Война или переговоры?: к чему готовится Путин и когда возможен массированный обстрел

На фоне того, что в последнее время стало больше заявлений о вероятном прекращении огня и войны, но количество атак "Шахедов" в преддверии тысячных суток с начала полномасштабного вторжения увеличивается, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение о том, как могут разворачиваться события в ближайшее время.

"Есть два простых ответа. Все идет к началу мирных переговоров, но никто, подчеркиваю, никто не знает того, когда и как они начнутся", — говорит эксперт.

И продолжает: "Все, что сейчас происходит на страницах западной, особенно американской прессы — я бы назвал это околопереговорной суетой. Причем хаотическая суета, свидетельствующая о том, что сейчас у Трампа, который хочет начать переговоры о завершении войны в Украине, четкого, уже намеченного плана завершения войны и стратегии переговоров нет. Просто нет".

По мнению Фесенко, то, что появляется то одна информация, то другая — это свидетельствует о том, что пока нет четкого, тем более официального плана.

Не в течение 24 часов

"Обратите внимание на стратегию того, когда и как начинать переговоры. Какие есть споры. Сегодня появляется информация от спикера штаба Трампа о том, что последний хочет посадить за стол переговоров Украину и Россию в день своей инаугурации. Но напомню, что несколько дней назад, после победы на выборах в США звучала совсем другая информация. Не о завершении войны за 24 часа, что звучало во время выборов. Сейчас никто не будет вспоминать о 24 часах. Это красивая громкая риторика и не больше. Звучала информация о том, что Трамп хочет начать переговоры о завершении войны уже в ближайшее время и завершить их уже до своей инаугурации", — говорит Владимир Фесенко.

По словам эксперта, это прямо противоположная информация.

"Это тоже свидетельство того, что нет никакого ясного представления о том, когда, как и на каких условиях и в каком формате начинать эти переговоры. Даже история с публикацией и последующим опровержением о телефонном разговоре Трампа с Путиным свидетельствует, что идут специфические статусные игры между Трампом и Путиным. Даже им тяжело начать прямую официальную коммуникацию между собой. Это свидетельствует о серьезных разбежностях интересов, а это, кстати, хорошо для нас", — предполагает Фесенко.

К этому он добавляет, что считает недавнее заявление премьер-министра Польши Дональда Туска странным.

"Что касается заявления Туска о дате прекращения огня, то это очень странное заявление особенно для такого опытного политика как он. Я объясню то, в чем странность и нереалистичность. Дату прекращения огня не может определить Трамп. Эта дата может быть предметом договоренности. Об этом нужно договариваться. В одностороннем порядке невозможно объявить стране, которая не принимает участия в войне. Очень странно, что Туск делает такие заявления, которые, мягко говоря, противоречат логике переговорного процесса. Пока что все идет к переговорам, но к завершению войны дело не идет", — говорит Фесенко.

К этому он добавляет, что атаки "Шахедов" и тренировки российских самолетов – это военное и психологическое давление на Украину.

Кроме того, по словам Фесенко, отсутствие массированных ракетных атак по Украине уже более двух месяцев может свидетельствовать о том, что все же есть определенные договоренности по ракетным ударам.

Эксперт не исключает, что западные партнеры Украины не дают Украине разрешение бить дальнобойными иностранными ракетами вглубь России в обмен на то, что Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Возможно, готовятся к обстрелу

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua предположил, что оккупанты, по его мнению, готовятся к массированному ракетному обстрелу.

"Готовятся. Мы имели возможность наблюдать в течение почти трех лет, когда российская авиация вылетает, не производит выстрелов, но совершает виражи и возвращается на свои авиабазы. Это (взлет носителей ракет утром 11 ноября — Ред.) может быть подготовкой, тренировкой перед основными ударами. Это не что-то другое, это — классические маневры, которые они постоянно выполняют. Я думаю, что они будут использовать для ударов тот период, когда будут затяжные морозы. Могут готовиться к морозам, которые продержатся неделю-две. Именно в такие периоды, когда будет перегрузка для нашей энергосистемы, они могут ударить", — говорит эксперт.

По оценкам Коваленко, удар может быть комбинированным, но из-за проблемы с носителями именно ракет, путинская армия может запустить одновременно в пределах 50-70 единиц.

К этому Коваленко также добавляет, что до конца января, пока не пройдет инаугурация Дональда Трампа, вероятно, что в зоне боевых действий в Украине значительных изменений к лучшему ожидать не стоит. "Ситуация будет только интенсифицироваться", — резюмирует аналитик.

Скандальная беседа Путина с Трампом: в Кремле опровергли звонок

Ранее сообщалось о том, готовит ли Путин мощнейший ракетный удар по Украине.

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