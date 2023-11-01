Война Израиля и ХАМАС: удар по лагерю беженцев, агрессия йеменских хуситов и "Хезболлы"

ЦАХАЛ хочет уничтожить боевиков ХАМАС.
Израиль ударил по лагерю беженцев на севере Газы, где погибли почти полсотни человек. Представители властей Палестины заявляют, что по меньшей мере 25 погибших были гражданскими. Израиль заявляет, что в этом лагере были боевики ХАМАСа, в том числе их командир, стоявший за планированием нападения на Израиль. Тем временем йеменские хуситы объявили войну Израилю.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.
Йеменские хуситы объявили об атаке на Израиль
Йеменские хуситы объявили о масштабной атаке против Израиля. Говорят, что запустили ракеты и беспилотники по курортному городу Эйлат на юге страны.
"Утром в Эйлате, в южном секторе, силы ЦАХАЛа обнаружили воздушную цель, которая приближалась к территории Израиля. Прозвучали сигналы оповещения. Угрозы и опасности нет", - сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Хуситы - одна из сторон гражданской войны в Йемене. Они смогли в 2014 году захватить столицу и взять под контроль значительные территории. Их союзник - Иран, который имеет большое количество беспилотников и охотно делится ими со своими друзьями. Хуситы поддерживают палестинцев - поэтому, угрожают, атаки будут продолжаться.
Боевики "Хезболлы" тоже атакуют Израиль
Не унимается и еще один друг хуситов и иранцев — ливанская группировка "Хезболла". Еt боевики, хотя большого наступления не совершают, обстреливают ракетами и стрелковым оружием северную часть Израиля – на что ЦАХАЛ отвечает точечными атаками по боевикам.
В пятницу лидер ливанской "Хезболлы" запланировал обращение по поводу ситуации. Из пограничных районов, говорят в израильской армии, массово выезжают ливанцы.
"За последние недели тысячи ливанцев покинули и продолжают покидать южный Ливан по собственной инициативе, опасаясь, что "Хезболла" втянет их в войну", — сказал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Сухопутная операция в Газе: что известно
Тем временем израильские военные продолжают сухопутную операцию в Газе. ЦАХАЛ заявляет — будет уничтожать боевиков ХАМАС планомерно, шаг за шагом. Попутно в израильской армии напоминают – как сама группировка использует мирных палестинцев – размещает ракетные установки и командные пункты в жилых домах, школах и мечетях – и фактически прикрывается гражданскими как живым щитом.
Палестинские власти утверждают, что с начала конфликта на их стороне погибли более 8500 человек. Эти данные требуют проверки в Вашингтоне.
В ООН говорят, что большинство погибших – это женщины и дети. Организация предупреждает о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Чтобы облегчить ситуацию, через границу каждый день должно поступать около сотни грузовиков с гуманитарной помощью, говорят в ООН. Израиль уже вызвался пропустить 80 таких машин. Вместе с тем, израильские власти выражают сомнение — достанутся ли продукты и медикаменты гражданским, или их отберут представители ХАМАСа, имеющие полный контроль над всеми сферами жизни в Газе.
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Напомним, израильские военные заявили о ликвидации одного из командиров ХАМАСа.
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