо легче принять то, что они видят, — все ужасы войны, чем то, что они себе представляют. Наша психика обычно создает какие-нибудь катастрофические сценарии. Так работает наш мозг, чтобы мы выживали и были осторожными.

Человеку гораздо легче выживать там, где он досконально все знает, чем ехать куда-то и представлять, что там над ним могут морально издеваться. Это страшные вещи, когда люди выбирают реальную опасность, а не дискомфорт, который рисует их воображение.

Неожиданная «безопасность» и стойкость психики

– А бывает и наоборот. Люди из Харькова зовут в гости знакомых из Киева, а те не знают, как отказаться, потому что реально боятся туда сунуться. Почему так случается?

— Я бы не сказал, что в Киеве безопаснее, чем в Харькове. Взять хотя бы район Лукьяновки, который часто обстреливают россияне. Да, Харьков гораздо больше пострадал от вражеских атак, но безопасность Киева — сомнительна. Я полностью понимаю харьковчан, которые зовут киевлян в гости. Это для них вполне нормально, а вот для киевлян может быть странно.

Реклама

В свое время, в 2014-м, я был на Луганщине, где местные бабушки звали внуков к себе на лето в дома, которые в 400 метрах от вражеских окопов, в зоне досягаемости автоматных очередей. Они считали это вполне приемлемым, а об опасности говорили так: «Пошумят и перестанут».

Так работает человеческая психика. Например, люди из Киева могли поехать в Мукачево на отдых, потому что это кажется нам супербезопасным местом. А здесь, пожалуйста, «прилет». Об этом следует помнить. Конечно, поехать погулять в Покровск будет выглядеть очень неадекватным решением. А вот вариант «Киев–Харьков» — вполне приемлем.

Наша психика устроена так, что сейчас жителям Мукачево кажется, что они живут в самом опасном регионе, потому что каждая атака — это стресс. Но мы хорошо знаем, что тот же Львов россияне чаще обстреливали, не говоря уже о Харькове или Днепре. Человеческая психика очень гибкая, а мозг может адаптироваться к любым условиям.