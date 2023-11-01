Война Израиля и ХАМАС: удар по лагерю беженцев, агрессия йеменских хуситов и "Хезболлы"

Израиль ударил по лагерю беженцев на севере Газы, где погибли почти полсотни человек. Представители властей Палестины заявляют, что по меньшей мере 25 погибших были гражданскими. Израиль заявляет, что в этом лагере были боевики ХАМАСа, в том числе их командир, стоявший за планированием нападения на Израиль. Тем временем йеменские хуситы объявили войну Израилю.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Йеменские хуситы объявили об атаке на Израиль

Йеменские хуситы объявили о масштабной атаке против Израиля. Говорят, что запустили ракеты и беспилотники по курортному городу Эйлат на юге страны.

"Утром в Эйлате, в южном секторе, силы ЦАХАЛа обнаружили воздушную цель, которая приближалась к территории Израиля. Прозвучали сигналы оповещения. Угрозы и опасности нет", - сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Хуситы - одна из сторон гражданской войны в Йемене. Они смогли в 2014 году захватить столицу и взять под контроль значительные территории. Их союзник - Иран, который имеет большое количество беспилотников и охотно делится ими со своими друзьями. Хуситы поддерживают палестинцев - поэтому, угрожают, атаки будут продолжаться.

Фото: Associated Press

Боевики "Хезболлы" тоже атакуют Израиль

Не унимается и еще один друг хуситов и иранцев — ливанская группировка "Хезболла". Еt боевики, хотя большого наступления не совершают, обстреливают ракетами и стрелковым оружием северную часть Израиля – на что ЦАХАЛ отвечает точечными атаками по боевикам.

В пятницу лидер ливанской "Хезболлы" запланировал обращение по поводу ситуации. Из пограничных районов, говорят в израильской армии, массово выезжают ливанцы.

"За последние недели тысячи ливанцев покинули и продолжают покидать южный Ливан по собственной инициативе, опасаясь, что "Хезболла" втянет их в войну", — сказал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Сухопутная операция в Газе: что известно

Тем временем израильские военные продолжают сухопутную операцию в Газе. ЦАХАЛ заявляет — будет уничтожать боевиков ХАМАС планомерно, шаг за шагом. Попутно в израильской армии напоминают – как сама группировка использует мирных палестинцев – размещает ракетные установки и командные пункты в жилых домах, школах и мечетях – и фактически прикрывается гражданскими как живым щитом.

Палестинские власти утверждают, что с начала конфликта на их стороне погибли более 8500 человек. Эти данные требуют проверки в Вашингтоне.

Война Израиля и ХАМАС / Фото: Associated Press

В ООН говорят, что большинство погибших – это женщины и дети. Организация предупреждает о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Чтобы облегчить ситуацию, через границу каждый день должно поступать около сотни грузовиков с гуманитарной помощью, говорят в ООН. Израиль уже вызвался пропустить 80 таких машин. Вместе с тем, израильские власти выражают сомнение — достанутся ли продукты и медикаменты гражданским, или их отберут представители ХАМАСа, имеющие полный контроль над всеми сферами жизни в Газе.

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Напомним, израильские военные заявили о ликвидации одного из командиров ХАМАСа.

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